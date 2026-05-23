İsrail zulmünden kaçtılar polis şiddetine yakalandılar! Küresel Sumud Filosu aktivistleri gözaltına alındı

Aktivistlerin İsrail tarafından sınır dışı edilmelerinin ardından Türkiye'de tıbbi kontrolden geçmeleri nedeniyle dönüşleri bir gün ertelenmişti.

Barselona Havalimanı'nda aynı saatlerde 18 Katalan aktivist İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun ve Avrupa Parlamentosu üyesi Jaume Asens tarafından karşılandı.

İspanya’da Küresel Sumud Filosu aktivistlerine şiddetli polis müdahalesi

İSRAİL ZULMÜNDEN KAÇTILAR, POLİS ŞİDDETİNE YAKALANDILAR

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonulduktan sonra İspanya'ya dönen insani yardım görevlileri, Bilbao kentindeki Bilbao Havalimanı'nda polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde durdurulup gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen ve bugün öğleden sonra İspanya'nın Bask bölgesine dönen aktivistler, havalimanındaki karşılama sırasında Bask bölgesi polisi Ertzaintza yetkililerinin şiddetli müdahalesine maruz kaldı.

Yerel saatle 14.00 sıralarında iniş yapan aktivistler, havalimanında yakınları ve destekçileri tarafından karşılandı. İddialara göre aktivistler, Filistin bayraklarıyla poz verirken diğer yolcuların geçişini engelledikleri ve polisin yolu açma çağrısına uymadıkları için polisin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Bazı görgü tanıkları ise polisin hiçbir tahrik olmaksızın orantısız bir şekilde şiddet uyguladığını söyledi.

COPLARLA VURUP YERE YATIRDILAR! "HİÇBİR TAHRİK YOKKEN SALDIRDILAR"

İspanyol basınına konuşan bir tanık, polisin eylemlerini orantısız olarak nitelendirdi ve aktivistlerin sadece poz vermek istelerini söyledi. Görgü tanığı, polislerin birkaç saniye süren sözlü uyarının ardından itiş kakışa ve cop kullanımına geçtiğini aktardı.

Sosyal medyada büyük tepkiye neden olan görüntülerde, polislerin aktivistlere coplarla vurduğu ve yere yatırarak kelepçeli halde tuttuğu görüldü. Görüntülerden birinde bir kişinin yüzü kapalı bir polis karşısında diz çöktüğü kaydedildi.