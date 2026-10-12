A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Sinan Burhan, hem AK Parti hem de CHP, İYİ Parti ve Yeni Parti kaynaklarıyla yaptığı çift yönlü görüşmelerin detaylarını paylaştı.

Sinan Burhan, A Haber'e açıklamalarda bulundu. (Foto: A Haber ekran görüntüsü)

"BÜŞRA ÖZDEMİR'İN AK PARTİ'YE KATILACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in siyasi geçmişine ve sürecin arka planına değinen Sinan Burhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elbette bir gazeteci olarak kulis bilgisi verirken mutlaka kaynaklarınızla görüşürsünüz ve ben çift yönlü görüşmeler yaptım. Ben Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılacağını öngörüyorum.

En son Muhittin Böcek tutuklanınca grup başkan vekili olarak atanmıştı ve sonra Muhittin Böcek'in de onayıyla başkan vekili seçildi. Aslında Büşra Hanım'ın çok CHP geleneğinden de gelen bir isim olmadığını biliyoruz. Daha çok merkez sağ siyasetten gelen birisi olduğunu öngörüyoruz.

Antalya'nın hizmet almak istediğini biz biliyoruz, yatırım yapmak istediğini biliyoruz. Artık CHP ve Yeni Parti arasındaki bu gerilimin hizmet üretme noktasında bir engel olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla da belediye başkanlarının hizmet, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında bir uyum arayışı içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Bu noktada artık sürpriz olmaz diyorum."