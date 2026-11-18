Sabah'a konuşan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık , YouTube'un kendi izlenme verilerini üreterek reklam pazarında güçlü konum elde etmesinin bağımsız denetim ve şeffaflık tartışmalarını beraberinde getirdiğini söyledi.

TV'YE NEYSE YOUTUBE'A DA O

RTÜK YETERSİZ

RTÜK düzenlemelerinin mevcut durumda yeterli olmadığını kaydeden Prof. Dr. Kırık, "RTÜK Kanunu güncellenmeli, dijital yayıncılığın bugünkü koşullarına uygun hale getirilmeli ve küresel platformların hukuki sorumlulukları ile algoritmik şeffaflık yükümlülükleri güçlendirilmelidir. 2018 yılında internet yayınlarının RTÜK denetimine alınması önemli bir adımdı ancak bugün gelinen noktada bu düzenlemeler yeterli değil" ifadelerini kullandı.

HER 2 PROGRAMIN 1'İNDE KUMAR REKLAMI VAR

Kamu Yararını Araştırma Derneği tarafından Nisan 2026'da yayımlanan kapsamlı raporda, YouTube'da en çok izlenen podcast programlarının yüzde 53'ünün en az 1 çevrimiçi kumar sponsoruna yer verdiği tespit edildi.

Türkiye’de RTÜK Kanunu’nun güncellenmesi ve küresel dijital mecralara yönelik bağlayıcı, şeffaf yasal düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.

KOMEDİ YAYINLARININ TAMAMINDA

Bu oranın erkek sunuculu yayınlarda yüzde 66'ya, spor yayınlarında yüzde 83'e ve komedi yayınlarında yüzde 93'e kadar yükseldiği belirlendi.