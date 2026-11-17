Yıllar sonra yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen mart ayında Tarık Yolcu, Köksal Aktaş ve İlker Eren hakkında "iştirak halinde kasten öldürme", Emircan İ. hakkında ise "azmettiricilik" suçlamasıyla dava açıldı.

Zonguldak'ta 18 yıllık cinayet dosyasında sanıkların mahkemedeki savunmaları dikkat çekti. (Foto: DHA)

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Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya tutuklu sanıklar Tarık Yolcu ve Köksal Aktaş, tanıklar, sanık yakınları ve avukatlar katıldı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan İlker Eren duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, tutuksuz sanık Emircan İ. duruşmaya katılmadı.

Savunma yapan Köksal Aktaş, Ahmet Yılmaz'ı Baycan İleri'nin öldürdüğünü iddia etti.

Ahmet Yılmaz ile 2004 yılından beri arkadaş olduklarını, birlikte bakır hırsızlığı yaptıklarını ifade eden Aktaş, "Olay günü Yılmaz ile Acılık semtindeki bir kahvehanede karşılaştık. Bana moralinin bozuk olduğunu, eşiyle tartıştığını söyledi. Ahmet'in isteği üzerine alkol ve sigaraları aldım. Dere kenarında içtik. Daha sonra birkaç şişe bira aldık. Baycan'ın arabasında içmeye devam ettik.

O sırada yanımıza Tarık da geldi. Yeniden bira alarak ormanlık bir alana gittik. Orada içmeye devam ettik. Ormanlık alanda uyuya kaldım. Tarık'ın arabanın camına vurmasıyla uyandım. Uyandığımda Ahmet'in başının bükük olduğunu gördüm. Ben Ahmet'e hiç dokunmadım. 'Ne yaptınız?' diye sordum.

Tarık, Baycan'ın Ahmet'i öldürdüğünü söyledi. Baycan da bana 'Olan oldu' dedi. Sonrasında ben oradan ayrıldım, ne oldu bilmiyorum. Baycan, kendisine 'Eşiyle aramızdaki ilişkiyi öğrendi. Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti" dedi.

Tarık Yolcu ise olayın birçok ayrıntısını hatırlamadığını belirterek Köksal Aktaş'ın ifadelerine katıldığını söyledi.