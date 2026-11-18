Alman sanayisinde istihdam daralması sürerken otomotiv sektöründe son bir yıldaki kayıp 36 bin 100 kişiye ulaştı. (Foto: Yapay zeka ile oluşturulmuştur.)

ALMAN SANAYİSİNDE 1 YILDA 140 BİN 200 KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin Destatis verilerine dayanarak hazırladığı "2026 3. Çeyrek Sanayi Barometresi" raporu, ciro artışına rağmen istihdamdaki kaybın sürdüğünü ortaya koydu. Rapora göre Alman sanayi şirketlerinin toplam cirosu, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 artarak 546,3 milyar avroya yükseldi.

Yapay zeka odaklı veri merkezlerinin inşası ve savunma harcamalarındaki artışın etkisiyle metal üretiminde ciro yüzde 19,5, elektrik sanayisinde ise yüzde 12,1 arttı.

Ancak aynı dönemde sanayide çalışanların sayısı geriledi.

Almanya sanayisinde istihdam kaybı Dönem / Gösterge İstihdam verisi Son 1 yılda

kaybedilen istihdam 140.200 2019'dan bu yana

kaybedilen istihdam 405.800 Eylül 2026 itibarıyla sanayi istihdamı 5,3 milyon Eylül sonu itibarıyla Alman sanayisindeki toplam çalışan sayısı, son bir yılda yüzde 2,6 azalarak 5,3 milyona geriledi. 2019'dan bu yana sanayi istihdamındaki toplam kayıp ise 405 bin 800'e ulaştı. Bu tablo, Almanya'da her 14 sanayi istihdamından yaklaşık birinin ortadan kalktığını gösteriyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 143 BİNİ AŞKIN İSTİHDAM KAYBI

Alman ekonomisinin temel sektörlerinden otomotiv, işten çıkarmalardan en fazla etkilenen alanların başında geliyor. EY verilerine göre otomotiv sektöründe yalnızca son bir yılda 36 bin 100 kişi işini kaybetti.

2019 yılından bu yana sektördeki toplam istihdam kaybı ise 143 bin 500'ü aştı.

Elektrikli araçlara geçişte yaşanan gecikmeler, Çinli üreticilerle rekabet ve otonom sürüş teknolojilerine yönelik yüksek yatırım maliyetleri, otomotiv şirketlerinin kadro azaltma kararlarını hızlandırıyor.

VOLKSWAGEN 100 BİN ÇALIŞANLA YOLLARINI AYIRMAYI PLANLIYOR

Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, kapsamlı yeniden yapılanma planlarıyla işten çıkarma dalgasının merkezinde yer alıyor.

2024 yılı sonunda sendikalarla Almanya'da 35 bin kişilik istihdam azaltımı konusunda anlaşmaya varan şirket, daha sonra açıkladığı ek tasarruf paketleriyle küresel ölçekte 2030 yılına kadar toplam 100 bin pozisyonu azaltmayı hedefliyor. Grup bünyesindeki lüks otomobil üreticileri Audi ve Porsche'de de kadro daraltma planları devam ediyor.

Audi 7 bin 500, Porsche ise 3 bin 900 kişilik istihdam azaltımı öngörüyor.

Bu rakamlar farklı dönemlere yayılan planları ifade ediyor. Grup şirketlerine ait kesintilerin toplam hesaplanmasında aynı pozisyonların iki kez sayılmaması gerekiyor.