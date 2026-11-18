Özgür Özel Zeydan Karalar'a saydırdı! Takvim aylardır yazıyor... Adana'daki gruplaşma "YENİ" değil
Özgür Özel, formaliteden öteye geçemeyen YENİ Parti kurultayı sonrası ilk ziyaretini Adana'ya yaptı. Özel'e PM'de çizik yiyen Veli Ağbaba ve Burhanettin Bulut eşlik etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için Mersin'e giden Zeydan Karalar ise Özel'i Adana'da ne karşıladı ne de uğurladı. Bu duruma içerlenen Özel, Karalar'ı "korkak" ve "vefasız" gibi sözlerle hedef aldı. CHP-YENİ hattındaki husumet ta mutlak butlan öncesine dayanıyor. Burhanettin Bulut'un merkezinde olduğu balıkçı masasındaki gerilim hafızalardaki yerini koruyor. Nitekim, Karalar'ın tahliyesi sonrası Adana'daki bir başka balıkçıda da yumruklar konuşmuştu.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 1. Olağan Kurultayı sonrası soluğu Adana'da aldı.
Özel'e PM listesine giremeyen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Aziz İhsan Aktaş dosyasında "Seyhan'da 1 milyon dolarlık hak ediş rüşveti aldı" denilen Adana Milletvekili Burhanettin Bulut eşlik etti.
YENİ Parti'nin Adana çıkarması "eski" kavgaları da su yüzüne çıkardı.
ÖZEL "KARALAR" BAĞLADI: "KORKAK, VEFASIZ..."
Aziz İhsan Aktaş davasında görevden uzaklaştırılan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kendi memleketine gelen Özgür Özel'i karşılamadı.
Bu duruma içerleyen Özel ise önce "kırıldım" dedi sonra da Zeydan Karalar'ı "korkak" ve "vefasız" gibi hakaretvari sözlerle hedef aldı.
YENİ Parti Genel Başkanı şu ifadeleri kullandı:
"İki haftada bir Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyaret ettik. Serbest kaldığında şehrinde karşıladık. Gün oldu, 'Nasıl davranmanız gerekiyorsa davranın, biz sizin sonuna kadar arkanızdayız' dedik. Canı sağ olsun, daha sonrasında Zeydan Başkan biz geldiğimizde karşılamadı, uğurlamadı, başka işler yaptı, kendince bir yol seçti ve vefanın bir semt olduğuna inandırmaya çalıştı bizi. Ancak biz vefanın bir semt olduğuna inanmıyoruz. Vefanın en kıymetli insan duygusu olduğuna inanıyoruz. İnsanlar vefasızlık yapanları da vefalı davrananları da bilirler.
Sözlerinin devamında yine Karalar'ı hedef alan Özel, "Tarih; korkanları, teslim olanları, susanları, kıyıda kalanları da yazar; vefa gösterenleri de, vefasızlık edenleri de yazar" şeklinde konuştu.
ADANA'DA ÖZEL İÇİN KILINI KIPIRDATMADI, KILIÇDAROĞLU İÇİN MERSİN'E GİTTİ
Öte yandan Özgür Özel'i Adana'da karşılamayan Zeydan Karalar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için Adana'dan Mersin'e gitmişti.
Karalar, bununla da yetinmeyip Kılıçdaroğlu ile beraber kürsüye çıkmıştı.
HUSUMET MUTLAK BUTLAN ÖNCESİNE DAYANIYOR
Adana merkezli kriz ise "mutlak butlan" sürecinden önceki CHP dönemine dayanıyor.
Kasım 2025'te Özgür Özel CHP'sinin 39. Olağan Kurultayı için Ankara'da bulunan Zeydan Karalar'ın ekibi ile Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a yakın belediye başkanları gerilim yaşamıştı.
Dönemin CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Özel'e yakın vekillerin "Fahri Balık" isimli mekanda verdiği yemeği terk etmişti. Yine aynı mekanda eski Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eski Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar gibi isimler Burhanettin Bulut'la bir araya gelmiş, akıllara "Menüde Zeydan Karalar mı var?" sorusu gelmişti.
YİNE BALIKÇI YİNE KAVGA
Zeydan Karalar tahliye olduktan sonra bu kez Adana'daki bir balıkçıda yumruk yumruğa kavga olayı vuku buldu.
Karalar ve eski Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın korumaları birbirine saldırdı.
Takvim.com.tr'nin dikkat çektiği somut veriler ışığında Adana'daki husumetin "YENİ" olmadığı gözler önüne serildi.