Siber alemde PHP2Shell alarmı! 5 soruda Avrupa'da siteleri karartan kriz: Türkiye'de durum ne?
Dünya genelinde web sitelerinin yüzde 70'ini oluşturan PHP yazılım dilinde tespit edilen "PHP2Shell" krizi nedeniyle Avrupa'da kamu siteleri kapatıldı. Türkiye Siber Güvenlik Başkanlığı ve e-Devlet'ten iç rahatlatıcı açıklama geldi.
İnternet evreninin yüzde 70'ine yakınının arka planını oluşturan açık kaynaklı yazılım dili PHP'de tespit edilen "PHP2Shell" kodlu iki kritik güvenlik açığı, küresel çapta dijital kriz oluşturdu. Avrupa'da siber saldırı riskine karşı aralarında bakanlıklar, kamu hizmeti portalları ve limanların da bulunduğu yüzlerce devlet sitesi tedbir amacıyla geçici olarak erişime kapatılırken, Türkiye'de Siber Güvenlik Başkanlığı öncülüğünde acil önlem ve tarama operasyonu başlatıldı.
AVRUPA DİJİTAL KEPENKLERİ İNDİRDİ: SİBER SALDIRI DEĞİL, TEDBİR KAPATMASI
Krizin merkez üssü haline gelen Belçika'da, Siber Güvenlik Merkezi (CCB) uyarısının ardından Dışişleri, Maliye ve Çalışma Bakanlıklarının internet siteleri ile medya ve eğitim platformları geçici olarak devre dışı bırakıldı.
Ağır bilançonun hissedildiği diğer ülkeler ve alınan önlemler:
Hollanda: Ulusal dijital kimlik sistemi DigiD, Rotterdam Limanı portalı, Schiphol Havalimanı uygulaması ve Temsilciler Meclisi internet siteleri erişime kapatıldı.
Fransa & Almanya & Finlandiya: Valilikler, emniyet birimleri ve çok sayıda kamu hizmet portalı önlem amacıyla kapatıldı.
Güney Kore: Siber kriz uyarı seviyesi "dikkat" düzeyine yükseltilirken; ABD (FBI, NSA) ve Japonya hükümet düzeyinde acil güncelleme çağrılarında bulundu.
TÜRKİYE'DE DURUM: e-DEVLET'TE SORUN VAR MI?
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, TR-26-1372 numaralı güvenlik bildirimi ile tüm kamu ve özel sektör altyapılarına yönelik ulusal güvenlik alarmı yayınladı.
69 milyondan fazla vatandaşın veri tabanını barındıran e-Devlet Kapısı'nda yapılan detaylı teknik inceleme ve taramalar sonucunda, e-Devlet hizmetlerinin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir güvenlik riskine veya aksaklığa rastlanmadığı açıklandı. Türkiye'de kritik altyapılara yönelik güvenlik taramaları 7/24 esasıyla sürdürülüyor.
5 SORUDA "PHP2SHELL" GÜVENLİK AÇIĞI KRİZİ
1. PHP nedir ve neden bu kadar büyük bir krize yol açtı?
PHP, dünyadaki web sitelerinin ve e-ticaret, e-devlet, bankacılık gibi çevrim içi uygulamaların yaklaşık yüzde 70'inin sunucu tarafında çalışan açık kaynaklı temel programlama dilidir. Sorunun doğrudan bir eklenti veya uygulamada değil, dilin kendi çekirdeğinde (core) yer alması krizin etki alanını devasa boyutlara ulaştırmıştır.
2. "PHP2Shell" (CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619) açığı tam olarak nedir?
Yapay zeka ve siber güvenlik araştırmacıları tarafından tespit edilen bu iki açık, CVSS v4.0 ölçeğinde 10 üzerinden 9,2 risk puanı almış "kritik" zafiyetlerdir. Saldırganların kullanıcı adı veya şifreye gerek duymadan, sunucu üzerinde uzaktan kod çalıştırmasına (RCE) ve bellek üzerindeki veri/API anahtarlarını çalmasına olanak tanır.
3. Vatandaşlar için doğrudan bir risk var mı?
Açık doğrudan kişisel bilgisayar veya telefon yazılımlarında değil, web sitelerinin barındığı sunucu taraflarında bulunmaktadır. Dolayısıyla kişisel cihazlarınıza indirmeniz gereken bir yama yoktur. Ancak ele geçirilen siteler oltalama (phishing) veya veri sızıntısı için kullanılabileceğinden, vatandaşların şifrelerini yenilemesi, двух adımlı doğrulamayı (2FA) açması ve sahte e-posta/SMS bağlantılarına karşı dikkatli olması önerilmektedir.
4. Kurumlar ve web sitesi sahipleri acilen ne yapmalı?
Sadece WordPress/Joomla gibi içerik yönetim sistemlerini güncellemek sorunu çözmez.
Yama uygulayın: PHP geliştirici ekibinin 21 Ekim'de yayınladığı 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 ve 8.2.35 sürümlerine acilen geçiş yapılmalıdır.
Servisleri yeniden başlatın: PHP güncellemesi sonrası PHP-FPM ve Apache servislerinin yeniden başlatılması şarttır.
Erişimi sınırlandırın: Yönetim panelleri ve PHP servisleri sadece güvenli IP'lere açılmalı, yurt dışı trafiğine ihtiyaç duymayan sistemler uluslararası erişime kapatılmalıdır.
5. PHP 8.1 ve eski sürümleri kullananlar ne yapmalı?
PHP 8.1 ve öncesi sürümlerin resmi geliştirme desteği bittiği için bu sürümlere otomatik resmi binary güncellemeler gelmemektedir. Eski sürüm çalıştıran sistem sahiplerinin ya acilen desteklenen bir PHP sürümüne yükseltme yapması ya da hosting/dağıtım sağlayıcılarının sunduğu özel güvenlik yamalarını (LTS backport) uygulaması gerekmektedir.