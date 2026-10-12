PKK'nın silahları yaktığı görüntüler (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



YASADAN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?



Düzenlemenin kaç kişiyi kapsayacağına ilişkin de bilgi veren Feti Yıldız, yaklaşık 2 bin 800 kişinin yasadan yararlanacağını açıkladı. Yıldız'ın açıklamasına göre, kasım ayının sonuna kadar sonuç alınmasının ardından cezaevlerinde bulunan terör suçluları için işlemler başlayacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız. (Foto: AA)



230 KİŞİ KAPSAM DIŞINDA KALACAK



Feti Yıldız, düzenlemeden yararlanamayacak isimlere ilişkin de önemli bir sınır çizdi. Terör örgütünün kurucu kadrosu ile 1984'ten bugüne kadar örgütün üst düzey yönetiminde bulunanların yasadan faydalanamayacağını belirten Yıldız, bu kişilerin sayısının yaklaşık 230 olduğunu ifade etti Yıldız, söz konusu isimlerin düzenleme kapsamı dışında tutulacağını vurguladı.