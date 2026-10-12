Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! Milli Takım'a açık kapı
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda yeni teknik direktör arayışları sürerken Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) listesindeki tek yerli adayın Arda Turan olduğu öne sürüldü. TFF'nin 39 yaşındaki teknik adama, Shakhtar Donetsk ile birlikte Milli Takım'ı da çalıştırabileceği yönünde teklif sunduğu belirtildi. Turan, teklife ilişkin konuştu. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör arayışları kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği toplantıda, yeni teknik direktörün belirlenmesi için Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verildiği öğrenildi.
Toplantıda yerli aday olarak yalnızca Arda Turan'ın ismi üzerinde durulduğu ve genç teknik adamla görüşme yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
ARDA TURAN'DAN İLK YANIT GELDİ
Cuma günü Shakhtar Donetsk'in başında sahaya çıkan Arda Turan, cumartesi günü özel uçakla İstanbul'a geldi.
İstanbul'da ailesiyle görüşen 39 yaşındaki teknik adamın, A Milli Takım'dan gelen teklifi de değerlendirdiği ifade edildi.
Turan'ın TFF ile gerçekleştirilen ilk temasta, "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" yanıtını verdiği öğrenildi.
TFF'DEN İKİ TAKIMI BİRDEN ÇALIŞTIRMA ÖNERİSİ
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten ayrılmaya sıcak bakmaması üzerine TFF'nin farklı bir formülü devreye soktuğu öne sürüldü.
Federasyon yetkililerinin genç teknik adama, hem Ukrayna temsilcisini hem de A Milli Takım'ı aynı anda çalıştırabileceği yönünde öneride bulunduğu belirtildi.
Bu seçeneği değerlendirmeye alan Turan'ın, Shakhtar Donetsk yönetimiyle görüşerek kulübünün yaklaşımını öğreneceği kaydedildi.
Teknik adamın görüşmenin ardından kesin kararını TFF'ye bildireceği aktarıldı.
Federasyonun, Arda Turan ile anlaşma sağlanamaması durumunda yabancı teknik direktör adaylarına yöneleceği ifade edildi.
TFF'nin mevcut planlamasında Arda Turan dışında başka bir yerli teknik direktör adayının bulunmadığı belirtildi.