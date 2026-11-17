Fenerbahçe'de transfere Oosterwolde ayarı! Emre Belözoğlu ile görüştü
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde savunma hattı için yapılacak hamlelerde Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu belirleyici olacak. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Hollandalı futbolcunun, teknik direktör Emre Belözoğlu ile görüşerek ocak ayında takıma dönmek istediğini ilettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar sürerken savunma hattıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jayden Oosterwolde'nin sahalara dönüş süreci, stoper transferi konusunda alınacak kararı doğrudan etkileyecek.
OOSTERWOLDE'DEN EMRE BELÖZOĞLU'NA MESAJ
Hollandalı savunmacının, teknik direktör Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Oosterwolde'nin görüşmede, "Ocak ayında hazır olacağım ve sahalara geri dönmek istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Oyuncunun yeniden forma giymek için hedeflediği tarihi teknik heyetle paylaşmasının ardından iyileşme sürecinin yakından takip edildiği aktarıldı.
STOPER TRANSFERİNDE KARAR SAĞLIK DURUMUNA GÖRE VERİLECEK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Oosterwolde'nin fiziksel durumunu ve sahalara dönüş sürecini değerlendirdiği ifade edildi.
Sarı-lacivertli yönetimin de ara transfer döneminde stoper takviyesi yapılıp yapılmayacağı konusunda Hollandalı futbolcunun sağlık durumunu dikkate alacağı belirtildi.
Oosterwolde'nin ocak ayında takıma katılıp katılamayacağına ilişkin yapılacak değerlendirme, savunma hattı için izlenecek transfer politikasında belirleyici olacak.