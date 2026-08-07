Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu! 10 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarına ilişkin deliller elde edildi.



Soruşturma kapsamında toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 10'a yükselirken, 7 şüphelinin ise telefon şifresinin temin edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Alper Kocatüfek Elifcan Uçak Atilla Yıldırım Tufan Bağcı Burçin Baysal Celal Aksoy Halil İbrahim Yavuz İsa Hastürk Mustafa Karlıdağ Deniz Karamercan

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

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