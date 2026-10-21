Suudi Arabistan'da hedef alınan noktalar. Fotoğraf: AA

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

GACA'dan yapılan açıklamada, havalimanının 21 Ekim Çarşamba akşamı saldırıya uğradığı, saldırıda biri Hindistan uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, aralarında Yemenli, Lübnanlı, Bangladeşli ve Hindistanlının da bulunduğu yaralanan 8 kişinin ise gerekli sağlık hizmetlerini almaları için derhal hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İlgili güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, yolcuların ve çalışanların güvenliğinin sağlanması ve ülkedeki sivil havacılık sisteminin korunması için gerekli bütün önlemlerin alındığını vurgulandı.

Açıklamada, havalimanındaki operasyonların yeniden başladığı ve hava trafiğinin normale döndüğü kaydedildi.

Son olarak açıklamada, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ve kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmedi.

4 İHA İMHA EDİLDİ

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde 4 İHA'nın engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu İHA'ların Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde engellendiği belirtildi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

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