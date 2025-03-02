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Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Kayserispor'u yıktı!

Siyah-Beyazlılar, Kayserispor’a karşı 45. dakikada Joao Mario ile öne geçti. 90+5’te Semih Kılıçsoy’un penaltı golü skoru belirledi. Kartal 3.’lük yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mart 2025
Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Kayserispor’u yıktı!

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Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde 4'te 4 yaptı. Siyah-Beyazlılar, Kayseri'yi evinde 2-0 yendi. İki takım da ilk yarıda pozisyon bulmakta güçlük çekti. 36. dakikada Kayserisporlu Carlos Mane, orta alandan ceza sahasına girerek şutunu çekti. Kaleci Mert'ten dönen top bir kez daha Mane'de kaldı. Yıldız oyuncunun dar alandan yaptığı vuruşta Mert Günok, topu kontrol etti.

Beşiktaş, 45'te golü buldu. Rafa Silva, orta alanın sağından topu taşıyarak merkezde Immobile ile buluşturdu. İtalyan yıldız, topu bekletmeden sol kanatta hareketlenen Joao Mario'ya aktardı. Portekizli oyuncu, ceza sahasının solundan sol ayak içiyle şutunu çekti ve topu filelerle buluşturdu: 1-0... 52'de Nazon kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda başarılı olamadı. Beşiktaş, 59'da gole çok yaklaştı. Arroyo'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşa kale dibinde Uduokhai ayak koydu. Kaleci Bilal gole izin vermedi. 90+5'te Muçi, ceza sahası içinde Kartal tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Semih gole çevirdi: 2-0.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇINDA BİR İLK YAŞANDI
Süper Lig'de dün Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşma bir ilke sahne oldu. Türkiye'de ilk kez futbolcular, maçta vücut kamerası taktı. Vücut kameralarını Semih Kılıçsoy ve Batuhan Özgan taktı.

ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ
Beşiktaş, Solskjaer yönetiminde resmi maçlarda üst üste 6. galibiyetini aldı. Kartal, Kırklareli, Sivas, Trabzonspor, Eyüpspor ve Antalyaspor'dan sonra Kayserispor'u devirdi.

1 YIL SONRA DUBLE
Beşiktaş formasıyla Şubat 2024'ten bu yana ilk kez üst üste 2 lig maçında gol atan Semih Kılıçsoy, Süper Lig kariyerinin ilk penaltı golünü Kayseri ağlarına gönderdi.

OLE'NİN ETKİSİ!
Ole Gunnar Solskjaer'in göreve başladığı 21'inci haftadan bu yana Süper Lig'de rakiplerini maç başına en düşük beklenen gol değerinde tutan takım Beşiktas (3.87 xGA/5 maç)

BILIC'TEN SONRA İLK
Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı son 4 Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, Ocak-Şubat 2015'ten (Slaven Bilic) bu yana ilk kez yabancı bir teknik direktör ile 4 karşılaşmalık seri yakaladı. Siyah-Beyazlılar'da Norveçli teknik direktörün gelişiyle birlikte hem iyi skorlar gelmeye başladı hem de futbolcuların performansı daha da arttı.

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