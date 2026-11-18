Özgür Özel, Karalar için ʺvefasızʺ dedi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



Sözlerinin devamında yine Karalar'ı hedef alan Özel, "Tarih; korkanları, teslim olanları, susanları, kıyıda kalanları da yazar; vefa gösterenleri de, vefasızlık edenleri de yazar" şeklinde konuştu.



Özgür Özel'i Adana'da karşılamayan Zeydan Karalar, Kılıçdaroğlu için Mersin'e gitmişti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



ADANA'DA ÖZEL İÇİN KILINI KIPIRDATMADI, KILIÇDAROĞLU İÇİN MERSİN'E GİTTİ Öte yandan Özgür Özel'i Adana'da karşılamayan Zeydan Karalar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için Adana'dan Mersin'e gitmişti. Karalar, bununla da yetinmeyip Kılıçdaroğlu ile beraber kürsüye çıkmıştı.

Mutlak butlan öncesi Zeydan Karalar'ın ekibi ile Burhanettin Bulut'un ekibi arasında gerilim yaşanmıştı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



HUSUMET MUTLAK BUTLAN ÖNCESİNE DAYANIYOR



Adana merkezli kriz ise "mutlak butlan" sürecinden önceki CHP dönemine dayanıyor.



Kasım 2025'te Özgür Özel CHP'sinin 39. Olağan Kurultayı için Ankara'da bulunan Zeydan Karalar'ın ekibi ile Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a yakın belediye başkanları gerilim yaşamıştı.



Dönemin CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Özel'e yakın vekillerin "Fahri Balık" isimli mekanda verdiği yemeği terk etmişti. Yine aynı mekanda eski Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eski Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar gibi isimler Burhanettin Bulut'la bir araya gelmiş, akıllara "Menüde Zeydan Karalar mı var?" sorusu gelmişti.