CHP'li Özgür Özel’den parti içi ihraç iddiası: Olmaz diyemiyorum

"BENİ DE İHRAÇ EDEBİLİRLER"

Parti içi disiplin süreçlerine ve mevcut yönetimin atabileceği adımlara da dikkat çeken Özgür Özel, kendisi dahil gruptaki milletvekillerinin ihraç riskiyle karşı karşıya kalabileceğini iddia etti.

Özel'in, "Partiden hepimizi ihraç edebilirler, olmaz diyemiyorum. Ben de dahil bu salondaki herkes için bu yöntemi kullanabilirler." şeklinde konuştuğu öğrenildi.