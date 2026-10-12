Yeşilçam'ın kötü adamı Nihat Ziyalan yaşama veda etti! Sert bakışları ve rolleriyle hafızalara kazınmıştı
Türk sinemasına damga vuran oyuncu, şair ve yazar Nihat Ziyalan, 90 yaşında yaşamını yitirdi. 1980 yılından bu yana Avustralya'da ikamet eden usta sanatçının, 11 Ekim Pazar günü Sidney'de vefat ettiği bildirildi. Yılmaz Güney'in yakın dostu ve davetiyle Yeşilçam'a adım atan Ziyalan, canlandırdığı unutulmaz "kötü adam" karakterleriyle sinemaseverlerin hafızasında yer edinmişti.
Yeşilçam'ın bir yıldızı daha kaydı. 1960'lı ve 1970'li yıllarda rol aldığı filmlerle Türk sinemasına damga vuran oyuncu, şair ve yazar Nihat Ziyalan, 90 yaşında hayatını kaybetti.
1980 yılından bu yana Avustralya'da yaşayan usta sanatçının, 11 Ekim Pazar günü Sidney'de vefat ettiği bildirildi.
YEŞİLÇAM'IN KÖTÜ ADAMIYDI
1936 yılında Adana'da dünyaya gelen Nihat Ziyalan, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde adım attı.
Askerlik görevini tamamladıktan sonra Adana Şehir Tiyatrosu'na katılan sanatçı, buranın kapanmasının ardından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmalarını sürdürdü.
Ziyalan'ın hayatındaki dönüm noktası ise çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in daveti oldu. 1960'lı yıllarda İstanbul'a giderek sinema dünyasına adım atan oyuncu, özellikle canlandırdığı kötü adam karakterleriyle Yeşilçam'ın tanınan yüzleri arasına girdi.
YILMAZ GÜNEY İLE YOLLARI SİNEMADA KESİŞTİ
Yılmaz Güney ile dostluğu çocukluk yıllarına uzanan Nihat Ziyalan, sinemadaki ilk deneyimini de onunla yaşadı.
Usta sanatçı, Güney'in rol aldığı At Hırsızı Banuş filmiyle beyazperdeye adım attı. Ardından pek çok yapımda kamera karşısına geçerek dönemin aranan karakter oyuncularından biri oldu.
DEV İSİMLERLE AYNI KADRODA YER ALDI
Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Sezercik Aslan Parçası filminde canlandırdığı Nedim karakteriyle de tanınan Ziyalan, Türk sinemasının önemli yıldızlarıyla birlikte çalıştı.
Kadir İnanır, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Fatma Girik, Lale Belkıs ve Selma Güneri gibi isimlerle aynı yapımlarda rol alan sanatçı, sinemadaki son döneminde Türkan Şoray'ın yönetmenliğini üstlendiği Azap filminde de kamera karşısına geçti.
SADECE OYUNCU DEĞİL, AYNI ZAMANDA ŞAİRDİ
Nihat Ziyalan, sinemadaki başarısının yanı sıra edebiyat dünyasında da önemli çalışmalara imza attı.
1963 yılında ilk şiir kitabı Asık Yüzlünün Biri'ni yayımlayan sanatçı, yıllar boyunca şiir, öykü ve roman türünde eserler kaleme aldı.
1980 yılında Avustralya'ya yerleşen Ziyalan, yaşamını sürdürdüğü Sidney'de edebiyat çalışmalarına devam etti.
MEMLEKETİNDEN ÖDÜL ALMIŞTI
Adana ile bağını hiçbir zaman koparmayan usta sanatçı, 2009 yılında Çukurova'nın kültürel tanıtımına sunduğu katkılardan dolayı Çukurova Ödülü'ne layık görüldü.
Oyunculuğu ve kaleme aldığı eserlerle sanat hayatında iz bırakan Nihat Ziyalan'ın 90 yaşında hayata veda etmesi, sevenlerini üzüntüye boğdu.