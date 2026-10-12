Geçen sezon da Portekizli oyuncunun durumunu araştıran sarı-kırmızılı yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibindeki geleceğine ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

BRUNO FERNANDES'İN SÖZLEŞMESİNDE KRİTİK DETAY

Gelen haberlere göre Bruno Fernandes, Manchester United ile sözleşmesinde bulunan bir yıllık uzatma opsiyonunun kullanılmasını istemiyor.

Mevcut kontratı sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcuyla ilgili İngiliz kulübü henüz opsiyon kararını vermedi.