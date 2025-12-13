İstanbul Erkek Lisesi’nde akran zorbalığı krizi: Okul müdürü açığa alındı

MUŞTA VE BIÇAK GÖSTERİLDİĞİ İDDİASI

Sinema odasında başlayan tartışmanın kısa sürede şiddete dönüştüğü, 9. sınıf öğrencilerine muşta ve bıçak gösterildiği öne sürüldü. Öğrencilerin darp edildiği, bazılarının yüzüne defalarca tokat atıldığı, bazılarının ise başlarının duvara sürtüldüğü iddia edildi. E.E.A.'nın aldığı darbeler sonucu kulak zarının patladığı, boğazı sıkılan E.A.'nın vücudunda ise kızarıklıklar oluştuğu belirtildi.

İddialara göre saldırgan öğrenciler, darp ettikleri 7 öğrenciyi okul yakınındaki bir kafeye götürdü. Burada öğrencilerin üstlerinin arandığı, telefon ve tabletlerine rızaları dışında el konulduğu öne sürüldü.

Olayın ardından ailelerin durumu yetkililere bildirdiği, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığı ve okul yönetimiyle ilgili de idari işlem uygulandığı öğrenildi.