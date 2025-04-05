PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Golcüler sınıfta kaldı

Beşiktaş’ta golcülerin performansı beklentilerin altında kaldı. Immobile, Semih ve Mustafa ligde toplam 14 gol atabilirken, Victor Osimhen 20, Youssef En Nesyri ise 16 kez gol sevinci yaşadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025
Golcüler sınıfta kaldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş ligde şu ana kadar golcülerinden istediği verimi alamadı. Kadrosunda Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu gibi forvetler bulunan Siyah-Beyazlılar bu üç isimle toplamda 14 kez gol sevinci yaşayabildi.

Immobile 11 gol atarken, Semih Kılıçsoy da 3 kez filleri havalandırdı. Ayrıca bu 3 futbolcu Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ve Fenerbahçe'nin Faslı santrfıru Youssef El Nesyri ve Trabzonspor'un yıldızı Banza'dan daha az gol kaydetti. Osimhen ligde 20 gol atarken, Banza 17, En Nesyri de 16 kez fileleri sarstı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında itiraf geldi! Murat Ongun ile ses kaydı çıkan Serdal Taşkın’ın eski şoförü itirafçı oldu: İmamoğlu paralarını taşıttı...
CHP’li İBB’de yolsuzluk çarkı git gide büyüyor! 1 milyar 200 milyon lira dövize çevrildi 70 KİPTAŞ dairesi CHP’li delegelere dağıtıldı!
Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? İşte detayları
Galatasaray yönetiminden taraftarları çok heyecanlandıracak hamle: TAKVİM açıklıyor
8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! İşte sosyal medyada gündem olan o video
İBB’deki rüşvet pazarlığı deşifre oldu! Önce belediye binası sonra rezidans! Kabul etmeyince ceza
Galatasaray’ın derbi galibiyetinin perde arkasını TAKVİM açıklıyor: Herkes eteğindeki taşları bir bir döktü
İntihar eden Yaşar Uçar’ın eşi Arzu Uçar Turkuvaz Dijital’e konuştu: Müteahhitler Ekrem İmamoğlu’nun rüşvetinden bıkmıştı
CHP’li Özgür Karabat’ın delege pazarlığı videoda! Her kapıyı açacağım dedi şaibeli kurultayı resmen ifşa etti
CHP’de olağanüstü haller! Oğuz Kaan Salıcı’dan PM operasyonu | Özgür Özel Önder Sav’a sığındı | Ekrem’in ekibi nerede duruyor?
Fed Başkanı Powell’dan Trump’a enflasyon uyarısı: Önümüzdeki çeyrekte yükselecek
Devlet Bahçeli istirahatin ardından mesaisine başladı: Allah başımızdan eksik etmesin
Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray’dan dev transfer
Trump tarifesi milyarderleri de vurdu: Bir günde servet kaybettiler! Çin’den misilleme geldi Wall Street çakıldı
Günler sonra ilk görüntü! MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti
Miçotakis ve Netanyahu’yu Türkiye karşıtlığı birleştirdi! Kudüs’te kirli ittifak: Kıbrıs anlaşması
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve ekibine hırsız göndermesi! Neden aday değilim dedi? Planı başka...
İsrail’in Suriye’deki hedefi Türkiye! Küresel akıl Savaş yakında demişti: Siyonist basında gündem T-4 üssü
FETÖ tipi İmamoğlu Örgütü: Onayı olmadan parti yönetimi bile hareket edemiyor! Maaşa bağladığı isimler...
CHP’nin şaibeli kurultay soruşturmasında partili delege itiraf etti: Otelde poşet ve çantalarla para dağıtıldı