Antalya-Isparta yolunda yolcu midibüsü devrildi! Yola dökülen mazot kazaya neden oldu
Antalya'nın Aksu ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu midibüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı kazada bilanço ağırlaştı. Antalya Valiliği, 23 yolcunun bulunduğu araçta 17 kişinin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Antalya-Isparta karayolunda korkutan bir kaza meydana geldi. Antalya'nın Aksu ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan zeminde seyreden yolcu midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Topallı kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı bildirilirken, yaralı sayısı 17'ye yükseldi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KAYGAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza, saat 10.30 sıralarında Antalya-Isparta yolu üzerinde, Aksu ilçesine bağlı Topallı kavşağı yakınlarında meydana geldi.
59 AGZ 918 plakalı yolcu midibüsü, yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan yolculara müdahalede bulundu.
SÜRÜCÜNÜN OĞLU KAZA ANINI ANLATTI
Midibüsü babasının kullandığını belirten Eşref Taşçı, kazanın yola dökülen mazot nedeniyle meydana geldiğini söyledi.
Taşçı, "Yola mazot dökülmüş. Babam aracın kontrolünü sağlamaya çalıştı ama devrilmekten kurtaramadı" ifadelerini kullandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ANTALYA VALİLİĞİ AÇIKLADI: 17 YARALI, 1'İNİN DURUMU AĞIR
Antalya Valiliği, kazanın ardından yaptığı açıklamada yaralı sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Antalya Isparta karayolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 23 yolcudan 17'si yaralanmıştır. Yaralılardan birinin birimlerinin ağır olduğu öğrenilmiş ve bunun yerine sevk edilen birimlerimizce gerekli müdahaleler yapılmıştır. Kazayla ilgili gelişmeler takip edilerek kamuoyuna duyurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."