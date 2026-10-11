Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 11 yıllık VIP infaz konvoyu! Kara para ortaklığı ifşa oldu
Ankara’da “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ile Ayhan Bora Kaplan’ın kirvesi müteahhit Cemal Kuru’nun tutuklandığı 2,5 milyar liralık kara para operasyonu, soruşturma dosyasına giren geçmiş bağlantıları da gündeme getirdi. İkilinin 2015’te Beykoz’daki bir villaya düzenlenen operasyonla başlayan bağlantısının, Kaplan’ın sünnet düğününe ve Kuru’nun İtalya’ya kaçışına kadar uzandığı belirtildi.
Ankara merkezli yürütülen kara para operasyonu, geçmiş adli arşivlerin yeniden açılmasına neden oldu. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Fatih Tançalan ile müteahhit Cemal Kuru'nun ilk ortaklığı 11 yıl önce İstanbul'da düzenlenen organize suç operasyonuna dayanıyor.
BEYKOZ'DA LÜKS VİLLAYA BASKIN: KANLI İNFAZ SON ANDA ÖNLENDİ
7 Ocak 2015'te İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, silahlı bir yeraltı şebekesinin eylem hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Beykoz'daki Acarkent Sitesi'nde bulunan bir villadan çıkan lüks araç konvoyunun önünü kesti.
VIP MİNİBÜSTEN "VANLI KARA HAYDAR" VE SUÇ ORTAKLARI ÇIKTI
VIP minibüste müteahhit Cemal Kuru, "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ile Cüneyt Ö., Mehmet Fatih T., Gündüz G., Anıl T., Necmettin G. ve Semih C. gözaltına alındı.
LÜKS VİLLADAN SERİ NUMARASI SİLİNMİŞ SİLAHLAR ÇIKTI
Operasyon sırasında şüphelilerin lüks villanın bahçesine attığı, yeraltı dünyasında "suikast silahı" olarak bilinen seri numaraları silinmiş silahlar ele geçirildi.
Aramalarda Glock, Sig Sauer, Smith Wesson, Beretta ve Browning marka 6 tabanca ile yüzlerce mermi bulundu. Araçlarda ayrıca yasa dışı ticarete konu olduğu değerlendirilen 100 tarihi sikke ele geçirildi.
"ZİYARET" SAVUNMASIYLA RUHSATSIZ SİLAH İŞLEMİNE KALDI
İşadamı Cemal Kuru ve 6 suikast timi, poliste susma haklarını kullanarak eylemler hakkında bilgi vermedi.
VIP minibüste Kuru ile birlikte yakalanan Mehmet Fatih Tançalan ise savunmasında şunları söyledi:
"Daha önceden tanıdığım Cemal Kuru'ya tamamen ziyaret amaçlı uğramıştım. Cemal Kuru kalmamız için ısrar edince gece onun evinde konakladık. Ertesi gün siteden ayrılırken emniyet görevlileri bizi durdurdu."
2015 yılında verilen bu savunmanın ardından şüpheliler hakkında ruhsatsız silah taşımaktan işlem yapıldı.
CEMAL KURU, AYHAN BORA KAPLAN'IN KİRVESİ OLDU
Söz konusu olayın kime yönelik olduğunun belirlenemediği belirtilirken Cemal Kuru, yıllar sonra Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününde yeniden gündeme geldi.
Kuru, yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününde 6 kirveden biri oldu.
KAPLAN'IN KAÇIŞ GİRİŞİMİ VE KURU'NUN İTALYA'YA GİDİŞİ
7 Eylül 2023'te Ayhan Bora Kaplan, Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Kaplanlar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik ilk ana operasyonun fitilini ateşleyen gelişmelerin ardından, örgütün finansal ve lojistik halkalarından biri olduğu belirtilen müteahhit Cemal Kuru'nun aynı gece İtalya'ya kaçtığı belirlendi.
MAHKEME İFADESİNDE ŞİRKET AĞI GÜNDEME GELDİ
Kaplanlar suç örgütüne ilişkin 61 şüpheli hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Cemal Kuru'nun örgütle olan ilişkisine yönelik bilgiler de dosyaya yansıdı.
Davanın sanıklarından ve Kaplan'ın "kasası" olmakla suçlanan Muammer Çetinkaya, mahkemedeki ifadesinde Cemal Kuru'nun yanında şoför ve koruma olarak çalıştığını söyledi. Çetinkaya, Kuru'ya ait bir şirketin emanetçiliğini üstlendiğini ve bu şirketin daha sonra Ayhan Bora Kaplan'a bedelsiz olarak devredildiğini ifade etti.
Cemal Kuru ile Ayhan Bora Kaplan'ın geçmişte aynı otellerde ortak konaklama kayıtlarının da dosyaya yansıdığı belirtildi.
MASAK RAPORUNDA 27,8 MİLYON LİRALIK TAKI DETAYI
Dava dosyasına giren Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) "Aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu"nda da dikkat çeken bir detay yer aldı.
Raporda, Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününde takılan takıların bedeli olarak bankaya yatırılan 27 milyon 808 bin liranın kara para olabileceği belirtildi.
FİRARİ MÜTEAHHİT VE "KARA HAYDAR" CEZAEVİNDE
Türkiye'ye dönen Cemal Kuru'nun takibe alındığından habersiz şekilde faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
6 Ekim 2026'da "Vanlı Kara Haydar" Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik operasyon kapsamında Ankara'da yakalanan Kuru, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cemal Kuru, 9 Ekim 2026'da çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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