PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Saygı Öztürk morardı! SÖZCÜ'nün "Yeşil" yalanı patladı... Cezaevi hükümlüsü arayıp dakikalarca işletmiş

CHP'nin amiral gemisi SÖZCÜ'nün baş yazarlarından Saygı Öztürk "Yeşil" tarafından arandım diyerek kamuoyunu manipüle etmeye kalktı. Öztürk'ü arayanın Yeşil değil cezaevinde hükümlü bir şahıs olduğu ortaya çıktı. Aramayı yapan C.A'nın “Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara verme” suçlarından hüküm giydiği tespit edildi. Hem Sözcü hem de Saygı Öztürk fena patladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: Saygı Öztürk morardı! SÖZCÜ'nün "Yeşil" yalanı patladı... Cezaevi hükümlüsü arayıp dakikalarca işletmiş
Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım olduğunu söyleyen bir kişinin gazeteyi aradığını ve kendisiyle telefonla görüştüğünü söyledi.

Öztürk, Terörsüz Türkiye sürecinden geçilen şu günlerde "Yeşil tarafından arandım" diyerek kamuoyunu manipüle etmeye kalktı.



"YEŞİL" DEDİ HÜKÜMLÜ ÇIKTI... DAKİKALARCA BÖYLE İŞLETİLDİ

Saygı Öztürk'ü arayanın Yeşil değil cezaevinde hükümlü C.A isimli bir şahıs olduğu ortaya çıktı.

C.A, Sözcü Gazetesi'nin santral numarasına yaptığı 3 aramayla Saygı Öztürk'ü dakikalarca işletti.





İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

İçişleri Bakanlığı, 11 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan "Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi" başlıklı medya haberine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu gazetenin santral numarasının 9 Aralık 2025 günü aynı kişi tarafından üç kez arandığının tespit edildiği belirtildi. Bakanlık verilerine göre, ilk arama 1 dakika 59 saniye, ikinci arama 15 dakika, üçüncü arama ise 13 dakika 34 saniye sürdü.

Aramaların kaynağına yönelik yapılan incelemelerde, telefon görüşmelerinin bir açık cezaevinden gerçekleştirildiği belirlendi. Aramayı yapan kişinin C.A. adlı hükümlü olduğu tespit edildi.

Şahsın, "adam öldürme", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.

Mahmut YeşilMahmut Yeşil

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Saygı Öztürk, köşesinde kendisini "Yeşil" olarak tanıtan bir kişinin gazetenin santralini aradığını yazmıştı. Öztürk'ün aktardığına göre söz konusu kişi, halen Suriye sınırında güvendiği bir arkadaşının yanında bulunduğunu, Türkiye'ye döndüğünde Konya'da yakalandığını ancak "yukarılardan" gelen bir talimatla serbest bırakıldığını öne sürmüştü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Saygı Öztürk morardı! SÖZCÜ'nün "Yeşil" yalanı patladı... Cezaevi hükümlüsü arayıp dakikalarca işletmiş
Mehmet Akif Ersoy dosyasında yeni perde: Ünlülerin gittiği “Kütüphane”ye narkotik baskın
PYD'den 'İmralı' maskeli özerklik provokasyonu! Barzaniler teşvik etti, İsrail söyletti: "Türkiye Suriye'de işgalcidir"
AK Parti'den CHP'nin "Cemevi" provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel'e “gayrı milli” yanıtı: "Siyasi bühtandır"
Avustralya'daki Bondi Plajı’na silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: İşte o saldırgan ve bölgeden kareler
New York Times "İstanbul adeta nişan alınmış durumda" dedi tartışmalar tekrar alevlendi: Büyük İstanbul depremi yakın mı? Türk deprem bilimciler ne diyor?
Fenerbahçe'de kaleye genç hamle!
Son dakika: Kamuya 3 bin yeni personel! Alımlar ne zaman olacak? Bakan Göktaş duyurdu
MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
Tuğyan cinayeti böyle planladı! Güllü'yü içirip kameraları kapattı... Pencereden itip "Bay Bay" dedi | Ses kaydı çıktı: Mezarımda ağlarsın
Memura en az 61 bin TL! Hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak: En düşük emekli aylığı ne olacak?
CHP'li İBB'nin döküm sahasına çevirdiği Bolluca Mavi Göl yok olma noktasında! Balıklar can çekişiyor
Meteoroloji haritasında işaretlendi: 15 il için kar uyarısı! Sıcaklıklar -2 dereceye düşecek
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor! Kura takvimi nasıl işleyecek?
Suriyeliler için kademeli dönüş süreci başlıyor! İşte Türkiye'nin 3 aşamalı yol haritası
ABD'deki Brown Üniversitesi kana bulandı! FBI olaya el attı... Trump'tan açıklama geldi
Otoparkta rüşvet trafiği! CHP'li Rıza Akpolat Serdar Bilgili'yi böyle tehdit etti: 500 bin dolar vermezsen ruhsatta zorluk çıkar
Üsküdar ne hallere düştü! CHP'li Sinem Dedetaş belediyenin makam aracını köpeğine tahsis etti
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası
Alina Boz Kuruluş Orhan’da! Bizans’ın prensesi Asporça geliyor! Tarihte nasıl bir figürdü?