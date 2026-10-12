Bruno Fernandes müjdesi! Galatasaray'dan yeni hamle
Galatasaray, geçen sezondan bu yana transfer listesinde yer alan Bruno Fernandes için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Manchester United ile sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun kullanılmasını istemediği öne sürülen Portekizli yıldız, sarı-kırmızılıların ocak ayı planlarına dahil edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Bruno Fernandes'i yeniden gündemine aldı.
Geçen sezon da Portekizli oyuncunun durumunu araştıran sarı-kırmızılı yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibindeki geleceğine ilişkin gelişmeleri takip ediyor.
BRUNO FERNANDES'İN SÖZLEŞMESİNDE KRİTİK DETAY
Gelen haberlere göre Bruno Fernandes, Manchester United ile sözleşmesinde bulunan bir yıllık uzatma opsiyonunun kullanılmasını istemiyor.
Mevcut kontratı sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcuyla ilgili İngiliz kulübü henüz opsiyon kararını vermedi.
Galatasaray yönetimi ise bu gelişmenin ardından ocak ayında oyuncunun transfer şartlarını yeniden görüşmeyi planlıyor.
Manchester United'ın uzatma hakkını kullanmaması durumunda Fernandes, sezon sonunda serbest oyuncu statüsüne geçebilecek.
GALATASARAY'IN İKİ FARKLI TRANSFER PLANI VAR
Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızın bonservisini eline alması halinde transferi bedelsiz tamamlamanın yollarını arayacak.
Manchester United'ın sözleşmeyi uzatması durumunda ise sezon sonunda makul bir bonservis bedeliyle İngiliz kulübünün kapısının çalınması hedefleniyor.
Galatasaray'da forma giymeye başlayan vatandaşı Rafael Leao'nun da Fernandes'in olası transfer kararında etkili olabileceği ileri sürülüyor.
Portekiz Milli Takımı ile Norveç deplasmanına giden Bruno Fernandes, tribünlerden yükselen "Galatasaray'a gel Fernandes" çağrılarına gülümseyerek karşılık vermişti.
Bu sezon Manchester United formasıyla 7 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Fernandes'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray yönetimi, ocak ayında yapılması planlanan temaslar öncesinde oyuncunun sözleşme durumunu ve transferin mali koşullarını değerlendirecek.