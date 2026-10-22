ANSET dosyasında aile boyu tapu trafiği: Annede 87 eşte 37 kayıt çıktı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile eski ANSET Genel Müdürü Cansel Çevikol Tuncer'in de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 55 sanığın yer aldığı dosyada, belediye yöneticilerinin mal varlıkları ve ihale süreçlerindeki para hareketleri araştırıldı.

Dosyaya giren incelemelerde, Tuncer ile annesi, eşi ve kayınvalidesinin 2020 yılı ve sonrasına ilişkin taşınmaz kayıtları ele alındı. Etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadelerde de Tuncer'in adının geçtiği rüşvet iddialarına yer verildi.

AİLEYE UZANAN 145 TAŞINMAZ KAYDI

Mal varlığı incelemesinde, Cansel Çevikol Tuncer'in annesi N.Ç.'nin 2020 yılı ve sonrasında edinim tarihi bulunan 87 taşınmaz kaydı olduğu belirlendi. Bunların 27'sinin aktif, 60'ının pasif durumda olduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan eşi Volkan Tuncer'in ise aynı dönemde edinim tarihi bulunan 37 taşınmaz kaydına ulaşıldı. Bu kayıtların 23'ünün aktif, 14'ünün pasif olduğu belirtildi. Volkan Tuncer'in ayrıca 1'i aktif, 8'i eski kayıtlı olmak üzere toplam 9 araç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Tuncer'in kayınvalidesi N.T.'nin de 2020 yılı ve sonrasında edinim tarihi bulunan 18 taşınmaz kaydı olduğu belirlendi. Bunların 15'inin aktif, 3'ünün pasif durumda bulunduğu aktarıldı.

Cansel Çevikol Tuncer'in kendisine ait 3 aktif taşınmaz kaydıyla birlikte, dört kişi için incelenen toplam kayıt sayısı 145'e ulaştı. Bu kayıtların 68'inin aktif, 77'sinin pasif olduğu kaydedildi.

PARA TRANSFERLERİNE AÇIKLAMA GETİRİLEMEDİĞİ TESPİTİ

Taşınmazların edinim süreçlerindeki para hareketleri de dosya kapsamında araştırıldı. İncelemelerde, edinimlerde açıklanamayan para transferleri bulunduğu yönündeki tespitlere yer verildi.

Cansel Çevikol Tuncer ise söz konusu mal varlığı edinimlerini miras ve kendi birikimleriyle sağladıklarını savundu.

'İHALE KARŞILIĞINDA ÖDEME YAPMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ'

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren tutuklu organizasyon şirketi sahibi İsa K., tutuklu Mehmet Okan K.'nin yanında çalışan ve onun tutuklanmasının ardından işlerinin başına geçen İ.S.'nin kendisinden nakit para istediğini anlattı.

İ.S.'ye 170-180 bin TL verdiğini belirten İsa K., parayı ne yapacağını sorduğunda, Cansel Çevikol Tuncer'i kastederek ihale karşılığında ödeme yapması gerektiğini söylediğini öne sürdü.

SIRT ÇANTASINDAKİ PARA İÇİN BÖCEK VE TUNCER'İ İŞARET ETTİ

İsa K.'nin ifadesinde, 2024 yılının yaz aylarında Mehmet Okan K.'nin Aspendos Bulvarı'ndaki ofisinde yaşandığını ileri sürdüğü bir olay da yer aldı.

Mehmet Okan K.'nin bir telefon görüşmesinin ardından para dolu sırt çantasıyla geldiğini iddia eden İsa K., paranın o yıl gerçekleştirilen hibrit otobüs ihalesini alan firma tarafından Muhittin Böcek ve Cansel Çevikol Tuncer'e ihale karşılığında verilen rüşvet olduğunu öne sürdü.

İsa K., Mehmet Okan K.'nin söz konusu parayı Muhittin Böcek'in ASAT'taki ofisine götüreceğini söylediğini de aktardı.

ORTADA MAL VE HİZMET YOKKEN FATURA DÜZENLENDİĞİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtları ile Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) verileri de incelendi.

Mehmet Okan K., İsa K. ve bağlantılı şirketler arasında yoğun para transferleri bulunduğu belirlendi. İncelemelerde, bazı şirketlerin gerçekte mal veya hizmet alışverişi yapılmadığı halde fatura düzenleyerek para transferi gerçekleştirdiği yönündeki tespitlere yer verildi.

TUNCER'E 21 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 15'i tutuklu 55 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Cansel Çevikol Tuncer'in 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma' suçlarından 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

113 MİLYON LİRAYI AŞAN KAMU ZARARI

ANSET soruşturmasında hazırlanan 1849 sayfalık iddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, festival ve organizasyon ihalelerine ilişkin hesaplanan 45 milyon 386 bin liralık anapara zararının ticari faizle birlikte 113 milyon 426 bin 440 lira 41 kuruşa ulaştığı belirtilmişti. Muhittin Böcek hakkında ise 25 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

ÜÇ DALGA OPERASYON, MAL VARLIKLARINA EL KOYMA

Dosya kapsamında 30 Nisan'da Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. 13 Mayıs'taki ikinci dalgada ise Antalya, Adana ve Ankara'da 25 şüpheli yakalanmıştı.

Hazirandaki üçüncü dalga operasyonda, Cansel Çevikol Tuncer'in eşi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında işlem yapılmıştı. Volkan Tuncer dahil 5 kişi tutuklanırken, kayınvalidesi N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında Tuncer ailesinin tüm mal varlığına el konulduğu da bildirilmişti.

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