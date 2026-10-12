Süreçte kamu bütçesinin kullanılıp kullanılmayacağına dair soruya kesin dille cevap veren Yılmaz, Hazine kaynaklarının dokunulmaz olduğunu hatırlattı. Yılmaz, "Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Hazine milletimizin kaynağıdır. Fon piyasalarında devlet garantisi yoktur ." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz, Meclise sunulan yeni yasal düzenlemeyle küçük yatırımcıların korunacağını ve 1 milyon liraya kadar net ana para iadesi yapılacağını ifade etti.

Hukuk dışı işlemlerle kazanç elde edenlerin ve net ana parasını daha önce tahsil etmiş olanların mağdur listesinde yer almayacağını belirten Yılmaz, teklifin yasalaşması halinde 1 milyon liraya kadar olan ana paranın hak sahiplerine ödeneceğini, nihai tasfiye tablosu netleştiğinde ise mahsuplaşma yapılacağını bildirdi.

Yasal düzenlemede ana para güvencesinin öncelendiğini vurgulayan Yılmaz, " Bizim olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarıdır. Örneğin 1 milyon lira yatırıp 2 milyon lira kâr çeken ve hesabında 1 milyon lira kalan birine ödeme yapılmayacak. Çünkü ana parasını zaten almıştır ." dedi.

Kapalı fonlardaki yatırımcılarla birlikte olağan yöntemlerle tasfiye edilen kişi sayısının 46 bine ulaştığını bildiren Yılmaz, geriye kalan 4 şirketten Atlas ile müzakerelerin sürdüğünü ve anlaşma sağlanması durumunda 58 bin vatandaşın daha olağan tasfiye şartlarıyla haklarına kavuşacağını kaydetti.

Tasfiye adımlarının ilk etabında 3 şirketin olağan tasfiye şartlarını kabul ettiğini aktaran Yılmaz, A1 Capital, Bulls ve Pardus bünyesindeki işlemlerin tamamlandığını açıkladı. Bu kurumlardaki tasfiye yönetiminin Ziraat Bankası tarafından yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, 8 Ekim itibarıyla 44 bine yakın yatırımcının ödemelerinin eksiksiz yapıldığını duyurdu.

Ekonomiye ve sermaye piyasalarına zarar verecek söylemlerden kaçınılması gerektiği uyarısında bulunan Yılmaz, " Belgesine, bilgisine ulaştığı suç varsa iktidar olsun muhalefet olsun hep birlikte bunun hesabını soralım, adli makamlara intikal ettirelim. Ama bunu bırakıp da 'Bakanlara çamur atarım, sermaye piyasalarında endişe oluşturup hükümeti vururum' mantığı doğru değil. Suç mahiyetinde işlem yapan varsa, kim olursa olsun gereği yapılır. AK Parti'nin anlayışı budur. Biz başkaları gibi bir şeylerin üstünü örtmeyiz ." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet cephesinden gelen eleştirilere ve bakanlara yönelik iddialara sert dille cevap veren Yılmaz, Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin açıklamalarını eleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddiaların asılsız çıktığını belirten Yılmaz, " Her iki bakanımız da çok net şekilde bu ithamlara cevap verdiler. Burada çarpıtma olduğu ortaya çıkmış oldu. Her iki konuda da büyük mahcubiyet hissedilmeli fakat özür bile dilenmediğini gördük ." dedi.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

SPK'nın yayınladığı bu rehberle birlikte yeni kurallar, yeni kaideler geldi. Şeffaflık arttırıldı. Çok daha güven veren bir piyasa yapısı oluşması için kurallar kondu.

Bu çok olumlu bir adım aslında. Yani bu şartlara uyan fonlar için, uyan finansal enstrümanlar için çok olumlu bir adım.

Bu kurallarla birlikte sorunlu olan yapılar da açığa çıkmış oldular. Sorunlu olan fonlar da açığa çıkmış oldular ve buralarda bir sıkıntı yaşandı.

Bunlara karşı da hızlı bir şekilde yine bir tedbir alındı. Burada yaşanan, fon piyasasının belli bir alanında yaşanan bu hadisenin genele sirayet etmemesi için, genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı bir şekilde tasfiyelerine karar verildi. Bir anlamda bir karantinaya alınmış oldu bu sorunlu fonlar.

Bunu şuna benzetebiliriz: Vücutta hastalıklı bir yapı veya işte ne diyelim, bir sorunlu yapı var; bunu vücuttan almak istiyorsunuz ama vücuda da zarar vermeden bunu başarmanız önemli. Dolayısıyla bunlar karantinaya alındı. Yedi şirkete ve bunun altındaki 131 fona tedbir getirilmiş oldu, tasfiye kararı alınmış oldu.

Ondan sonraki süreçte de adli mekanizmalar devreye girdiler. Adli mekanizmalarla bu işin, bu sorunlu hale gelmesinde, bu süreçte rolü olan, birçok yatırımcının olumsuz etkilenmesine sebebiyet verenler hakkında biliyorsunuz çok etkili bir şekilde adli mekanizmalar işlemeye başladı.

Şu anda birçok kişi ya tutuklu ya gözaltında ya soruşturma aşamasında, ifadesi alınan birçok insan var. Dolayısıyla bir adli süreç başlamış durumda ve yürüyor.

Yılmaz , muhalefetin asılsız iddialarla bakanları hedef almasını eleştirerek, ekonomiye zarar verecek siyasi rant arayışlarına karşı net duruş sergilediklerini kaydetti.