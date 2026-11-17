Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar sürerken savunma hattıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jayden Oosterwolde'nin sahalara dönüş süreci, stoper transferi konusunda alınacak kararı doğrudan etkileyecek.