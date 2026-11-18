YILBAŞINDAKİ SEVİYEYE DÖNDÜ Altının yılbaşından bu yana sergilediği performansa da değinen Erdem, "Biliyorsun 6000 liraya yılbaşında başlamıştı. Yani yıl içinde kazandığı her şeyi geri vermiş oldu altın aslında bir bakıma." ifadelerini kullandı.

"13 ay gibi bir süre. Neredeyse 1 yılın en düşük tablosuna düşmüştü. Dün biraz toparladı, yeniden 3800 doların üzerine çıkmıştı. Bugün düşüşle açıldı. Yeniden gram altın 6000 sınırına dayandı."

Altın piyasasında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Ons altının 13 ayın en düşük seviyesine kadar gerilemesinin ardından fiyatların nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor.

Petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiğini ifade eden Erdem, piyasalarda oluşan nakit ihtiyacının altın satışlarını da etkilediğini söyledi. Erdem , "Dolayısıyla oradaki nakit sıkışıklığı altına satış getiriyor. Bir süre daha altın bu seviyelerde devam edecek gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Körfez'deki gelişmelerin petrol piyasası üzerindeki etkisine de değinen Erdem, bölgede tankerlerle ilgili yaşanan olaylar nedeniyle petrol arzının baskı altında kaldığını belirtti.

Erdem, "Artık Amerika'da FED'in faiz artıracağına kesin gözüyle bakılıyor, bu da altından kaçışı hızlandırdı." dedi. Erdem, "Faiz artırınca para faize gidecek anlamına geliyor. Altında satışlar hızlandı, altına talep azaldı." ifadelerini kullandı.

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ? 4 BİN DOLAR İÇİN KRİTİK TAHMİN

Altının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği sorusu yatırımcılar açısından önemini korurken, Erdem kısa ve uzun vadeli beklentiler arasında ayrım yapılması gerektiğini vurguladı. Uzun vadede altının yükseliş potansiyelini koruduğunu belirten Erdem, "Yani altın uzun vadede yine yükselecektir" dedi.

Ons altının 3 bin 774 dolara kadar gerilediğini hatırlatan Erdem, profesyonel yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebildiğini belirtti. Bu hareketlerin fiyatlarda geçici toparlanmalara neden olabildiğine işaret eden Erdem, "Birileri de yine dediğim gibi o profesyonel yatırımcılar bir kar amacıyla dipten bir tepki alımı getiriyor." ifadelerini kullandı.

Ancak kısa vadede güçlü bir yükseliş beklemediğini belirten Erdem, altın yatırımcılarına yönelik en önemli değerlendirmesini şu sözlerle yaptı:

"Ama çok daha kısa vadede yeniden 4000 doların üzerini biraz zor göreceğiz gibi geliyor. FED'i bekleyelim."

Faruk Erdem altındaki hareketlilik için FED'i işaret etti (Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir)

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM NE? 11 BİN 500 PUANIN ÜZERİNDE

Altın piyasasındaki gelişmelerin ardından Borsa İstanbul'un seyrini de değerlendiren Faruk Erdem, endeksin 11 bin 500 puanın üzerinde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Borsada özellikle günün son saatlerinde satışların etkili olduğunu belirten Erdem, "Borsada hala 11.500 puanın üzerinde devam ediyor. Dün biraz satış da geldi akşamüstü. Zaman zaman belli hisselerde hareket oluyor. Ama saat 4'ten 5'ten sonra toplu satışlar geliyor." ifadelerini kullandı.

Büyük aracı kurumların işlemlerine dikkat çeken Erdem, "Borsa biraz da hani bu fon meseleleri ile ilgileniyor. Netice itibariyle fonlardan borsadaki hisselere de yatırım yapılmış." dedi. Fonlarla ilgili ödeme sürecine ilişkin de bilgi veren Erdem, "Oradaki konu çözülüyor. Öyle gözüküyor yani büyük %80-90 zaten ödemeler tamamlandı." ifadelerini kullandı.