PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti'den CHP'nin "Cemevi" provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel'e “gayrı milli” yanıtı: "Siyasi bühtandır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cemevleri ve Aleviler üzerinden tehlikeli bir provokasyona kalkıştı. Özel, "AK Parti'nin mantığı 'Cem Evi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cem Evi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar" dedi. Bu sözlere AK Parti'den çok sert yanıt geldi. Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in sözlerinin "siyasi bühtan" olduğunu belirtti. CHP'ye sorumlu siyaset yapın çağrısında bulunan Çelik, "Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti'den CHP'nin "Cemevi" provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel'e “gayrı milli” yanıtı: "Siyasi bühtandır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aleviler ve cemevleri üzerinden giriştiği provokasyona sert tepki gösterdi.

Özel'in "AK Parti'nin mantığı 'Cem Evi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cem Evi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar" sözü için Çelik "siyasi bühtan" tanımlaması yaptı. Bu tarz siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi olmadığını belirtip CHP'ye sorumlu siyaset çağrısında bulundu.

Ayrıca Çelik, AK Parti iktidarı için "gayrı milli" diyerek milli iradeye saygısızlık eden Özel'e "CHP tarafından iktidarımıza "gayrı milli" denmesi, tümüyle "gayrı meşru"dur" şeklinde yanıt verdi.




Çelik şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in "AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cemevi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar" sözü siyasi bir bühtandır.

Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz. AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez.

Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur.

CHP'YE SORUMLU SİYASET ÇAĞRISI

Alevi canlarımızın değerlerinin, "yalan siyaseti"yle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez.




ÖZEL'E OKKALI YANIT: GAYRI MEŞRUDUR

Yine dün CHP tarafından iktidarımıza "gayrı milli" denmesi, tümüyle "gayrı meşru"dur.

Çok partili hayata geçtiğimizden beri "milli stratejiler"in devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz.

Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği "yerli ve milli özgüven devrimi" dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
PYD'den 'İmralı' maskeli özerklik provokasyonu! Barzaniler teşvik etti, İsrail söyletti: "Türkiye Suriye'de işgalcidir"
Avustralya'daki Bondi Plajı’na silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: İşte o saldırgan ve bölgeden kareler
Son dakika: Kamuya 3 bin yeni personel! Alımlar ne zaman olacak? Bakan Göktaş duyurdu
MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
Tuğyan cinayeti böyle planladı! Güllü'yü içirip kameraları kapattı... Pencereden itip "Bay Bay" dedi | Ses kaydı çıktı: Mezarımda ağlarsın
Memura en az 61 bin TL! Hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak: En düşük emekli aylığı ne olacak?
CHP'li İBB'nin döküm sahasına çevirdiği Bolluca Mavi Göl yok olma noktasında! Balıklar can çekişiyor
Meteoroloji haritasında işaretlendi: 15 il için kar uyarısı! Sıcaklıklar -2 dereceye düşecek
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor! Kura takvimi nasıl işleyecek?
Suriyeliler için kademeli dönüş süreci başlıyor! İşte Türkiye'nin 3 aşamalı yol haritası
ABD'deki Brown Üniversitesi kana bulandı! FBI olaya el attı... Trump'tan açıklama geldi
Otoparkta rüşvet trafiği! CHP'li Rıza Akpolat Serdar Bilgili'yi böyle tehdit etti: 500 bin dolar vermezsen ruhsatta zorluk çıkar
Üsküdar ne hallere düştü! CHP'li Sinem Dedetaş belediyenin makam aracını köpeğine tahsis etti
Takvim yazdı Bakan Fidan doğruladı: SDG, İsrail’den cesaret alıyor
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Bakan Fidan’dan Gazze ve Suriye mesajı: SDG İsrail’den cesaret alıyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası
DEAŞ söylemi yeniden sahnede: ABD Suriye’de kalıcılığın zeminini hazırlıyor
CHP’de “aklanma” çağrısına ihraç sopası: 30 eski ilçe başkanı disipline gönderildi
Alina Boz Kuruluş Orhan’da! Bizans’ın prensesi Asporça geliyor! Tarihte nasıl bir figürdü?