69 milyondan fazla vatandaşın veri tabanını barındıran e-Devlet Kapısı'nda yapılan detaylı teknik inceleme ve taramalar sonucunda, e-Devlet hizmetlerinin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir güvenlik riskine veya aksaklığa rastlanmadığı açıklandı. Türkiye'de kritik altyapılara yönelik güvenlik taramaları 7/24 esasıyla sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, TR-26-1372 numaralı güvenlik bildirimi ile tüm kamu ve özel sektör altyapılarına yönelik ulusal güvenlik alarmı yayınladı.

5 SORUDA "PHP2SHELL" GÜVENLİK AÇIĞI KRİZİ

1. PHP nedir ve neden bu kadar büyük bir krize yol açtı?

PHP, dünyadaki web sitelerinin ve e-ticaret, e-devlet, bankacılık gibi çevrim içi uygulamaların yaklaşık yüzde 70'inin sunucu tarafında çalışan açık kaynaklı temel programlama dilidir. Sorunun doğrudan bir eklenti veya uygulamada değil, dilin kendi çekirdeğinde (core) yer alması krizin etki alanını devasa boyutlara ulaştırmıştır.

2. "PHP2Shell" (CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619) açığı tam olarak nedir?

Yapay zeka ve siber güvenlik araştırmacıları tarafından tespit edilen bu iki açık, CVSS v4.0 ölçeğinde 10 üzerinden 9,2 risk puanı almış "kritik" zafiyetlerdir. Saldırganların kullanıcı adı veya şifreye gerek duymadan, sunucu üzerinde uzaktan kod çalıştırmasına (RCE) ve bellek üzerindeki veri/API anahtarlarını çalmasına olanak tanır.