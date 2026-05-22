Nijerya ile kazan kazan! Bakan Henry Alake'den Takvim'e özel açıklama: Türkiye'nin Afrika'da kapsamını genişletmesine ihtiyacımız var
İNRES 2026 zirvesi Türkiye'nin Afrika üzerinde artan etkisini bir kez daha tescilledi. Batı ve Fransa'nın yıllarca sömürdüğü Kara Kıta'nın Ankara'yı çıkış yolu olarak gördüğünü gösterdi. Takvim.com.tr'ye konuşan Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake, "Nijerya'da Uranyum bile var" deyip Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Türk yatırımcılara da "Sizi kucaklamaya hazırız ve istekliyiz" diye çağrı yaptı. Alake, "Afrika, siyasi olarak Türkiye'ye entegre olmaya çalışıyor. Türkiye'nin Afrika'da kapsamını genişletmesine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
- İstanbul'da 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne (İNRES 2026) Avrupa ve Afrika'dan çok sayıda Enerji Bakanı katıldı.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi bölgesel entegrasyonu artıran bir merkez ülke konumuna getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enerjide tam bağımsızlığı 'Kızılelma' olarak nitelendirdi ve bu hedefin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
- Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake, Türkiye ile enerji alanında karşılıklı fayda sağlayacak bir mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı.
- Nijerya Bakanı Alake, Afrika'nın Türkiye ile teknoloji ve bölgesel iş birliği konusunda yakın ilişkiler kurmak istediğini söyledi.
İstanbul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ev sahipliği ve Turkuvaz Medya Grubu'nun sponsorluğunda dünya enerji diplomasisinin kalbi oldu.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne (İNRES 2026) Avrupa'dan Afrika'ya çok sayıda Enerji Bakanı katılım sağladı.
BAYRAKTAR: HEDEFİMİZ MERKEZ ÜLKE
Zirvede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hedefimiz Türkiye'yi arz güvenliğini güçlendiren, bölgesel entegrasyonu artırmış, bir merkez ülke konumuna getirmek" açıklamasında bulundu.
Turkuvaz Medya Grubu'na katkıları için teşekkür eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise 'Kızılelma'yı işaret etti.
BAŞKAN ERDOĞAN: ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK KIZILELMA'DIR!
Erdoğan, "Enerjide tam bağımsızlık ülkemizin Kızılelma'sıdır. Türkiye bu hedefine doğru emin adımlarla yürümektedir. Bu yürüyüşün önünün kesilmesine de hiçbir surette müsaade etmeyecektir" dedi.
NİJERYALI BAKANDAN TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU
Takvim.com.tr, dünya enerji diplomasinin en önemli zirvelerinden biri olan etkinliği bizzat yerinde takip etti.
Özel Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren, Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake ile görüştü. Alake, Türkiye'nin Afrika politikasını ve Kara Kıta'da gelişen "Ankara" merkezli etki alanını anlattı.
"MUTABAKAT ZAPTI YATIRIM ALANLARINI KAPSIYOR"
Bilindiği üzere Türkiye ve Nijerya, enerji ve doğal kaynaklar alanında karşılıklı fayda temelinde uzun vadeli iş birliği yapacak. Geçtiğimiz gün iki ülke arasında "mutabakat zaptı" imzalandı.
Nijeryalı Bakan Alake, mutabakat zaptına ilişkin Takvim.com.tr'ye verdiği demeçte "kazan kazan" ilişkisine vurgu yaptı ve "Türkiye ile anlaşmamız yatırım alanlarını kapsıyor" dedi.
"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"
Nijerya'nın teknoloji transferi, yeni keşifler ve sondaj çalışmaları için teknik desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Alake, "Dünyanın temiz enerjiye geçmesi için ihtiyaç duyduğu minerallere sahibiz. Nijerya'da Uranyum bile var. Türkiye yardıma istekli olduğunu ifade etti. Tabii ki bu mutabakat her iki ülke için de karşılıklı faydalı olacak" değerlendirmesinde bulundu.
MACRON'UN UYKUSUNU KAÇIRACAK SÖZLER
Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake "Türkiye'nin Afrika'ya olan yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu ise Fransa ve Batı'ya ders olacak nitelikte bir cevap verdi.
Türkiye'nin Somali ve Sudan'daki etkisini işaret eden Alake, "Türkiye'nin Afrika'da kapsamını genişletmesini ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRİZ"
"Afrika teknoloji açısından Türkiye'den çok şey öğrenebilir" diyen Nijeryalı Bakan şu ifadeleri kullandı:
Afrika, siyasi olarak Türkiye'ye entegre olmaya çalışıyor. İNRES 2026'da bölgesel iş birliğinden bahsettik. Hiçbir ülke tek başına yapamaz bu yüzden bölgesel bir entegrasyona ihtiyaç var.
Birlikte dünyanın kapasitesini artırmak için iş birliğine ihtiyacımız var.
Bunu gerçekleştirmek için diğer Afrika ülkeleriyle biz hazırız ve istekliyiz. Nijerya'da Türk yatırımcıları kucaklamaya hazır ve istekliyiz. Sektörümüzde sorumlu madencilik istiyoruz. Çevresel olarak sürdürülebilir olan. Böylece uzun süre devam edebilir.