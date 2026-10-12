Antalya-Isparta yolundaki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Foto: İHA)

ANTALYA VALİLİĞİ AÇIKLADI: 17 YARALI, 1'İNİN DURUMU AĞIR

Antalya Valiliği, kazanın ardından yaptığı açıklamada yaralı sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Isparta karayolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 23 yolcudan 17'si yaralanmıştır. Yaralılardan birinin birimlerinin ağır olduğu öğrenilmiş ve bunun yerine sevk edilen birimlerimizce gerekli müdahaleler yapılmıştır. Kazayla ilgili gelişmeler takip edilerek kamuoyuna duyurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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