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Terörsüz Türkiye'de kritik viraj! Yasal düzenlemede 230 kişi kapsam dışı: 2 bin 800 kişi yararlanacak

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakmasına ve Kandil'i boşaltmasına çevrildi. Silah bırakma süreci için kasım ayının sonu işaret edilirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yasal düzenlemenin takvimine ve kapsamına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 2 bin 800 kişinin yasadan yararlanacağını belirten Yıldız, örgütün kurucu kadrosu ile üst düzey yöneticilerinin kapsam dışında kalacağını söyledi.

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Terörsüz Türkiye'de kritik viraj! Yasal düzenlemede 230 kişi kapsam dışı: 2 bin 800 kişi yararlanacak

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar devam ederken, sürecin yasal boyutuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çerçeve Yasa'nın ardından gözler PKK'nın silahlarını teslim etmesine ve Kandil'i boşaltmasına çevrildi.

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MECLİS'TE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Silah bırakma sürecinde kasım ayının sonu öne çıkarken, geçtiğimiz günlerde Meclis'te de dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi. AK Parti Grubu ile DEM Parti İmralı Heyeti, "İzleme Komisyonu" gündemiyle bir araya geldi. Söz konusu komisyonun, PKK'nın silah bırakma sürecini raporlaması bekleniyor.

TBMM'de Terörsüz Türkiye görüşmeleri devam ediyor. (Foto: AA)TBMM'de Terörsüz Türkiye görüşmeleri devam ediyor. (Foto: AA)

FETİ YILDIZ'DAN KASIM SONU MESAJI

Meclis'te Terörsüz Türkiye temasları devam ederken Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarını köşesine taşıdı.

Sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Yıldız, kasım ayının sonuna işaret etti. Yıldız, bu aşamanın ardından cezaevlerinde bulunan terör suçlularına yönelik işlemlerin başlayacağını belirtti.

PKK'nın silahları yaktığı görüntüler (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)PKK'nın silahları yaktığı görüntüler (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

YASADAN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Düzenlemenin kaç kişiyi kapsayacağına ilişkin de bilgi veren Feti Yıldız, yaklaşık 2 bin 800 kişinin yasadan yararlanacağını açıkladı. Yıldız'ın açıklamasına göre, kasım ayının sonuna kadar sonuç alınmasının ardından cezaevlerinde bulunan terör suçluları için işlemler başlayacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız. (Foto: AA)MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız. (Foto: AA)

230 KİŞİ KAPSAM DIŞINDA KALACAK

Feti Yıldız, düzenlemeden yararlanamayacak isimlere ilişkin de önemli bir sınır çizdi. Terör örgütünün kurucu kadrosu ile 1984'ten bugüne kadar örgütün üst düzey yönetiminde bulunanların yasadan faydalanamayacağını belirten Yıldız, bu kişilerin sayısının yaklaşık 230 olduğunu ifade etti Yıldız, söz konusu isimlerin düzenleme kapsamı dışında tutulacağını vurguladı.

Terör örgütü PKK silah bırakacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Terör örgütü PKK silah bırakacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ VURGUSU

Yavuz Donat'ın yazısında, Feti Yıldız'ın anayasanın ilk dört maddesine ilişkin yaklaşımına da yer verildi. Yıldız, anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilemeyeceğini, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini vurguladı. Meclis'te gerçekleştirilen 21 toplantıda da anayasanın ilk dört maddesine ilişkin bu sınırın defalarca dile getirildiği aktarıldı.

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