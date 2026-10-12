Ekranların uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, hem sunucu değişikliği hem de rekor para ödülüyle yeni dönemine başlıyor. Cem Öğretir'in sunacağı 'Kim Milyoner Olmak İster' yeni sezonuna yeni para ağacıyla merhaba diyecek.

SEZON HAZIRLIĞI TAMAMLANDI Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yeni sezon hazırlığını tamamladı.