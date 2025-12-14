Fenerbahçe'de kaleye genç hamle!
İrfan Can Eğribayat'ın yerine transfer hazırlığında olan Fenerbahçe, Kayserispor'un 17 yaşındaki genç kalecisi Deniz Dönmezer ile ilgileniyor.
Fenerbahçe'de bu sezon kalede yaşanan performans sorunları sonrası değişim sinyalleri gelmeye başladı.
Sarı-lacivertlilerde eleştirilerin odağındaki isimlerden biri İrfan Can Eğribayat, yediği hatalı goller nedeniyle tepki çekmiş ve sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme gelmişti.
Kanarya, kaleyi güçlendirmek için sürpriz bir isimle temas kurdu.
Transferde rotasını Kayserispor'un 17 yaşındaki genç eldiveni Deniz Dönmezer'e çevirdi.
Sezon başında Adana Demir'den Kayserispor'a transfer olan Dönmezer'in, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe yönetiminin, genç kaleciyi Ederson'un yedeği olarak kadroya katmayı planladığı belirtiliyor.