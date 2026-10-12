Siyaset kulisleri hareketlendi! Antalya Başkan Vekili Büşra Özdemir AK Parti'ye mi katılıyor?
İzmir'deki siyasi hareketliliğin ardından yeni bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, A Haber ekranlarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile Kepez, Demre ve Finike ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceğini öngördüğünü açıkladı.
İzmir'den sonra muhalefet cephesini karıştıracak yeni bir kulis bilgisi de Antalya'dan geldi.
A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Sinan Burhan, hem AK Parti hem de CHP, İYİ Parti ve Yeni Parti kaynaklarıyla yaptığı çift yönlü görüşmelerin detaylarını paylaştı.
"BÜŞRA ÖZDEMİR'İN AK PARTİ'YE KATILACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in siyasi geçmişine ve sürecin arka planına değinen Sinan Burhan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Elbette bir gazeteci olarak kulis bilgisi verirken mutlaka kaynaklarınızla görüşürsünüz ve ben çift yönlü görüşmeler yaptım. Ben Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılacağını öngörüyorum.
En son Muhittin Böcek tutuklanınca grup başkan vekili olarak atanmıştı ve sonra Muhittin Böcek'in de onayıyla başkan vekili seçildi. Aslında Büşra Hanım'ın çok CHP geleneğinden de gelen bir isim olmadığını biliyoruz. Daha çok merkez sağ siyasetten gelen birisi olduğunu öngörüyoruz.
Antalya'nın hizmet almak istediğini biz biliyoruz, yatırım yapmak istediğini biliyoruz. Artık CHP ve Yeni Parti arasındaki bu gerilimin hizmet üretme noktasında bir engel olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla da belediye başkanlarının hizmet, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında bir uyum arayışı içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Bu noktada artık sürpriz olmaz diyorum."
İLÇE BELEDİYELERİ DE SIRADA: KEPEZ, DEMRE, FİNİKE...
Siyasi değişimin yalnızca Büyükşehir Belediyesi ile sınırlı kalmayacağını, ilçe belediyelerinde de benzer bir hazırlık olduğunu belirten Burhan:
"İlçe belediyelerinin de şu anda geçmek için beklediklerini biliyoruz. İşte Kepez'di, Demre'ydi, Finike gibi ilçe belediyelerinin de geçeceği noktasında bir kulis bilgisine sahibiz."
"MUHALEFETTEKİ KAOS HİZMETİ ENGELLİYOR, UYUM ARANIYOR"
Antalya'nın turizmdeki önemine ve dev uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağına dikkat çeken Burhan, geçiş arayışının temelinde "hizmet krizinin" yattığını vurguladı:
"Tarihin en önemli zirvelerinden birisi malumunuz COP 31 Zirvesi. Yüzün üzerinde devlet başkanının katılacağı programdan bahsediyoruz. Antalya'nın hizmet almak istediğini, yatırım yapmak istediğini biliyoruz. Artık CHP ve muhalefet arasındaki bu gerilimin hizmet üretme noktasında bir engel olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla belediye başkanlarının hizmet, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında bir uyum arayışı içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Bu noktada artık sürpriz olmaz diyorum."
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