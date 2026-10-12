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Kış kapıda, stoklar azaldı: Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının artmasında etkili oldu

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırıları ve artan jeopolitik gerilimlerin LNG arz güvenliğine yönelik endişeleri artırmasıyla haftaya yükselişle başladı. Doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli kontratlar yüzde 1,3 artışla 82,50 avroya çıkarken, AB depolarındaki doluluk oranının yüzde 73,6 ile son 5 yılın ortalamasının altında kalması ve kış sezonuna yönelik riskler piyasalardaki tansiyonu yüksek tutuyor.

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Kış kapıda, stoklar azaldı: Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının artmasında etkili oldu

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda artan tanker saldırıları ve bölgedeki gerilimin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırmasıyla haftaya yükselişle başladı.

AVRUPA'DA DOĞAL GAZ FİYATLARI YÜKSELDİ

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı cuma gününü 81,43 avrodan tamamladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar sonrasında Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldi: (Foto: Takvim Foto Arşivi)Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar sonrasında Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldi: (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Fiyatlar, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 82,50 avroya yükseldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YAŞANAN GELİŞMELER FİYATLARIN YÜKSELMESİNDE ETKİLİ OLUYOR

Fiyatlardaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'nda artan tanker saldırıları ve bölgede tırmanan gerilimin LNG arzına yönelik riskleri artırması etkili oldu. Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesinde küresel LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20'si geçiyordu.

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Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tankerin iskele tarafından kimliği belirsiz bir mühimmatla vurulduğunu ve gemide yangın çıktığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve çarpma sonrası geminin makine dairesinde patlama meydana geldiğini açıkladı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın derhal yürürlüğe girecek bir enerji ateşkesi üzerinde anlaştığını açıklaması, enerji piyasalarındaki arz endişelerini kısmen hafifletti.

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İki ülkenin, devam eden savaşa rağmen karşılıklı olarak enerji tesislerine saldırmama konusunda anlaştığını belirten Trump, anlaşmaya bağlı kalınması çağrısında bulundu.

DOĞAL GAZ DEPOLARININ DOLULUK ORANI DÜŞTÜ

Öte yandan, Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 73,6 seviyesinde bulunuyor.

Bu oran, son 5 yılın aynı dönemindeki yüzde 87'lik ortalamanın altında kalıyor.

Avrupa'da depolardaki doluluk oranı son haftalarda düzenli artış gösterse de sonbaharda daha soğuk hava beklentileri, ısıtma sezonunun erken başlaması ve doğal gaz tüketiminin artması riskini beraberinde getiriyor.

Avrupa Gaz İletim Sistemi İşletmecileri Ağı raporunda Avrupa'da düşük stok seviyelerinin gelecek yaz depoların yeniden doldurulmasını zorlaştırabileceği uyarısı yapıldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Avrupa Gaz İletim Sistemi İşletmecileri Ağı raporunda Avrupa'da düşük stok seviyelerinin gelecek yaz depoların yeniden doldurulmasını zorlaştırabileceği uyarısı yapıldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Avrupa Gaz İletim Sistemi İşletmecileri Ağı (ENTSOG), geçen hafta yayımladığı 2026-2027 Kış Arz Görünümü raporunda, Avrupa'nın doğal gaz sisteminin kış talebini karşılayabilecek esnekliğe sahip olduğunu ancak sınırlı LNG arzının depolardaki doluluk oranının kış sonunda yüzde 30'un oldukça altına düşmesine yol açabileceğini bildirdi.

Raporda, bu durumun Avrupa'nın kışın son döneminde yaşanabilecek soğuk hava dalgalarına karşı kırılganlığını artırabileceği ve düşük stok seviyelerinin gelecek yaz depoların yeniden doldurulmasını zorlaştırabileceği uyarısı yapıldı.

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