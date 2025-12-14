AK Parti'den CHP'nin "Cemevi" provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel'e “gayrı milli” yanıtı: "Siyasi bühtandır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aleviler ve cemevleri üzerinden giriştiği provokasyona sert tepki gösterdi.



Özel'in "AK Parti'nin mantığı 'Cem Evi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cem Evi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar" sözü için Çelik "siyasi bühtan" tanımlaması yaptı. Bu tarz siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi olmadığını belirtip CHP'ye sorumlu siyaset çağrısında bulundu.



Ayrıca Çelik, AK Parti iktidarı için "gayrı milli" diyerek milli iradeye saygısızlık eden Özel'e "CHP tarafından iktidarımıza "gayrı milli" denmesi, tümüyle "gayrı meşru"dur" şeklinde yanıt verdi.







Çelik şu ifadeleri kullandı: CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in "AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cemevi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar" sözü siyasi bir bühtandır. Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz. AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez. Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur. CHP'YE SORUMLU SİYASET ÇAĞRISI



Alevi canlarımızın değerlerinin, "yalan siyaseti"yle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez.