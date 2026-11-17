Cinayet davasında ölen kişiyi suçladılar! Tanıktan "Baraja adam attık" iddiası
Zonguldak'ta 2008 yılında kaybolan, kemikleri ise 2010'da Ulutan Barajı'nda bulunan Ahmet Yılmaz'ın ölümüne ilişkin davada çarpıcı ifadeler ortaya çıktı. Tanık olarak dinlenen İ.B., eski eşinin kendisini "Adam yaktım, küllerini bulamadılar. Baraja adam attık, bulamadılar. Senin kemiklerini bile bulamazlar" sözleriyle tehdit ettiğini öne sürdü. Sanıklardan Köksal Aktaş ise cinayeti 2017 yılında hayatını kaybeden Baycan İleri'nin işlediğini iddia etti. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar verdi.
2008 yılında kaybolan Ahmet Yılmaz'ın kemikleri, 2010 yılında Ulutan Barajı'nda bulundu. Yapılan DNA incelemesinde kemiklerin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.
Yıllar sonra yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen mart ayında Tarık Yolcu, Köksal Aktaş ve İlker Eren hakkında "iştirak halinde kasten öldürme", Emircan İ. hakkında ise "azmettiricilik" suçlamasıyla dava açıldı.
Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan sanıkların, Ahmet Yılmaz'ı öldürmekle suçladıkları Baycan İleri'nin 2017 yılında lösemi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
CİNAYET SUÇLAMASINI HAYATINI KAYBEDEN KİŞİYE YÖNELTTİ
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya tutuklu sanıklar Tarık Yolcu ve Köksal Aktaş, tanıklar, sanık yakınları ve avukatlar katıldı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan İlker Eren duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, tutuksuz sanık Emircan İ. duruşmaya katılmadı.
Savunma yapan Köksal Aktaş, Ahmet Yılmaz'ı Baycan İleri'nin öldürdüğünü iddia etti.
Ahmet Yılmaz ile 2004 yılından beri arkadaş olduklarını, birlikte bakır hırsızlığı yaptıklarını ifade eden Aktaş, "Olay günü Yılmaz ile Acılık semtindeki bir kahvehanede karşılaştık. Bana moralinin bozuk olduğunu, eşiyle tartıştığını söyledi. Ahmet'in isteği üzerine alkol ve sigaraları aldım. Dere kenarında içtik. Daha sonra birkaç şişe bira aldık. Baycan'ın arabasında içmeye devam ettik.
O sırada yanımıza Tarık da geldi. Yeniden bira alarak ormanlık bir alana gittik. Orada içmeye devam ettik. Ormanlık alanda uyuya kaldım. Tarık'ın arabanın camına vurmasıyla uyandım. Uyandığımda Ahmet'in başının bükük olduğunu gördüm. Ben Ahmet'e hiç dokunmadım. 'Ne yaptınız?' diye sordum.
Tarık, Baycan'ın Ahmet'i öldürdüğünü söyledi. Baycan da bana 'Olan oldu' dedi. Sonrasında ben oradan ayrıldım, ne oldu bilmiyorum. Baycan, kendisine 'Eşiyle aramızdaki ilişkiyi öğrendi. Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti" dedi.
Tarık Yolcu ise olayın birçok ayrıntısını hatırlamadığını belirterek Köksal Aktaş'ın ifadelerine katıldığını söyledi.
"BARAJA ADAM ATTIK, BULAMADILAR"
Duruşmada en dikkat çeken ifadelerden biri, sanık İlker Eren'in eski eşi İ.B.'den geldi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen İlker Eren'in eski eşi İ.B., evliliklerinde şiddetli geçimsizlik bulunduğunu ve boşanmak istediğinde tehdit edildiğini iddia ederek, "Ben boşanmak istiyordum. Beni kendisinden boşanmayayım diye tehdit ediyordu. İlker bana sürekli 'Adam yaktım, küllerini bulamadılar. Baraja adam attık, bulamadılar. Senin kemiklerini bile bulamazlar' diyordu. Ben kendisine inanmıyordum. Bunları beni karakola çağırdıklarında öğrendim. Emircan'ın ismini hiç duymadım" ifadelerini kullandı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan İlker Eren, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Eren, "Benim bu dosyada ne işim var? Benim bu dosyayla uzaktan yakından bir ilgim yok" diyerek savunma yaptı.
TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK
Sanıkların savunmalarını ve tanık ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Tarık Yolcu ile Köksal Aktaş'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.