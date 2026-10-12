Toplantıda yerli aday olarak yalnızca Arda Turan 'ın ismi üzerinde durulduğu ve genç teknik adamla görüşme yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği toplantıda, yeni teknik direktörün belirlenmesi için Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verildiği öğrenildi.

İstanbul'da ailesiyle görüşen 39 yaşındaki teknik adamın, A Milli Takım'dan gelen teklifi de değerlendirdiği ifade edildi.

Turan'ın TFF ile gerçekleştirilen ilk temasta, "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" yanıtını verdiği öğrenildi.