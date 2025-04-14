Fatih Tekke maç sonrası konuştu: Daha iyi olmamız zaman meselesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçtan sonra çok mutlu olduklarını söyledi. Başarılı hoca, "Kritik anda iyi oynayarak kazandık. İlk yarıda da bitirebilirdik. Takımımız özellikle 3'lü 4'lü formasyonla oynadı. İlk yarı oyunu bitirmemiz gerekirdi. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Daha iyi olmamız zaman meselesi" dedi.



TEKKE İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor geçen hafta ligde Fenerbahçe'ye 4-1 yenildiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Cezalı Lundstram'ın yerine Ozan Tufan, Mendy'nin yerine Folcarelli, Okay'ın yerine Batagov, Arif Yokuş'un yerine Nwakaeme ilk 11'de yer aldı.

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