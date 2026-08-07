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Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu! 10 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu kullanma ve fuhuş suçlarına ilişkin elde edilen deliller üzerine 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 10'a yükselirken, 7 şüphelinin telefon şifresinin temin edildiği öğrenildi.

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Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu! 10 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarına ilişkin deliller elde edildi.

Soruşturma kapsamında toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 10'a yükselirken, 7 şüphelinin ise telefon şifresinin temin edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler
Alper Kocatüfek
Elifcan Uçak
Atilla Yıldırım
Tufan Bağcı
Burçin Baysal
Celal Aksoy
Halil İbrahim Yavuz
İsa Hastürk
Mustafa Karlıdağ

Deniz Karamercan

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

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Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu! 10 şüpheli gözaltında-2 Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu! 10 şüpheli gözaltında-3 Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu! 10 şüpheli gözaltında-4

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