İngiltere Kraliyet Donanması'na ait HMS Vengeance nükleer denizaltısı, 217 gün boyunca dış dünyayla neredeyse hiç temas kurmadan su altında kalarak tarihi bir görevi geride bıraktı. Mürettebat bu sürede ailelerinden yalnız haftada bir kısa mesaj alabildi ve bu mesajlara yanıt veremedi. Ancak uzmanlar, bu olağanüstü sürenin bir güç gösterisinden ziyade İngiliz nükleer filosunun yaşadığı yapısal bakım krizlerini ve derinleşen lojistik açmazları gözler önüne serdiği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.

217 gün boyunca su altında kaldı

"ÜÇ AYLIK GÖREVLER İÇİN TASARLANDILAR, 7 AY KALDILAR"

İngiliz Kraliyet Donanması'nın en önemli denizaltılarından biri olan HMS Vengeance, yaklaşık 7 ay boyunca dış dünyayla neredeyse hiçbir iletişim kurmadan su altında kaldı.

İngiltere Kraliyet Donanması’na ait HMS Vengeance nükleer denizaltısı, 217 gün boyunca dış dünyayla hiç iletişim kurmadı. (Foto: Sosyal medya)

Nükleer denizaltı uzmanı David Cullen, The Guardian'a yaptığı açıklamada, Vanguard sınıfı denizaltıların başlangıçta yalnızca üç aylık görevler esas alınarak tasarlandığını hatırlattı. Cullen, "Filo üç aylık görevler için tasarlanmıştı. Dış dünyayla hiçbir temas olmadan metal bir kutunun içinde su altında kalmak için bu bile uzun bir süre olarak görülüyordu," şeklinde konuştu.

HMS Vengeance, yaklaşık 7 ay boyunca dış dünyayla neredeyse hiçbir iletişim kurmadan su altında kaldı. (Foto: Sosyal medya)

Yaklaşık 140 kişilik mürettebat taşıyan Vanguard sınıfı denizaltıların görev süreleri geçmişte 3 ila 4 ay arasında değişirken, günümüzde bazı devriyelerin bu sürenin iki katını aşması dikkat çekiyor. Görevlerin bu derece uzaması, zaten dar olan denizaltı içindeki koridorların ve boş alanların ek erzak ile yiyeceklerle doldurulmasına neden oluyor.

Mürettebatta yaklaşık 140 kişi bulunuyor. (Foto: Sosyal medya)

İngiliz hükümeti ise bu uzayan sürelerin ardında, bütçe kesintileri sebebiyle yavaşlayan denizaltı bakım çalışmalarının olduğunu belirtiyor.

ÖZELLİKLERİ NE?

1998 yılında denize indirilen HMS Vengeance, İngiltere'nin Vanguard sınıfı dört nükleer denizaltısından biri olma özelliğini taşıyor.

Boyut ve ağırlık: Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve yaklaşık 15 bin 900 ton ağırlığında

Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve yaklaşık 15 bin 900 ton ağırlığında Silah sistemi: Trident balistik füzelerini taşımak üzere tasarlandı ve denizaltıda 16 füze fırlatma tüpü mevcut.

Trident balistik füzelerini taşımak üzere tasarlandı ve denizaltıda 16 füze fırlatma tüpü mevcut. Nükleer kapasite: Trident füzeleri, MIRV (çoklu bağımsız hedeflenebilir yeniden giriş aracı) teknolojisi sayesinde birbirinden bağımsız hedeflere yönlendirilebilen birden fazla nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor.

HMS Vengeance, İngiltere'nin Vanguard sınıfı dört nükleer denizaltısından biri olma özelliğini taşıyor. (Foto: Sosyal medya)

Kraliyet Donanması'nın "Sürekli denizde caydırıcılık" politikası gereği, her zaman en az bir nükleer silahlı denizaltı devriyede tutuluyor. Bu strateji, İngiltere'nin diğer askerî altyapısı büyük bir saldırıya uğrasa dahi denizden nükleer karşılık verebilmesini güvence altına alıyor. Ancak filodaki diğer gemilerin uzun süreli bakımları, aktif görevdeki denizaltılar üzerindeki yükü artırıyor.

Mürettebatın dış dünyayla bağı oldukça kısıtlı. (Foto: Sosyal medya)

AİLELERDEN UZAK, SANSÜRLÜ İLETİŞİM

Balistik füze denizaltıları, konumlarının tespit edilmesini engellemek amacıyla görevlerinin büyük kısmını su altında ve sessizlik içinde geçiriyor. Mürettebatın dış dünyayla bağı ise oldukça kısıtlı:

Popular Science'ın makalesine göre denizciler, ailelerinden haftada bir kez en fazla 120 kelimelik "Familygram" adı verilen kısa mesajlar alabiliyor.

adı verilen kısa mesajlar alabiliyor. Bu mesajlar mürettebata iletilmeden önce donanma yetkilileri tarafından inceleniyor, personelin moralini bozabileceği düşünülen kötü haberler veya hassas bilgiler sansürlenebiliyor.

Denizciler, ailelerinden haftada bir kez en fazla 120 kelimelik ʺFamilygramʺ adı verilen kısa mesajlar alabiliyor. (Foto: Sosyal medya)

Denizcilerin bu mesajlara yanıt vermesine kesinlikle izin verilmiyor. Bu yüzden mürettebat, ailelerinde yaşanan kritik gelişmelerden aylarca haberdar olamıyor.