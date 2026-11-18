





SİYASİ YASAK İHTİMALİ



CHP'nin şaibeli kurultayına ceza davasını A Haber ekranlarında değerlendiren Avukat Engin Akın, "siyasi yasak" ihtimaline dikkat çekti.



1 yıldan fazla hapis cezası verilmesi durumunda siyasi yasağın gündeme geleceğini belirten Akın şu ifadeleri kullandı:



"Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesine göre 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası gerektiren bir eylem söz konusu. Bu nedir; siyasi partilerdeki seçim süreçlerine hile karıştırma suçudur. Tabii bunun iki tane önemli noktası var. Buradan ceza alan kişiler için bir hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmezse ve 1 yıldan fazla hapis cezası alırlarsa aynı zamanda bir siyasi yasaklılık ve kamu hizmetinden yasaklılık gündeme gelecektir. Bu ne zaman olur; hükmün kesinleşmesiyle, yani ilk derece mahkemesi kararının Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onanması akabinde olur. Bir diğer önemli sonucu da şudur; yargılamalarda ceza davaları ile hukuk davaları iki ayrı koldan yürür. Ancak Türk hukuk sisteminde de tüm Batı hukuk sistemlerinde de ceza mahkemeleri maddi gerçeği tespit eden birim olduğu için ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararları hukuk mahkemelerini bağlamaktadır.



TEMYİZDEKİ BUTLAN DAVASINA DOĞRUDAN ETKİ EDECEK



Akın, mezkur kararın CHP'nin butlan davasındaki temyiz aşamasındaki dosyaya da doğrudan etki edebileceğini vurguladı.