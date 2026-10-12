Akhisar'daki feci kazada şoförlerin ifadeleri ortaya çıktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği feci trafik kazasının ardından gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki ifadeleri, felaketin nasıl göz göre göre geldiğini ortaya koydu.

Tur otobüsünün sürücülüğünü Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.A.'ya devrettiğini belirten otobüsün sahibi ve yedek şoför M.Y., " Kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturuyordum. Sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediğim sırada çarpışmayı hissettim ve ön koltuklara savruldum ." ifadelerini kullandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Akhisar Gişeleri mevkisinde dün meydana gelen kazada gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K.'nin Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanarak şüpheliler adliyeye sevk edildi.

'GÖRDÜM AMA KAÇAMADIM'

Kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini dile getiren çekici sürücüsü H.K., "Sola manevra yapamadım ve otobüse çarptım." diye konuştu.

Jandarmadaki sorgularında otobüs şoförü yolcuların uyarısıyla geri manevra yaptığını itiraf ederken, çekici sürücüsü sola kaçamadığını belirtti.