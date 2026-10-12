Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: 131 fona tasfiye... Kamu kaynağı kullanılmayacak ana para ödenecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA Editör Masası’nda fon soruşturmasına dair yürütülen bütün adli ve idari adımları açıkladı. SPK rehberiyle sorunlu 131 fonun karantinaya alındığını belirten Yılmaz, tasfiyede kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. Yılmaz, 3 şirketteki 46 bin yatırımcının ödemelerinin yapıldığını söyledi. Yeni yasayla küçük yatırımcıya 1 milyon liraya kadar iade edileceğini aktaran Yılmaz, DDK’nin 15 müfettişle sahada olduğunu aktardı. Sorumluların mal varlıklarına el konulduğunu ifade eden Yılmaz, TMSF bünyesinde özel hesaplar açıldığını kaydetti. Yılmaz, haksız kazanç sağlayanların ödeme kapsamı dışında tutulacağını duyurdu. Muhalefetin bakanları hedef alan iddialarına tepki gösteren Yılmaz, iftiraların boşa çıktığını söyledi. Borsa ve ekonomiyi koruyacaklarını belirten Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın hassasiyetiyle suça karışan herkesin hesap vereceğinin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA Editör Masası canlı yayınında fon piyasasında yaşanan gelişmelere ve yürütülen soruşturmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan yeni rehber ve düzenlemelerle piyasada şeffaflığın artırıldığını ve güven ortamının pekiştirildiğini belirten Yılmaz, bu kurallar sayesinde sorunlu yapıların açığa çıkarıldığını vurguladı.“Piyasalarımızda yapısal bir sorun yok”
Sorunun genele sirayet etmesini engellemek amacıyla 7 şirket ve bu şirketlere bağlı 131 fona yönelik tedbir ve tasfiye kararı alındığını ifade eden Yılmaz, bu adımı vücuttaki hastalıklı bir dokunun bünyeye zarar vermeden karantinaya alınarak temizlenmesine benzetti.
Yılmaz, süreçte usulsüzlük yapan, fahiş getiri vadeden ve yatırımcıları zarara uğratan sorumlular hakkında adli sürecin titizlikle sürdüğünü; şüphelilerin mal varlıklarına tedbir uygulandığını, yurt dışı çıkış yasaklarının getirildiğini ve gözaltı ile tutuklama süreçlerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Piyasanın genel yapısını korumak adına sorunlu fonların derhal izole edildiğini aktaran Yılmaz, "Bunu vücutta hastalıklı yapıyı vücuda zarar vermeden almaya benzetebiliriz. Dolayısıyla bunlar karantinaya alındı. 7 şirkete ve bunun altındaki 131 fona tasfiye kararı verilmiş oldu." dedi.
SORUMLULARA ADLİ KISKAC
Adli ve idari mekanizmaların eş zamanlı çalıştığını vurgulayan Yılmaz, sorumluların yurt dışına kaçmadığını, haklarında yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlıklarına tedbir kararları uygulandığını bildirdi. Yılmaz, fahiş getiri vadeden ve hukuka aykırı yollarla haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik soruşturmaların tavizsiz sürdürüldüğünü kaydetti.
Denetimlerin en üst düzeyde yürütüldüğünü anlatan Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) yetkilendirildiğini açıkladı.
Yılmaz, "DDK kurumları ve kurumların içindeki karar alıcıları inceliyor. 15 civarında denetmen ve müfettiş sahada çok yönlü çalışma yürütüyor." ifadelerini kullandı.
"KAMU KAYNAĞININ KULLANILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Süreçte kamu bütçesinin kullanılıp kullanılmayacağına dair soruya kesin dille cevap veren Yılmaz, Hazine kaynaklarının dokunulmaz olduğunu hatırlattı. Yılmaz, "Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Hazine milletimizin kaynağıdır. Fon piyasalarında devlet garantisi yoktur." diye konuştu.
Bankacılık sistemindeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi benzeri yapının sermaye piyasalarında bulunmadığını aktaran Yılmaz, yatırımcıların profesyonel sözleşmeler imzalayarak getiri ve risk dengesini baştan kabul ettiğini belirtti.
1 MİLYON LİRAYA KADAR NET YATIRIM ESASI
Sorunlu fonlarda 455 binden fazla yatırımcının yer aldığını ve bu yapıların toplam fon portföyünün yüzde 7,7'sini oluşturduğunu kaydeden Yılmaz, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından kamuoyuna duyurulan kanun teklifinin detaylarına değindi.
Yasal düzenlemede ana para güvencesinin öncelendiğini vurgulayan Yılmaz, "Bizim olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarıdır. Örneğin 1 milyon lira yatırıp 2 milyon lira kâr çeken ve hesabında 1 milyon lira kalan birine ödeme yapılmayacak. Çünkü ana parasını zaten almıştır." dedi.
Hukuk dışı işlemlerle kazanç elde edenlerin ve net ana parasını daha önce tahsil etmiş olanların mağdur listesinde yer almayacağını belirten Yılmaz, teklifin yasalaşması halinde 1 milyon liraya kadar olan ana paranın hak sahiplerine ödeneceğini, nihai tasfiye tablosu netleştiğinde ise mahsuplaşma yapılacağını bildirdi.
3 ŞİRKET TASFİYE EDİLDİ
Tasfiye adımlarının ilk etabında 3 şirketin olağan tasfiye şartlarını kabul ettiğini aktaran Yılmaz, A1 Capital, Bulls ve Pardus bünyesindeki işlemlerin tamamlandığını açıkladı. Bu kurumlardaki tasfiye yönetiminin Ziraat Bankası tarafından yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, 8 Ekim itibarıyla 44 bine yakın yatırımcının ödemelerinin eksiksiz yapıldığını duyurdu.
Kapalı fonlardaki yatırımcılarla birlikte olağan yöntemlerle tasfiye edilen kişi sayısının 46 bine ulaştığını bildiren Yılmaz, geriye kalan 4 şirketten Atlas ile müzakerelerin sürdüğünü ve anlaşma sağlanması durumunda 58 bin vatandaşın daha olağan tasfiye şartlarıyla haklarına kavuşacağını kaydetti.
BAKANLARA ÇAMUR TUTMADI
Muhalefet cephesinden gelen eleştirilere ve bakanlara yönelik iddialara sert dille cevap veren Yılmaz, Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin açıklamalarını eleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddiaların asılsız çıktığını belirten Yılmaz, "Her iki bakanımız da çok net şekilde bu ithamlara cevap verdiler. Burada çarpıtma olduğu ortaya çıkmış oldu. Her iki konuda da büyük mahcubiyet hissedilmeli fakat özür bile dilenmediğini gördük." dedi.
Ekonomiye ve sermaye piyasalarına zarar verecek söylemlerden kaçınılması gerektiği uyarısında bulunan Yılmaz, "Belgesine, bilgisine ulaştığı suç varsa iktidar olsun muhalefet olsun hep birlikte bunun hesabını soralım, adli makamlara intikal ettirelim. Ama bunu bırakıp da 'Bakanlara çamur atarım, sermaye piyasalarında endişe oluşturup hükümeti vururum' mantığı doğru değil. Suç mahiyetinde işlem yapan varsa, kim olursa olsun gereği yapılır. AK Parti'nin anlayışı budur. Biz başkaları gibi bir şeylerin üstünü örtmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
SPK'nın yayınladığı bu rehberle birlikte yeni kurallar, yeni kaideler geldi. Şeffaflık arttırıldı. Çok daha güven veren bir piyasa yapısı oluşması için kurallar kondu.
Bu çok olumlu bir adım aslında. Yani bu şartlara uyan fonlar için, uyan finansal enstrümanlar için çok olumlu bir adım.
Bu kurallarla birlikte sorunlu olan yapılar da açığa çıkmış oldular. Sorunlu olan fonlar da açığa çıkmış oldular ve buralarda bir sıkıntı yaşandı.
Bunlara karşı da hızlı bir şekilde yine bir tedbir alındı. Burada yaşanan, fon piyasasının belli bir alanında yaşanan bu hadisenin genele sirayet etmemesi için, genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı bir şekilde tasfiyelerine karar verildi. Bir anlamda bir karantinaya alınmış oldu bu sorunlu fonlar.
Bunu şuna benzetebiliriz: Vücutta hastalıklı bir yapı veya işte ne diyelim, bir sorunlu yapı var; bunu vücuttan almak istiyorsunuz ama vücuda da zarar vermeden bunu başarmanız önemli. Dolayısıyla bunlar karantinaya alındı. Yedi şirkete ve bunun altındaki 131 fona tedbir getirilmiş oldu, tasfiye kararı alınmış oldu.
Ondan sonraki süreçte de adli mekanizmalar devreye girdiler. Adli mekanizmalarla bu işin, bu sorunlu hale gelmesinde, bu süreçte rolü olan, birçok yatırımcının olumsuz etkilenmesine sebebiyet verenler hakkında biliyorsunuz çok etkili bir şekilde adli mekanizmalar işlemeye başladı.
Şu anda birçok kişi ya tutuklu ya gözaltında ya soruşturma aşamasında, ifadesi alınan birçok insan var. Dolayısıyla bir adli süreç başlamış durumda ve yürüyor.
Mal varlıklarına tedbir konmuş durumda, yurt dışı yasakları getirilmiş durumda. Yani öyle bu ana sorumlulara baktığınız zaman yurt dışına kaçan, giden pek fazla bir isim hatırlamıyorum ben doğrusu. Şirketlerin sahipleri adli mekanizmada zaten işlem görüyor. Bağlantılı birtakım yapılarla ilgili yine adli mekanizmalar işliyor. İşte çok yüksek, fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar, incelemeler devam ettiriliyor. İşin bir tarafı bu.
Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan hadisenin genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı şekilde tasfiyelerine karar verildi.
Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.
Şu anda 15 civarında denetmen ve müfettiş ile Devlet Denetleme Kurulu bütün ilgili kurumları kapsayacak şekilde çalışmasını sahada başlattı.
Geniş imkanlarla çok güçlü bir şekilde bu süreci idari yönden Devlet Denetleme Kurulumuz denetliyor.
46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. A1 Capital, Bulls ve Pardus tasfiye edildi. 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu, 4 şirket kaldı.
Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil.
Olağanüstü tasfiyede 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak, büyük bir kitle burada.
Olağanüstü tasfiyeye ilişkin kararlar Meclisimizden geçerse muhtemelen yatırımcı sayısı 100 binin altına düşecek.
Borsamızı etkilemeyecek şekilde bu tasfiye süreci işletilecektir.
Atıyorum 1 milyon lira yatırdınız sonra 2 milyon da kar ettiniz. Arada o 2 milyonunuzu çektiniz hesabınızda 1 milyon kaldı. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız çünkü siz ana paranızı zaten aldınız.
Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz.
Hiç kimse bu piyasalara gölge düşürmesin, yatırımı suçmuş gibi göstermesin. Bunu yapanlar bu ülkeye zarar verirler.
Belgesine, bilgisine ulaştığı suç varsa iktidar olsun muhalefet olsun hep birlikte bunun hesabını soralım, adli makamlara intikal ettirelim.
Ama bunu bırakıp da "Bakanlara çamur atarım, sermaye piyasalarında endişe oluşturup hükümeti vururum" mantığı doğru değil.
Hükümete zarar vereceğim diye ekonomiye, bu ülkenin yatırımcısına, borsaya kimse zarar vermesin.
Suçluyu suçsuzdan ayırt edelim, hukuki kriterlerle yaklaşalım ve kim suçluysa gözünün yaşına bakmayalım.
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