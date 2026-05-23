Kemal Kılıçdaroğlu "butlan" sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti: Özgür Özel'e görev mesajı!
Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, sürecin ardından ilk kez kameralar karşısına geçerek partinin geleceğine dair konuştu. CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel’e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek henüz bir görüşme gerçekleştirmediklerini belirten Kılıçdaroğlu, partinin son dönemde ahlaki değerler üzerinden eleştirilmesine dikkat çekti. CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kökümüze ve ahlakımıza sahip çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik "mutlak butlan" kararı sonrası yeniden Genel Başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu'nun ilk sözleri, CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'e yönelik "Yeni görevi hayırlı olsun" oldu.
MUTLAK BUTLAN CHP'DE DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı ile ilgili açılan davada "tedbirli mutlak butlan" kararı vererek kurultayın baştan itibaren yok hükmünde olduğuna hükmetti.
Bu kararla Özgür Özel başkanlığındaki yönetim tedbiren görevden uzaklaştırılırken, parti yönetimi önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski organlara iade edildi. Karşılıklı söylemlerin ardından iki isim arasındaki telefon trafiğinde Kılıçdaroğlu'nun Özel'e "Partiyi en uygun zamanda kurultaya götüreceğini" söyledi.
KILIÇDAROĞLU İLK KEZ KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ
Yeniden Genel Başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kameralar karşısına geçti.
ÖZEL'E GÖREV MESAJI
"Bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti ama olmadı. Belki bugün gerçekleşir.
CHP köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir, devlete yön veren partidir. CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Bütün vatandaşlarıma ve partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız. Partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili hiçbir eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor.
PARTİYİ AYRIŞTIRAN DİLDEN KAÇINMAK LAZIM
Partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınmak lazım. Çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bu partiyi kendi içinden ayrıştıran dilden kaçınmak lazım. Kökümüze ve ahlakımıza sahip çıkmamız lazım."
ÖZGÜR ÖZEL KENDİSİNİ GRUP BAŞKANI SEÇTİRDİ
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı yapıldı. Özgür Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP TBMM Grup Başkanı olarak seçildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma gibi mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi. CHP'nin Meclis'te 138 milletvekili bulunuyor.