Hull City - Middlesbrough maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Championship play-off final
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig bileti için Wembley’de Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler kritik finalin yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Hull City - Middlesbrough maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? İşte detaylar...
Hull City ile Middlesbrough F.C. arasında oynanacak Championship play-off finali için geri sayım sona erdi. Kaplanlar, tam 10 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'e yükselmek için sahaya çıkacak.
DEV FİNAL WEMBLEY'DE
İngiltere Premier Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği mücadele, Wembley Stadium'nda oynanacak. Turuncu-siyahlılar, kulüp tarihinin en kritik maçlarından birinde taraftarının karşısına çıkacak.
HULL CITY 10 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR
Hull City, en son 2016 yılında Premier Lig'e yükselme başarısı göstermişti. İngiliz ekibi o sezon finalde Sheffield Wednesday'i mağlup ederek Devler Ligi seviyesindeki İngiltere Premier Lig biletini almıştı. Championship'te ligi ilk iki sırada tamamlayan Coventry City F.C. ve Ipswich Town F.C. ise doğrudan Premier Lig'e yükseldi.
"CASUSLUK" KRİZİ SONRASI RAKİP DEĞİŞTİ
Normal şartlarda Hull City'nin finaldeki rakibi Southampton olacaktı. Ancak play-off sürecinde ortaya çıkan "casusluk" iddiaları sonrası açılan disiplin soruşturmasının ardından Southampton F.C. finalden ihraç edildi. İngiltere Futbol Ligi'nin kararı sonrası Middlesbrough finale yükseldi.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hull City - Middlesbrough karşılaşması 23 Mayıs Cumartesi günü TSİ 17.30'da başlayacak. Dev mücadele TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.