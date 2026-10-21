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Yunus Akgün'den tarihi gol! Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın zirvesine oturdu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile oynadığı karşılaşmada Yunus Akgün, henüz 65. saniyede fileleri havalandırarak sarı-kırmızılıların turnuva tarihindeki en erken golünü kaydetti. Victor Osimhen'in rekorunu geride bırakan milli futbolcunun golü, Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce kaydedilen hızlı golleri de gündeme taşıdı. İşte Devler Ligi'nin en erken golleri ve rekorun sahibi...

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Yunus Akgün'den tarihi gol! Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın zirvesine oturdu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeleye golle başladı. Yunus Akgün, karşılaşmanın 65. saniyesinde fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile deplasmanda karşılaştı. (Fotoğraf: AA)Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile deplasmanda karşılaştı. (Fotoğraf: AA)

TABELAYI 65. SANİYEDE DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmanın başında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, vücut çalımıyla rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi.

Milli futbolcunun sağ ayağının dışıyla yaptığı ortada Lille savunması topu uzaklaştıramadı.

Kale önünde meşin yuvarlağı bulan Yunus Akgün ise yakın mesafeden yaptığı vuruşla ağları sarstı.

Karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında gelen golle Galatasaray deplasmanda 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılı ekip, Fransa'daki mücadeleye Yunus Akgün'ün erken golüyle başladı. (Fotoğraf: AA)Sarı-kırmızılı ekip, Fransa'daki mücadeleye Yunus Akgün'ün erken golüyle başladı. (Fotoğraf: AA)

OSIMHEN'İN REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Yunus Akgün, Lille karşısında attığı golle Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golüne imza attı.

Sarı-kırmızılılarda önceki rekor Victor Osimhen'e aitti.

Nijeryalı santrfor, 22 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da oynanan Bodo/Glimt karşılaşmasının 3. dakikasında rakip fileleri havalandırmıştı.

Galatasaray'ın 3-1 kazandığı mücadelede rekorun sahibi olan Osimhen'i geride bırakan Yunus Akgün, 65. saniyedeki golüyle kulüp tarihine adını yazdırdı.

Barış Alper Yılmaz, sol kanatta rakibinden sıyrılarak Galatasaray'ın gol pozisyonunu hazırladı. (Fotoğraf: AA)Barış Alper Yılmaz, sol kanatta rakibinden sıyrılarak Galatasaray'ın gol pozisyonunu hazırladı. (Fotoğraf: AA)

EN HIZLI GOL MAKAAY'IN

Yunus Akgün, Galatasaray tarihinin en erken golüne imza atmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin genel rekorunu kıramadı.

Turnuva tarihinin en hızlı golü Hollandalı futbolcu Roy Makaay'a ait.

Bayern Münih forması giyen Makaay, 7 Mart 2007 tarihinde Real Madrid'e karşı oynanan son 16 turu rövanş mücadelesinin yalnızca 10,12. saniyesinde fileleri havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı ikinci golünü ise Jonas kaydetti. Brezilyalı futbolcu, 1 Kasım 2011 tarihinde Valencia formasıyla Bayer Leverkusen'e karşı 10,96. saniyede gol attı.

Arsenal forması giyen Gilberto Silva da 25 Eylül 2002'de PSV karşısında 20,07. saniyede ağları sarsarak listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Milli futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topu Lille savunması uzaklaştıramadı. (Fotoğraf: AA)Milli futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topu Lille savunması uzaklaştıramadı. (Fotoğraf: AA)

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNİN EN HIZLI 15 GOLÜ

UEFA kayıtlarına göre turnuva tarihinde 15 futbolcu karşılaşmaların ilk 30 saniyesi içerisinde gol sevinci yaşadı.

Şampiyonlar Ligi en hızlı golleri
1) Roy Makaay
10,12 saniye
Bayern Münih / Real Madrid (2007)
2) Jonas
10,96 saniye
Valencia / Bayer Leverkusen (2011)
3) Gilberto Silva
20,07 saniye
Arsenal / PSV (2002)
4) Alessandro Del Piero
20,12 saniye
Juventus / Manchester United (1997)
5) Clarence Seedorf
21,06 saniye
Milan / Schalke (2005)
6) Alexandre Pato
24 saniye
Milan / Barcelona (2011)
7) Marek Kincl
26 saniye
Rapid Wien / Club Brugge (2005)
8) Dejan Stankovic
26 saniye
Inter / Schalke (2011)
9) David Alaba
26 saniye
Bayern Münih / Juventus (2013)
10) Conor Gallagher
28 saniye
Atletico Madrid / Real Madrid (2025)
11) Alexis Alexoudis
28 saniye
Panathinaikos / Aalborg (1995)
12) Mariano Bombarda
28 saniye
Willem II / Sparta Prag (1999)
13) Marcus Thuram
30 saniye
Inter / Barcelona (2025)
14) Deco
30 saniye
Porto / Molde (1999)
15) Jack Wilshere
30 saniye
Arsenal / Marsilya (2013)

Yunus Akgün, kale önünde önüne düşen topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. (Fotoğraf: AA)Yunus Akgün, kale önünde önüne düşen topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. (Fotoğraf: AA)

YENİ FORMATIN REKORU 49 SANİYE

Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonuyla birlikte başlayan 36 takımlı lig aşaması formatının en erken golü ise Leandro Andrade'ye ait.

Karabağ forması giyen futbolcu, 22 Ekim 2025 tarihinde Athletic Bilbao deplasmanında oynanan karşılaşmanın 49. saniyesinde rakip fileleri havalandırdı.

Yunus Akgün de Lille karşısındaki 65. saniye golüyle yeni formatta erken gol atan futbolcular arasına girdi.

Karşılaşmanın 65. saniyesinde fileleri havalandıran Yunus Akgün, Galatasaray tarihine geçti. (Fotoğraf: AA)Karşılaşmanın 65. saniyesinde fileleri havalandıran Yunus Akgün, Galatasaray tarihine geçti. (Fotoğraf: AA)

BERKE ÖZER'E ESPRİLİ MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Yunus Akgün, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Lille'in kalesini koruyan milli file bekçisi Berke Özer hakkında konuşmuştu.

Berke Özer ile uzun yıllara dayanan arkadaşlığı bulunduğunu belirten Yunus, milli kalecinin Fransa'daki performansını överken esprili bir mesaj da vermişti.

Milli futbolcu, "Yarınki maçta biraz mola verirse iyi olur. Buradan ona da başarılar diliyorum. İnşallah yarın ikimiz için de hayırlısı olur" diye konuşmuştu.

Yunus Akgün, karşılaşmanın henüz başında attığı golle eski milli takım arkadaşının koruduğu kaleyi havalandırırken Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihine de geçti.

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