Solskjaer derbide Sara ve Torreira’yı kitleyecek!

Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ın en büyük kozu merkez olacak. Sarı-Kırmızılı takımda Morata'nın oynayacak olmasından dolayı Solskjaer'in plan yaptığı öğrenildi. İspanyol golcünün oynaması Gabriel Sara ve Torreira'nın geçiş savunmasında problem yaşamasına neden oluyor.



Merkez orta alan Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'e şans verecek Norveçli çalıştırıcının Rafa Silva'yı da o bölgeye yakın oynatmayı planladığı gelen bilgiler arasında. Bu üç futbolcunun Sara ve Torreira'yı merkezde yıpratacağı düşünülüyor. Gedson bu sezon Kartal'da 8 gol 2 asistlik performans sergileyerek skorer kimliğini öne çıkarmıştı.



Rafa'nın Beşiktaş'a büyük katkı sağladığı ve 13 gol 10 asistle takımın en üretken isimlerinden biri olduğu görüşü teknik ekipte hakim. Amir'in ise savunma tarafının güçlülüğüyle birlikte adam markajındaki başarısı çok önemli bir detay olarak görülüyor.



28 yaşındaki orta saha, Chamberlain ile girdiği rekabette bir adım önde. Bosna Hersekli oyuncu transfer döneminde Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesi sonlandırılarak geri çağırılırken Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor maçı dışında hiçbir karşılaşmada 11'de sahaya çıkamadı.

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