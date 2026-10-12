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Milyoner'de hem sunucu hem para ödülü değişti: Büyük ödül 10 milyon liraya çıktı

Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilerini şaşırtacak köklü bir değişimle dönüyor. Sunucu koltuğunu deneyimli haber spikeri Cem Öğretir devralırken, yenilenen para ağacıyla birlikte büyük ödül Türkiye televizyon tarihinin rekoru olan 10 milyon liraya yükseltildi.

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Milyoner'de hem sunucu hem para ödülü değişti: Büyük ödül 10 milyon liraya çıktı

Ekranların uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, hem sunucu değişikliği hem de rekor para ödülüyle yeni dönemine başlıyor. Cem Öğretir'in sunacağı 'Kim Milyoner Olmak İster' yeni sezonuna yeni para ağacıyla merhaba diyecek.

Milyoner'de hem sunucu hem para ödülü değişti: Büyük ödül 10 milyon liraya çıktı-2

SEZON HAZIRLIĞI TAMAMLANDI

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yeni sezon hazırlığını tamamladı.

Milyoner'de hem sunucu hem para ödülü değişti: Büyük ödül 10 milyon liraya çıktı-3

Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programının sunucusu ekranların sevilen ismi Cem Öğretir oldu. Yeni sezonunda para ödüllerini de arttıran yarışmanın en yüksek para ödülü 10 milyon TL olurken diğer 14 sorunun da para değerleri yükseldi.

Milyoner'de hem sunucu hem para ödülü değişti: Büyük ödül 10 milyon liraya çıktı-4

YENİ SEZONUNDA YARIŞMACILARINA DAHA ÇOK PARA KAZANDIRACAK

Artan ödül miktarlarının ardından yeni para ağacı şu şekilde olacak;

1.Soru-2.000 TL

2.Soru-5.000 TL

3.Soru-7.500 TL

4.Soru-10.000 TL


5.Soru-20.000 TL BARAJ

6.Soru-30.000 TL


7.Soru-50.000 TL BARAJ

8.Soru-100.000 TL

9.Soru-200.000 TL


10.Soru-300.000 TL BARAJ

11.Soru-500.000 TL

12.Soru-1.000.000 TL

13.Soru-2.000.000 TL

14.Soru-4.000.000 TL

15.Soru-10.000.000 TL

Milyoner'de hem sunucu hem para ödülü değişti: Büyük ödül 10 milyon liraya çıktı-5

TÜRKİYE TELEVİZYON TARİHİNİN EN YÜKSEK ÖDÜLÜ

Yarışmanın yeni sezon duyurusuyla birlikte en çok dikkat çeken ayrıntı, güncellenen para ağacı ve rekor ödül miktarı oldu.

Milyoner'de hem sunucu hem para ödülü değişti: Büyük ödül 10 milyon liraya çıktı-6

Önceki sezonlarda kademeli olarak artırılan ödül çıtası, bu dönemde Türkiye televizyonlarında bugüne kadar verilen en yüksek meblağa ulaştı. 10 milyon liralık büyük ödül, yarışmacıların bilgi birikimi ve strateji mücadelesini çok daha kritik hale getirecek.

Milyoner'de hem sunucu hem para ödülü değişti: Büyük ödül 10 milyon liraya çıktı-7

SUNUCU KOLTUĞUNDA DENEYİMLİ İSİM: CEM ÖĞRETİR

Yeni dönemin bir diğer önemli sürprizi ise sunucu değişikliği oldu. Yıllardır haber bültenleriyle izleyicinin karşısına çıkan Cem Öğretir, programın yeni yüzü olarak stüdyodaki yerini alacak.

Ekran tecrübesini yarışma dinamikleriyle birleştirecek olan Öğretir, yeni sezonda yarışmacıların heyecanına ve büyük ödül arayışına ortak olacak.

Milyoner'de hem sunucu hem para ödülü değişti: Büyük ödül 10 milyon liraya çıktı-8

YENİ DÖNEMDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Yarışmanın ekranlara dönmeye hazırlanan yeni yapısında dikkat çeken temel değişiklikler şu şekilde sıralanıyor:

  • 10 Milyon Liralık Büyük Ödül: Türkiye'de bir bilgi yarışmasında bugüne kadar verilmiş en yüksek para ödülü sunuluyor.
  • Yenilenen Para Ağacı: Yarışmacıların büyük ödüle ulaşma yolundaki soru basamakları ve ödül basamakları yeniden kurgulanıyor.
  • Yeni Ekran Yüzü: Programın moderasyonunu haber spikeri Cem Öğretir üstleniyor.
Video Oynatma İkonu Milyoner'in yeni sunucusu Cem Öğretir oldu!

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