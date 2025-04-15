Trabzonspor çok önemli bir karara imza attı: Mattia Ahmet Minguzzi’nin ismi ölümsüzleştirildi!

Henüz 14 yaşında vahşice bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü tüm Türkiye'yi derinden yaralamıştı. Sıkı bir Trabzonspor taraftarı olan Ahmet'in anısını yaşatmak için bugüne kadar çok önemli adımlar atan Bordo-Mavili kulüp dün herkesin alkışını alan bir kararı hayata geçirdi.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Trabzonspor olarak, genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak için Papara Park'ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adını, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirme kararı aldık" denildi.



ADALET ARAYIŞININ SESİ

Açıklamanın devamında, "Bu karar, sadece bir ismin değil; vicdanın, kardeşliğin ve adalet arayışının sesi olması amacıyla alınmıştır. Mattia Ahmet'in yaşama sevinci, futbol tutkusuyla bütünleşmişti. Onun ismini, tutkuyla bağlı olduğu futbol dünyasında yaşatmak, bize düşen en temel görevlerden biridir. Trabzonspor olarak, gençlerimizi şiddetin her türlüsünden korumaya kararlıyız. Bu tribün artık yalnızca bir yer değil, aynı zamanda bir değerin, bir duruşun ve bir çağrının adı olacak" ifadesine yer verildi.

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