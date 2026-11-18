"Mutlak" ceza! CHP'nin şaibeli kurultayında 10. celse: İmamoğlu ve 9 sanığa hapis ve siyasi yasak ihtimali
Mutlak butlanla sonuçlanan şaibeli CHP kurultayının ceza davasında 10. duruşma görülüyor. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında oylamaya hile karıştırma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis isteniyor. Savcı mütalaasında "Fikir ve eylem birliği içerisinde sabit suç" tanımlaması yapılırken, iddianamede "Delege iradesini sakatlayan şaibeyi İmamoğlu'nun organize etti" deniliyor. İmamoğlu ve ekibi için siyasi yasak da gündemde. Gözler, davadan çıkacak karara çevrilmiş durumda.
CHP'nin mutlak butlan ile sonuçlanan 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı sürecinde son safhaya girildi.
Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmay kadrosu mahkeme kararıyla CHP Genel Merkezi'nde görevi teslim alırken; Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği çok sayıda sanığın "oylamaya hile karıştırma" suçundan yargılandığı ceza davasının 10. duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
9. duruşmada "İmamoğlu'nun kasası" olarak nitelendirilen Baki Aydöner ve Erkan Aydın savunma yaptı. Aydın, geçmişte milletvekilliği yaptığı döneme atıfta bulunarak Ekrem İmamoğlu'nu tanıdığını söyledi. Baki Aydöner ise Marriot Otel'deki delege avını hatırlamadığını söyledi.
Savcılık esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.
"FİRKİ VE EYLEM BİRLİĞİ İÇERİSİNDE SABİT SUÇ"
Mahkemeye sunulan mütalaada Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'in "Fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek atılı suçu işlediklerinin sabit görüldüğü" belirtildi.
9 sanığın, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesi ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 37/1 ve 53/1'inci maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi istendi.
Buna göre "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis gündeme gelebilir.
SİYASİ YASAK İHTİMALİ
CHP'nin şaibeli kurultayına ceza davasını A Haber ekranlarında değerlendiren Avukat Engin Akın, "siyasi yasak" ihtimaline dikkat çekti.
1 yıldan fazla hapis cezası verilmesi durumunda siyasi yasağın gündeme geleceğini belirten Akın şu ifadeleri kullandı:
"Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesine göre 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası gerektiren bir eylem söz konusu. Bu nedir; siyasi partilerdeki seçim süreçlerine hile karıştırma suçudur. Tabii bunun iki tane önemli noktası var. Buradan ceza alan kişiler için bir hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmezse ve 1 yıldan fazla hapis cezası alırlarsa aynı zamanda bir siyasi yasaklılık ve kamu hizmetinden yasaklılık gündeme gelecektir. Bu ne zaman olur; hükmün kesinleşmesiyle, yani ilk derece mahkemesi kararının Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onanması akabinde olur. Bir diğer önemli sonucu da şudur; yargılamalarda ceza davaları ile hukuk davaları iki ayrı koldan yürür. Ancak Türk hukuk sisteminde de tüm Batı hukuk sistemlerinde de ceza mahkemeleri maddi gerçeği tespit eden birim olduğu için ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararları hukuk mahkemelerini bağlamaktadır.
TEMYİZDEKİ BUTLAN DAVASINA DOĞRUDAN ETKİ EDECEK
Akın, mezkur kararın CHP'nin butlan davasındaki temyiz aşamasındaki dosyaya da doğrudan etki edebileceğini vurguladı.
ŞAİBEYİ İMAMOĞLU ORGANİZE ETTİ
İmamoğlu'nun, partinin 38. Olağan Kurultayında "Divan Başkanı" olarak görev yaptığı, İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ettiği belirtildi.
İDDİANAMEDEN | DELEGE İRADESİ NASIL SAKATLANDI?
Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:
"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için; bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları belirtilmiştir."