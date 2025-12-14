Son dakika: Saygı Öztürk morardı! SÖZCÜ'nün "Yeşil" yalanı patladı... Cezaevi hükümlüsü arayıp dakikalarca işletmiş

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım olduğunu söyleyen bir kişinin gazeteyi aradığını ve kendisiyle telefonla görüştüğünü söyledi.



Öztürk, Terörsüz Türkiye sürecinden geçilen şu günlerde "Yeşil tarafından arandım" diyerek kamuoyunu manipüle etmeye kalktı.







"YEŞİL" DEDİ HÜKÜMLÜ ÇIKTI... DAKİKALARCA BÖYLE İŞLETİLDİ



Saygı Öztürk'ü arayanın Yeşil değil cezaevinde hükümlü C.A isimli bir şahıs olduğu ortaya çıktı.



