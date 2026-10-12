Akhisar'daki feci kazada şoförlerin ifadeleri ortaya çıktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesine kaplıca turuna giden yolcuları taşıyan otobüsün Akhisar Gişeleri mevkisinde çekiciyle çarpışması sonucu 11 kişinin öldüğü kazada şoförlerin jandarma ifadeleri ortaya çıktı. İfadeler, kavşağı kaçıran otobüsün otoyol üzerinde tehlikeli şekilde geri gitmeye çalışmasıyla başlayan felaketin ayrıntılarını ve ihmaller zincirini net şekilde ortaya koydu. Otobüs sürücüsü M.A. yolcuların uyarısı üzerine emniyet şeridine girmek için geri manevra yaptığını itiraf ederken, çekici sürücüsü H.K. ise otobüsü fark ettiğini ancak sola kaçamadığını anlattı. Faciaya neden olan 3 şüpheli, hastanedeki tedavilerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği feci trafik kazasının ardından gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki ifadeleri, felaketin nasıl göz göre göre geldiğini ortaya koydu.
YOLCULAR SÖYLEYİNCE FARK ETMİŞ
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Akhisar Gişeleri mevkisinde dün meydana gelen kazada gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K.'nin Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanarak şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını anlatan otobüs sürücüsü M.A., "Yolcular kavşağı kaçırdığımı söyleyince geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştım." dedi.
YEDEK ŞOFÖR AYAKTAYKEN ÇARPMIŞ
Tur otobüsünün sürücülüğünü Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.A.'ya devrettiğini belirten otobüsün sahibi ve yedek şoför M.Y., "Kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturuyordum. Sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediğim sırada çarpışmayı hissettim ve ön koltuklara savruldum." ifadelerini kullandı.
'GÖRDÜM AMA KAÇAMADIM'
Kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini dile getiren çekici sürücüsü H.K., "Sola manevra yapamadım ve otobüse çarptım." diye konuştu.
11 KİŞİYE MEZAR OLDU
H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekicinin, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne arkadan şiddetle çarpması sonucu araçlar yol kenarına savruldu.
Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçlardaki 11 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı.
Kazanın ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınan yaralılar şunlar:
Sinan Eröz (61), Emine Sülümer (77), Süleyman Eryılmaz (76), Eşe Yonar (79), Çiçek Aktaş (61), Ayşe Çiftçi (60), Gülten Korubaşı (62), Zülfiye Arıca (70), Nurgül Eldemir (62), Nurettin Aktaş (67), Nuray Gögüsger (64), Emel Demircan (76), Fermude Alkış (69), Nurhan Balıkçıoğlu (50), Bahriye Şener (78), Feriştah Yıldırım (77), Salime Gözüm (63), Yüksel Hınık (70), Naciye Hınık (66), Meryem Bayat (80), Resmiye Kirişcan (77), Gönül Çatak (61), Emel Eröz (53), Metin Yavuz (62), Hasan Karakaya (64) ve Mehmet Ahlılar (63) .
Yaralılardan 13'ünün hastanelerden taburcu edildiği, diğer 13 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.