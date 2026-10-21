UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı ikinci golünü ise Jonas kaydetti. Brezilyalı futbolcu, 1 Kasım 2011 tarihinde Valencia formasıyla Bayer Leverkusen'e karşı 10,96. saniyede gol attı.

Yunus Akgün, Galatasaray tarihinin en erken golüne imza atmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin genel rekorunu kıramadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonuyla birlikte başlayan 36 takımlı lig aşaması formatının en erken golü ise Leandro Andrade'ye ait.

Karşılaşmanın 65. saniyesinde fileleri havalandıran Yunus Akgün, Galatasaray tarihine geçti. (Fotoğraf: AA)

BERKE ÖZER'E ESPRİLİ MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Yunus Akgün, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Lille'in kalesini koruyan milli file bekçisi Berke Özer hakkında konuşmuştu.

Berke Özer ile uzun yıllara dayanan arkadaşlığı bulunduğunu belirten Yunus, milli kalecinin Fransa'daki performansını överken esprili bir mesaj da vermişti.

Milli futbolcu, "Yarınki maçta biraz mola verirse iyi olur. Buradan ona da başarılar diliyorum. İnşallah yarın ikimiz için de hayırlısı olur" diye konuşmuştu.

Yunus Akgün, karşılaşmanın henüz başında attığı golle eski milli takım arkadaşının koruduğu kaleyi havalandırırken Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihine de geçti.