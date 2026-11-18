Çocuklara çıkan reklam infiale yol açtı: Alkol, uyuşturucu ve kumar YouTube reklamında! Denetim şart
Google bünyesindeki YouTube’un alkol, uyuşturucu, sigara ve kumar rezaleti patlak verdi. YouTube'da yaş kısıtlaması uygulanmadan reklam olarak sunulduğu belirtilen bir müzik klibinde alkol, uyuşturucu, sigara ve kumarı özendirici görüntüler yer aldı. Oturum açmamış çocukları dahi kalıcı tanımlayıcılarla takip ettiği belirlenen Youtube’un çocuk kanallarında gizli pazarlama ve kalıcı veri takibi yaptığı, popüler yayınlarda kumar reklamlarına geçit verdiği ve nefret söylemi üreten kanallardan milyonlarca dolar gelir sağladığı tespit edildi. Uzmanlar Türkiye’de mevcut kanunların dijital platformlardaki rezaletlere karşı yetersiz kaldığını ve yeni bir düzenlemenin gerekliliğini vurguladı.
Dijital platformlardaki denetimsizlik kontrol edilemez boyutlara ulaştı. Alkol, uyuşturucu, kumar ve erotik sahneler içeren videoların hiçbir filtre uygulanmadan reklam adı altında minik çocuklara kadar sunulmaya başlandı.
Dijital mecralara telif vermeyen ve içeriklerden aslan payını alan Google'ın, toplumsal ve ahlaki değerleri hiçe sayan politikaları tepki topladı.
Özellikle çocukların ve gençlerin karşısına çıkabilecek "Blackwater Holylight – Spades" isimli videoda kadınların ve erkeklerin birlikte uyuşturucu kullandığı, kumar ve sigaraya özendirici davranışların sergilendiği saptandı.
İğrenç görüntülere herhangi bir yasak uygulanmaması ailelerin tepkisine yol açtı.
Aileler, dijital platformları denetleyecek yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
İngiltere'de bağımsız izleme kuruluşu BARB'ın denetim hamlesini mahkeme kararıyla engelleyen YouTube'un, zararlı alışkanlıkları özendiren içeriklerin reklamını para karşılığında yaptığı anlaşıldı. Skandalın son adresi, hiçbir yaş kısıtlaması uygulanmadan reklam olarak sunulan "Blackwater Holylight - Spades" isimli video oldu.
Skandal klipte kadın ve erkeklerin uyuşturucu kullandığı, kumar ve sigaranın özendirildiği sahneler yer aldı.
TV'YE NEYSE YOUTUBE'A DA O
Sabah'a konuşan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, YouTube'un kendi izlenme verilerini üreterek reklam pazarında güçlü konum elde etmesinin bağımsız denetim ve şeffaflık tartışmalarını beraberinde getirdiğini söyledi.
Televizyonlarla aynı reklam pastasından pay alan platformun izlenme performansını kendi ölçüm sistemi üzerinden ortaya koymasının adil olmadığını belirten Kırık, "YouTube'un gerçek izleyici gücünün televizyonla aynı standartlarda ölçülmesi gerekiyor" dedi.
RTÜK YETERSİZ
RTÜK düzenlemelerinin mevcut durumda yeterli olmadığını kaydeden Prof. Dr. Kırık, "RTÜK Kanunu güncellenmeli, dijital yayıncılığın bugünkü koşullarına uygun hale getirilmeli ve küresel platformların hukuki sorumlulukları ile algoritmik şeffaflık yükümlülükleri güçlendirilmelidir. 2018 yılında internet yayınlarının RTÜK denetimine alınması önemli bir adımdı ancak bugün gelinen noktada bu düzenlemeler yeterli değil" ifadelerini kullandı.
HER 2 PROGRAMIN 1'İNDE KUMAR REKLAMI VAR
Kamu Yararını Araştırma Derneği tarafından Nisan 2026'da yayımlanan kapsamlı raporda, YouTube'da en çok izlenen podcast programlarının yüzde 53'ünün en az 1 çevrimiçi kumar sponsoruna yer verdiği tespit edildi.
KOMEDİ YAYINLARININ TAMAMINDA
Bu oranın erkek sunuculu yayınlarda yüzde 66'ya, spor yayınlarında yüzde 83'e ve komedi yayınlarında yüzde 93'e kadar yükseldiği belirlendi.
GÖSTERMELİK KISITLAMA
YouTube'un Mart 2025'te çevrimiçi kumarhane sitelerine yaş kısıtlaması getirdiğini duyurmasına rağmen çevrimiçi spor bahislerini ve yüz yüze kumar gösterimlerini muaf tutarak kanuni açık bıraktığı, oturum açmamış kullanıcıların dahi bu sponsorluk okumalarına doğrudan erişebildiği belgelerle ortaya konuldu.
BÖLÜNMÜŞ MODERASYON İLLÜZYONU
Questrom World akademisyenlerinin 200'den fazla çocuk kanalı ve 25 bini aşkın video üzerinde yaptığı analiz, YouTube'un 2021 yılındaki ticari içerik yasağının fiyasko olduğunu ispatladı.
Platformun ticarileşmiş videoları YouTube Kids uygulamasından kaldırırken ana platformda yayınlanmasına izin verdiği, bu müdahalenin ardından sponsorluk bildirimi oranlarında yaklaşık yüzde 13 düşüş yaşandığı saptandı.
YETİŞKİN REKLAMLARI ÇOCUK KANALLARINDA
Tracking Exposed kuruluşunun 2022 tarihli raporunda ise oturum açmadan video izleyen çocukların dahi davranışsal profillemeye tabi tutulduğu ve ana sayfalarına rahatsız edici sahte animasyonların önerildiği belirlendi.
Adalytics Research'ün Ağustos 2023 araştırmasında da YouTube'un çocuk kanallarında kalıcı tanımlayıcılar kullanarak ABD Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı ihlal ettiği ve yetişkin odaklı reklamları çocuk kanallarına yerleştirdiği kaydedildi.
BAĞIMSIZ ÖLÇÜME ENGEL
İngiltere'de yıllık yaklaşık 2 milyar sterlin reklam geliri elde eden YouTube, bağımsız denetimden kaçınmak için hukuki yollara başvurdu.
Ocak 2026'da basına yansıyan bilgilere göre Google, Birleşik Krallık'ın resmi televizyon izleyici ölçüm kurumu BARB ve araştırma ortağı Kantar Media'ya ihtarname göndererek YouTube kanallarının akıllı televizyonlardaki izlenme sayılarını ölçme hizmetini durdurdu.
BARB'ın Temmuz 2025'ten itibaren yaptığı ölçümlerde, akıllı televizyonlarda en çok izlenen ilk 20 kanalın 12 ila 14'ünün çok küçük çocuklara yönelik olduğu ortaya çıkmıştı.
Thinkbox Üst Yöneticisi Lindsey Clay, "Eğer TV gibi muamele görmek istiyorlarsa, şeffaf olmak zorundalar" sözleriyle duruma tepki gösterdi.
NEFRETTEN BESLENİYORLAR
Global Disinformation Index tarafından hazırlanan ve Kasım 2026'da yayımlanan rapora göre, YouTube'da nefret söylemi yayan 100 İngilizce kanalın 2026 yılında toplam 13 milyon 300 bin dolar reklam geliri üretebileceği hesaplandı.
İncelenen 19 bin 297 videonun yüzde 63'ünün doğrudan nefret söylemi barındırdığı ve bu içeriklerin 8 milyon 600 bin dolar gelir getirdiği tespit edildi.
Göçmenleri hedef alan ABD merkezli bir kanalın ayda 101 bin dolar kazandığı, bu paranın yaklaşık 82 bin dolarının doğrudan YouTube'un kasasına gittiği belirlendi.
TÜRKİYE'DE YENİ DÜZENLEME ŞART
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "YouTube, Instagram ve X gibi küresel platformlar artık yalnızca içerik paylaşım mecraları değil, reklam gelirlerini yönlendiren ve kamuoyunu etkileyen dev medya kuruluşları haline geldi. Üstelik bu platformların Türkiye'de elde ettikleri reklam gelirleri ve pazar payları konusunda bağımsız denetim ve şeffaflık tartışmaları sürüyor. Dijital Hizmet Vergisi gibi uygulamalarda beyan esasına dayalı sistemin bulunması da gelirlerin doğrulanması ve etkin denetimi konusunu önemli hale getiriyor" ifadelerini kullanmıştı.
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