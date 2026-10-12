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Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! Milli Takım'a açık kapı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda yeni teknik direktör arayışları sürerken Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) listesindeki tek yerli adayın Arda Turan olduğu öne sürüldü. TFF'nin 39 yaşındaki teknik adama, Shakhtar Donetsk ile birlikte Milli Takım'ı da çalıştırabileceği yönünde teklif sunduğu belirtildi. Turan, teklife ilişkin konuştu. İşte detaylar...

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Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! Milli Takım'a açık kapı

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör arayışları kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği toplantıda, yeni teknik direktörün belirlenmesi için Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verildiği öğrenildi.

Toplantıda yerli aday olarak yalnızca Arda Turan'ın ismi üzerinde durulduğu ve genç teknik adamla görüşme yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

TFF Yönetim Kurulu Hacıosmanoğlu'na tam yetki verdi, Arda Turan ile görüşme kararı alındı - 1

ARDA TURAN'DAN İLK YANIT GELDİ

Cuma günü Shakhtar Donetsk'in başında sahaya çıkan Arda Turan, cumartesi günü özel uçakla İstanbul'a geldi.

İstanbul'da ailesiyle görüşen 39 yaşındaki teknik adamın, A Milli Takım'dan gelen teklifi de değerlendirdiği ifade edildi.

Arda Turan özel uçakla İstanbul'a geldi, A Milli Takım teklifini ailesiyle değerlendirdi - 2

Turan'ın TFF ile gerçekleştirilen ilk temasta, "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" yanıtını verdiği öğrenildi.

Arda Turan'dan TFF'ye ilk yanıt: Kulübüm ayrılmamı istemez, savaş varken bırakmam - 3

TFF'DEN İKİ TAKIMI BİRDEN ÇALIŞTIRMA ÖNERİSİ

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten ayrılmaya sıcak bakmaması üzerine TFF'nin farklı bir formülü devreye soktuğu öne sürüldü.

Federasyon yetkililerinin genç teknik adama, hem Ukrayna temsilcisini hem de A Milli Takım'ı aynı anda çalıştırabileceği yönünde öneride bulunduğu belirtildi.

TFF'den Arda Turan'a çifte görev önerisi: Hem Shakhtar hem A Milli Takım - 4

Bu seçeneği değerlendirmeye alan Turan'ın, Shakhtar Donetsk yönetimiyle görüşerek kulübünün yaklaşımını öğreneceği kaydedildi.

Teknik adamın görüşmenin ardından kesin kararını TFF'ye bildireceği aktarıldı.

Arda Turan Shakhtar yönetimiyle görüşecek, kesin kararını sonrasında verecek - 5

Federasyonun, Arda Turan ile anlaşma sağlanamaması durumunda yabancı teknik direktör adaylarına yöneleceği ifade edildi.

TFF'nin mevcut planlamasında Arda Turan dışında başka bir yerli teknik direktör adayının bulunmadığı belirtildi.

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