Tur firmasından 11 kişinin öldüğü kazada sorumsuz savunma: Suçu şoföre attılar!
Manisa'nın Akhisar ilçesinde otoyolda geri manevra yapan tur otobüsüne çekicinin çarpması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı katliam gibi kazanın ardından tur firmasından dikkat çeken bir açıklama geldi. My World Turizm, organizasyonun kendilerine ait olmadığını savunarak yalnızca ulaşım hizmeti verdiklerini bildirdi. Araç ve şoförün kaza öncesinde 5 gün boyunca istirahat ettiğini öne süren şirket, "Kazanın bireysel bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyoruz." diyerek sorumluluğu sürücüye yükleyen bir açıklama yaptı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin can verdiği, 27 kişinin yaralandığı feci kazanın ardından tur firmasından gelen açıklama tartışma yarattı. Otoyolda geri manevra yapan tur otobüsüne çekicinin çarpmasıyla yaşanan faciaya ilişkin sessizliğini bozan My World Turizm, organizasyonun kendilerine ait olmadığını, otobüsün Transport Taşımacılık bünyesinde kiralık olarak çalıştığını savundu.
Şirket, araç ve şoförün kazadan önceki 5 gün boyunca istirahat hâlinde olduğunu belirterek kazanın bireysel hatadan kaynaklanmış olabileceğini ileri sürdü. 11 kişinin yaşamını yitirdiği faciada firmanın sorumluluğu sürücüye yönelten açıklama dikkat çekerken, kazanın kesin nedeni ve sorumlularının belirlenmesi için başlatılan adli soruşturma sürüyor.
TUR FİRMASINDAN İLK AÇIKLAMA
11 Ekim 2026 tarihinde saat 11.11 sıralarında meydana gelen kazanın ardından My World Turizm Yönetim Kurulu yazılı açıklama yayımladı. Şirket, yaşanan kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek yetkili kurumlarla iş birliği içerisinde gerekli desteği sağlamaya devam edeceğini bildirdi.
"TUR ORGANİZASYONU FİRMAMIZA AİT DEĞİLDİR"
My World Turizm, tur organizasyonunun kendilerine ait olmadığını savunarak şu açıklamayı yaptı:
"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, söz konusu tur organizasyonu firmamıza ait değildir. Araç, diğer departmanımız olan Transport Taşımacılık bünyesinde kiralık olarak çalışmaktadır. İlgili organizasyonda yalnızca ulaşım hizmeti verilmiştir."
"ARAÇ VE ŞOFÖR 5 GÜN BOYUNCA İSTİRAHAT HÂLİNDEYDİ"
Şirket, kazaya karışan otobüsün ve sürücünün kaza öncesindeki çalışma durumuna ilişkin de bilgi verdi.
Açıklamada, "Araç ve şoför, kaza öncesindeki beş gün boyunca istirahat hâlinde olup bu süre zarfında firmamız tarafından araç kullanılmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Firma, otobüsün kazadan önceki beş günlük süreçte kendi bünyesinde kullanılmadığını ileri sürdü.
SUÇU ŞOFÖRE Mİ ATTILAR?
Şirket, facianın bireysel bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini savunarak şu ifadeleri kullandı: "Kazanın bireysel bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyoruz. Konuyla ilgili tüm bilgi ve belgeler, devletimizin ilgili birimleriyle paylaşılmıştır."
11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 27 KİŞİ YARALANDI
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında kazanın meydana geliş şekli ve sorumluluklara ilişkin incelemeler sürüyor.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada üç Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.