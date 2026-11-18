Almanya'da işten çıkarma depremi! Volkswagen, Bosch, Siemens... Dev şirketlerden 200 bin kişilik küçülme planı
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da sanayi devleri peş peşe işten çıkarma kararları alıyor. Volkswagen, Bosch, Siemens, Deutsche Bahn ve DHL gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu kuruluşların çok yıllı küçülme planları küresel ölçekte 200 bin pozisyonu aştı. Son bir yılda Alman sanayisinde 140 bin 200 kişi işini kaybederken, otomotiv sektöründe istihdam kaybı 36 bin 100'e ulaştı. Yüksek enerji maliyetleri, Çin rekabeti ve ABD'nin gümrük tarifelerinin yanı sıra yapay zeka ve otomasyon yatırımları da işten çıkarmaların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.
Alman ekonomisinde büyüme yeniden başlamasına rağmen istihdamdaki daralma hız kesmiyor. Ülkenin önde gelen otomotiv, sanayi, lojistik, finans, sigorta ve telekomünikasyon şirketleri, maliyetlerini düşürmek ve küresel rekabette güç kazanmak amacıyla kapsamlı yeniden yapılanma programlarını sürdürüyor.
Üretim ve ihracattaki sınırlı toparlanmaya rağmen özellikle otomotiv sektöründe binlerce çalışan işini kaybederken, yapay zekanın yaygınlaşması gençlerin iş bulma olanaklarını da etkiliyor.
ALMANYA'DA DEV ŞİRKETLERDEN 200 BİN KİŞİLİK KÜÇÜLME PLANI
Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da büyük şirketlerin iş gücünü azaltma kararları genişleyerek devam ediyor. Otomotivden çelik üretimine, lojistikten bankacılığa kadar birçok sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar, kapsamlı maliyet azaltma programları uyguluyor.
Şirketlerin son iki yılda duyurduğu ve 2026 yılında yeni paketlerle genişlettiği çok yıllı işten çıkarma planlarının Almanya'daki boyutu yaklaşık 160 bin pozisyona ulaşırken, küresel ölçekteki toplam 200 bini aşıyor.
Yüksek enerji ve iş gücü maliyetleri, Çinli üreticilerin artan rekabeti, ABD'nin gümrük tarifeleri ve yapay zeka yatırımları, küçülme kararlarında belirleyici rol oynuyor.
EKONOMİ BÜYÜDÜ AMA İŞTEN ÇIKARMALAR DURMADI
Almanya ekonomisi, iki yıl üst üste yaşanan daralmanın ardından 2026'da sınırlı bir toparlanma sürecine girdi. Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ülke ekonomisi, 2026'nın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüdü.
Yıllık büyüme ise yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Önde gelen ekonomi enstitüleri, 2026 yılı genelinde yüzde 1,3 ile yüzde 1,4 arasında büyüme bekliyor. S&P Global İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de ekim ayında 54,2 puana yükselerek son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak ekonomik göstergelerdeki iyileşme, şirketlerin işten çıkarma programlarını durdurmaya yetmedi.
ALMAN SANAYİSİNDE 1 YILDA 140 BİN 200 KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ
Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin Destatis verilerine dayanarak hazırladığı "2026 3. Çeyrek Sanayi Barometresi" raporu, ciro artışına rağmen istihdamdaki kaybın sürdüğünü ortaya koydu. Rapora göre Alman sanayi şirketlerinin toplam cirosu, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 artarak 546,3 milyar avroya yükseldi.
Yapay zeka odaklı veri merkezlerinin inşası ve savunma harcamalarındaki artışın etkisiyle metal üretiminde ciro yüzde 19,5, elektrik sanayisinde ise yüzde 12,1 arttı.
Ancak aynı dönemde sanayide çalışanların sayısı geriledi.
Eylül sonu itibarıyla Alman sanayisindeki toplam çalışan sayısı, son bir yılda yüzde 2,6 azalarak 5,3 milyona geriledi.
2019'dan bu yana sanayi istihdamındaki toplam kayıp ise 405 bin 800'e ulaştı.
Bu tablo, Almanya'da her 14 sanayi istihdamından yaklaşık birinin ortadan kalktığını gösteriyor.
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 143 BİNİ AŞKIN İSTİHDAM KAYBI
Alman ekonomisinin temel sektörlerinden otomotiv, işten çıkarmalardan en fazla etkilenen alanların başında geliyor. EY verilerine göre otomotiv sektöründe yalnızca son bir yılda 36 bin 100 kişi işini kaybetti.
2019 yılından bu yana sektördeki toplam istihdam kaybı ise 143 bin 500'ü aştı.
Elektrikli araçlara geçişte yaşanan gecikmeler, Çinli üreticilerle rekabet ve otonom sürüş teknolojilerine yönelik yüksek yatırım maliyetleri, otomotiv şirketlerinin kadro azaltma kararlarını hızlandırıyor.
VOLKSWAGEN 100 BİN ÇALIŞANLA YOLLARINI AYIRMAYI PLANLIYOR
Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, kapsamlı yeniden yapılanma planlarıyla işten çıkarma dalgasının merkezinde yer alıyor.
2024 yılı sonunda sendikalarla Almanya'da 35 bin kişilik istihdam azaltımı konusunda anlaşmaya varan şirket, daha sonra açıkladığı ek tasarruf paketleriyle küresel ölçekte 2030 yılına kadar toplam 100 bin pozisyonu azaltmayı hedefliyor. Grup bünyesindeki lüks otomobil üreticileri Audi ve Porsche'de de kadro daraltma planları devam ediyor.
Audi 7 bin 500, Porsche ise 3 bin 900 kişilik istihdam azaltımı öngörüyor.
Bu rakamlar farklı dönemlere yayılan planları ifade ediyor. Grup şirketlerine ait kesintilerin toplam hesaplanmasında aynı pozisyonların iki kez sayılmaması gerekiyor.
BOSCH, ZF VE SCHAEFFLER'DE BİNLERCE KİŞİLİK KESİNTİ
Otomotiv yan sanayisinde de işten çıkarmalar sürüyor. Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden Bosch, mobilite ve otomotiv yazılımı birimlerinde 13 bini aşkın pozisyonu azaltma programını uyguluyor.
Bir diğer büyük tedarikçi ZF Friedrichshafen, 2028 yılına kadar Almanya'da 14 bine varan pozisyonu azaltmayı planlıyor.
Alman otomotiv tedarikçisi Schaeffler ise 3 Kasım'da Avrupa genelinde 3 bin 460 kişiyi etkileyecek yeni bir küçülme kararı açıkladı.
Lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental de araştırma-geliştirme ve otomotiv birimlerinde binlerce pozisyonu azaltma çalışmalarına devam ediyor.
ÇELİK VE MÜHENDİSLİK DEVLERİNDE DE İŞTEN ÇIKARMA KARARI
İstihdam daralması yalnızca otomotiv sektörüyle sınırlı kalmadı.
Alman çelik ve teknoloji şirketi Thyssenkrupp, çelik biriminde 2030 yılına kadar 11 bin pozisyonu azaltmayı ve üretim kapasitesini düşürmeyi hedefliyor.
Mühendislik şirketi Siemens ise endüstriyel otomasyon ve dijital çözümlere ağırlık veren yeniden yapılanma programı kapsamında dünya genelinde 5 bin 600'den fazla pozisyonu azaltıyor.
Alman sanayisindeki dönüşüm, geleneksel üretim faaliyetlerinden dijitalleşme ve otomasyon alanlarına yönelimi hızlandırıyor.
DEUTSCHE BAHN VE DHL'DE 38 BİN KİŞİLİK PLAN
Ulaşım ve lojistik sektörleri de küçülme kararlarından etkileniyor. Alman demir yolu işletmecisi Deutsche Bahn, 30 bin pozisyonluk istihdam azaltma programını sürdürüyor. Lojistik şirketi DHL ise Almanya operasyonlarında 8 bin kişilik kadro daraltma planını uyguluyor.
Böylece iki şirketin açıkladığı çok yıllı programların toplam büyüklüğü 38 bin pozisyona ulaşıyor.
BANKACILIKTA YAPAY ZEKA VE DİJİTALLEŞME ETKİSİ
Almanya'nın önde gelen finans kuruluşları da şube ağlarını ve çalışan sayılarını yeniden düzenliyor.
Deutsche Bank ve Commerzbank, dijital bankacılık sistemlerinin yaygınlaştırılması ve destek birimlerinin küçültülmesi doğrultusunda toplam 5 bin 900'ün üzerinde pozisyonu azaltmayı hedefliyor.
Bankalar, geleneksel şube hizmetlerinden dijital platformlara geçiş sürecinde operasyonel maliyetlerini düşürmeye odaklanıyor.
SİGORTA VE TELEKOMÜNİKASYONDA YAPAY ZEKA KAYNAKLI KÜÇÜLME
Yapay zeka ve otomasyon yatırımları, hizmet sektöründe de istihdam planlarını değiştiriyor.
Sigorta şirketi Allianz Partners, 8 Temmuz'da yapay zeka ve otomasyon sistemlerine geçiş kapsamında 1800 çalışanı etkileyecek bir istihdam azaltma programı duyurdu.
Telekomünikasyon şirketi O2 Telefónica ise 18 Temmuz'da 1100 çalışanının işine son vereceğini ve 60 mağazasını kapatacağını açıkladı. Şirketin yapısal dönüşüm programının toplamda 1400 pozisyonu etkileyeceği belirtildi.
Vodafone da küresel yeniden yapılanma planları kapsamında Almanya'da gelecek iki yıl içerisinde yaklaşık 2 bin 300 pozisyonu azaltmayı planlıyor.
"YAPAY ZEKA PERSONEL İHTİYACINI AZALTACAK"
EY Almanya Yönetici Ortağı Jan Brorhilker, Alman sanayisindeki sınırlı toparlanmanın istihdam artışı sağlamadığını belirtti.
Şirketlerin maliyet azaltma programlarının devam ettiğine ve yapay zekanın gelecekte iş gücü ihtiyacını değiştireceğine dikkat çeken Brorhilker, özellikle otomotiv sektöründeki sorunların diğer sanayi kollarını da etkilediğini vurguladı.
EY'nin 16 Kasım 2026'da yayımladığı değerlendirmede de şirketlerin yeni personel alımında temkinli davranmaya devam edeceği belirtildi.
İŞTEN ÇIKARMALAR EN ÇOK GENÇLERİ ETKİLİYOR
Jan Brorhilker, yapay zekanın personel ihtiyacını azaltmasının özellikle kariyerinin başındaki gençler açısından risk oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Aksine, özellikle kilit sektörlerde işten çıkarmalar hız kesmeden devam ediyor. Otomobil üreticilerine bağımlı çok sayıda tedarikçi ve yan sektör bulunduğu için bu alandaki zayıflık tüm Alman sanayisini yavaşlatıyor. Şirketlerin başlattığı kapsamlı maliyet düşürme programları ve gelecek yıllarda yapay zekanın personel ihtiyacını azaltacak olması nedeniyle iş gücü piyasasında bir dönüş beklemiyoruz. Kesintiye gidildiğinde ilk olarak yeni iş ilanları iptal ediliyor ve bu durum en çok kariyerinin başındaki gençleri vuruyor."
YAPAY ZEKA 800 BİN İŞİ DÖNÜŞTÜRECEK
Almanya Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, yapay zekanın önümüzdeki 15 yılda yaklaşık 800 bin işi dönüştüreceğini belirtti. Nahles, yapay zekanın mevcut mesleklerin yapısını değiştirmesinin yanında yeni istihdam alanları da oluşturacağını ifade etti.
İstihdam Araştırmaları Enstitüsü (IAB) verilerine göre Almanya'da her dört şirketten biri yapay zeka teknolojilerini kullanıyor. Ancak özellikle giriş seviyesindeki beyaz yakalı pozisyonlarda işe alımların yavaşlaması, iş gücü piyasasındaki dönüşümün ilk etkileri arasında gösteriliyor.
"MADE IN GERMANY" MODELİ DEĞİŞİYOR
Alman ekonomisinin uzun yıllardır dayandığı üretim ve ihracat modeli de küresel gelişmeler nedeniyle dönüşüm geçiriyor.
Ucuz enerji ve ara malı ithalatına, yüksek mühendislik kapasitesine ve güçlü ihracata dayanan geleneksel Alman sanayi modeli; artan enerji maliyetleri, jeopolitik gerilimler ve uluslararası rekabet nedeniyle baskı altında bulunuyor.
Çinli şirketlerin elektrikli araç ve ileri teknoloji ürünlerinde pazar payını büyütmesi, ABD'nin gümrük tarifeleri, bürokratik yükler ve yaşlanan nüfus da şirketlerin üretim ve istihdam kararlarını etkiliyor.
Bu nedenle Alman şirketleri yatırımlarını giderek daha fazla yapay zeka, otomasyon ve yurt dışındaki üretim merkezlerine yönlendiriyor.
EKONOMİK TOPARLANMAYA RAĞMEN İSTİHDAMDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Almanya'da sanayi cirosunun artması ve ekonominin yeniden büyümeye başlaması, istihdam kayıplarını henüz durduramadı. EY'nin verilerine göre son bir yılda 140 bin 200 sanayi çalışanının işini kaybetmesi, büyüme ile istihdam arasındaki ayrışmayı ortaya koydu.
Ekonomistler ve sektör temsilcileri, maliyet azaltma programlarının tamamlanmaması ve yapay zekanın üretim süreçlerine daha fazla entegre edilmesi nedeniyle iş gücü piyasasındaki dönüşümün önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyor.
Almanya'da sanayi devlerinin açıkladığı çok yıllı küçülme planları, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde üretim, teknoloji ve istihdam dengesinin yeniden şekillendiğine işaret ediyor.