Nijerya ile kazan kazan! Bakan Henry Alake'den Takvim'e özel açıklama: Türkiye'nin Afrika'da kapsamını genişletmesine ihtiyacımız var

Türkiye ile Nijerya arasında madencilik alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı





"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"



Nijerya'nın teknoloji transferi, yeni keşifler ve sondaj çalışmaları için teknik desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Alake, "Dünyanın temiz enerjiye geçmesi için ihtiyaç duyduğu minerallere sahibiz. Nijerya'da Uranyum bile var. Türkiye yardıma istekli olduğunu ifade etti. Tabii ki bu mutabakat her iki ülke için de karşılıklı faydalı olacak" değerlendirmesinde bulundu.



MACRON'UN UYKUSUNU KAÇIRACAK SÖZLER



Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake "Türkiye'nin Afrika'ya olan yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu ise Fransa ve Batı'ya ders olacak nitelikte bir cevap verdi.



Türkiye'nin Somali ve Sudan'daki etkisini işaret eden Alake, "Türkiye'nin Afrika'da kapsamını genişletmesini ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.