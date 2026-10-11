"Daha önceden tanıdığım Cemal Kuru'ya tamamen ziyaret amaçlı uğramıştım. Cemal Kuru kalmamız için ısrar edince gece onun evinde konakladık. Ertesi gün siteden ayrılırken emniyet görevlileri bizi durdurdu."

VIP minibüste Kuru ile birlikte yakalanan Mehmet Fatih Tançalan ise savunmasında şunları söyledi:

Cemal Kuru’nun Ayhan Bora Kaplan ile bağlantıları dava dosyasına yansıdı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

CEMAL KURU, AYHAN BORA KAPLAN'IN KİRVESİ OLDU

Söz konusu olayın kime yönelik olduğunun belirlenemediği belirtilirken Cemal Kuru, yıllar sonra Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününde yeniden gündeme geldi.

Kuru, yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününde 6 kirveden biri oldu.

KAPLAN'IN KAÇIŞ GİRİŞİMİ VE KURU'NUN İTALYA'YA GİDİŞİ

7 Eylül 2023'te Ayhan Bora Kaplan, Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kaplanlar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik ilk ana operasyonun fitilini ateşleyen gelişmelerin ardından, örgütün finansal ve lojistik halkalarından biri olduğu belirtilen müteahhit Cemal Kuru'nun aynı gece İtalya'ya kaçtığı belirlendi.

MAHKEME İFADESİNDE ŞİRKET AĞI GÜNDEME GELDİ

Kaplanlar suç örgütüne ilişkin 61 şüpheli hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Cemal Kuru'nun örgütle olan ilişkisine yönelik bilgiler de dosyaya yansıdı.

Davanın sanıklarından ve Kaplan'ın "kasası" olmakla suçlanan Muammer Çetinkaya, mahkemedeki ifadesinde Cemal Kuru'nun yanında şoför ve koruma olarak çalıştığını söyledi. Çetinkaya, Kuru'ya ait bir şirketin emanetçiliğini üstlendiğini ve bu şirketin daha sonra Ayhan Bora Kaplan'a bedelsiz olarak devredildiğini ifade etti.

Cemal Kuru ile Ayhan Bora Kaplan'ın geçmişte aynı otellerde ortak konaklama kayıtlarının da dosyaya yansıdığı belirtildi.

MASAK RAPORUNDA 27,8 MİLYON LİRALIK TAKI DETAYI

Dava dosyasına giren Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) "Aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu"nda da dikkat çeken bir detay yer aldı.

Raporda, Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününde takılan takıların bedeli olarak bankaya yatırılan 27 milyon 808 bin liranın kara para olabileceği belirtildi.