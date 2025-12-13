İstanbul Erkek Lisesi’nde akran zorbalığı krizi: Okul müdürü açığa alındı
İstanbul Erkek Lisesi’nde 11. sınıf öğrencilerinin 9. sınıf öğrencilerini darp ettiği akran zorbalığı olayının ardından okul müdürü hakkında açığa alınma kararı verildi. Muşta ve bıçak gösterildiği iddialarının yer aldığı olayla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturması devam ediyor.
Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan okullarından İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşanan akran zorbalığı olayı kamuoyunda tepki topladı. 11. sınıf öğrencilerinin, bir WhatsApp yazışmasını gerekçe göstererek 9. sınıf öğrencilerinin kaldığı yatakhaneyi bastığı, bazı öğrencilere muşta ve bıçak gösterildiği, darp edilen öğrencilerden birinin kulak zarının patladığı iddia edildi. Olayın ardından mağdur öğrenciler başka okullara nakledilirken, Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturma başlattı.
OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI!
Tarihi okulda konuyla ilgili soruşturma devam ederken geçtiğimiz yıldan beri okulda müdürlük görevini sürdüren Yılmaz Arslan açığa alındı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre soruşturma kapsamında açığa alınan Arslan, dün itibarıyla okuldaki görevine gelmedi. Soruşturma sonucuna göre müdür hakkında 'görevden ihraç' ya da 'göreve iade' kararı verilebileceği belirtiliyor.
YATAKHANE BASKINI İDDİASI
Edinilen bilgilere göre, 9. sınıf öğrencileri E.E.A., M.B.P., M.M.A., M.T.P., M.A.K., E.A. ve A.H.A.'nın kendi aralarında kurduğu WhatsApp grubunda bazı kız öğrencilerle ilgili yazışmalar yaptığı öne sürüldü. Söz konusu yazışmaların, gruptaki başka bir öğrenci tarafından kız öğrencilerin bulunduğu gruplara iletilmesi üzerine durum 11. sınıf öğrencilerine aktarıldı.
Bunun üzerine, yaklaşık 10 kişilik bir grubun, 24 Kasım akşamı saat 20.00 sıralarında 9. sınıf öğrencilerinin kaldığı yatakhaneyi bastığı iddia edildi. 11. sınıf öğrencilerinin, 7 öğrenciyi zorla yurttaki sinema odasına götürdüğü belirtildi.
MUŞTA VE BIÇAK GÖSTERİLDİĞİ İDDİASI
Sinema odasında başlayan tartışmanın kısa sürede şiddete dönüştüğü, 9. sınıf öğrencilerine muşta ve bıçak gösterildiği öne sürüldü. Öğrencilerin darp edildiği, bazılarının yüzüne defalarca tokat atıldığı, bazılarının ise başlarının duvara sürtüldüğü iddia edildi. E.E.A.'nın aldığı darbeler sonucu kulak zarının patladığı, boğazı sıkılan E.A.'nın vücudunda ise kızarıklıklar oluştuğu belirtildi.
İddialara göre saldırgan öğrenciler, darp ettikleri 7 öğrenciyi okul yakınındaki bir kafeye götürdü. Burada öğrencilerin üstlerinin arandığı, telefon ve tabletlerine rızaları dışında el konulduğu öne sürüldü.
Olayın ardından ailelerin durumu yetkililere bildirdiği, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığı ve okul yönetimiyle ilgili de idari işlem uygulandığı öğrenildi.