Golcüler sınıfta kaldı

Beşiktaş ligde şu ana kadar golcülerinden istediği verimi alamadı. Kadrosunda Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu gibi forvetler bulunan Siyah-Beyazlılar bu üç isimle toplamda 14 kez gol sevinci yaşayabildi.



Immobile 11 gol atarken, Semih Kılıçsoy da 3 kez filleri havalandırdı. Ayrıca bu 3 futbolcu Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ve Fenerbahçe'nin Faslı santrfıru Youssef El Nesyri ve Trabzonspor'un yıldızı Banza'dan daha az gol kaydetti. Osimhen ligde 20 gol atarken, Banza 17, En Nesyri de 16 kez fileleri sarstı.

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