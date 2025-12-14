PYD'den 'İmralı' maskeli özerklik provokasyonu! Barzaniler teşvik etti, İsrail söyletti: "Türkiye Suriye'de işgalcidir"

Terörsüz Türkiye sürecinin nihai hedefi terörsüz bir bölge. Bu doğrultuda adımlar kararlılıkla atılırken Suriye'deki YPG sorunu içinden çıkılamaz bir boyut kazandı.



YPG, İsrail'in destek ve kışkırtmasıyla bir türlü 10 Mart mutabakatının yükümlülüklerini yerine getirmedi. Daha önce "Suriye'nin bütünlüğüne bağlıyız. Tek ordu, tek devlet" gibi açıklamalar yapan YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, SDG ve PYD yöneticileri şimdilerde "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik istiyor.





İSRAİL KIŞKIRTTI BARZANİLER TEŞVİK ETTİ



İmralı tutanaklarına göre PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat çağrısının Suriye ve Irak dahil örgütün tüm bileşenlerini kapsadığını söyledi. Buna rağmen SDG'liler İmralı'yı da takmıyor.



Barzanilerin teşviği İsrail'in desteğiyle Şam'daki otoriteyi tehdit ediyor.