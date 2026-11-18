Arap partilerinin desteğiyle çoğunluğu sağlayan muhalefet, şimdi de Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformunu ve diğer yasalarını iptal ettirmeye hazırlanıyor.

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından Meclis'teki güç dengeleri değişirken siyonist Binyamin Netanyahu'ya bir darbe de Meclis Başkanlığı seçiminden geldi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Raam Partisi, oylama öncesinde Kahana'yı destekleyeceklerini açıklamıştı.

120 sandalyeli Meclis'te yapılan oylamada, Yashar Partisi Milletvekili Matan Kahana 66 oy alarak başkan seçildi. Netanyahu'nun desteklediği Likud Partisi Milletvekili Ofir Katz ise 52 oyda kaldı. İki milletvekili oylamaya katılmadı.

Katil Netanyahu'nun hesabı bozuldu (Foto: AA)

MUHALEFETİN HEDEFİNDE YARGI REFORMU VAR

Matan Kahana'nın Meclis Başkanı seçilmesiyle birlikte muhalefet blokunun Netanyahu hükümetine karşı Meclis'teki hamlelerini artırması bekleniyor.

Eisenkot liderliğindeki blokun, Netanyahu hükümeti döneminde kabul edilen tartışmalı yargı reformunun ve diğer yasaların iptalini öngören yasa tasarılarını yarından itibaren Meclis'e sunmaya hazırlanması dikkati çekiyor.

OFİR KATZ: "BANA OY VERMEYİN"

Katil Netanyahu liderliğindeki koalisyon blokunun Meclis Başkanlığı adayı ve Likud Partisi Grup Başkanı Ofir Katz ise seçim öncesinde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekillerini hedef alan bir açıklama yaptı.

Sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Katz, şu ifadeleri kullandı:

"Bana oy vermeyin. İsrail Meclis Başkanlığı makamını lekelemeye ve terör destekçilerinin oylarıyla seçilmeye razı değilim."

MECLİS'TEKİ ÇOĞUNLUK MUHALEFETTE

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde geçici barbar Netanyahu'nun liderliğindeki blok, 120 sandalyeli Meclis'te 53 milletvekili çıkardı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye kazandı.

Böylece Yahudi ve Arap muhalefet partilerinin toplam sandalye sayısı 67'ye ulaştı.

İsrail'de hükümet kurulabilmesi için en az 61 milletvekilinin güvenoyu gerekiyor. Meclis'te çoğunluğu elinde bulunduran muhalefet bloku, bu sayısal üstünlük sayesinde yasa tasarılarını kabul ettirebilecek güce sahip bulunuyor.

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