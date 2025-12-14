PODCAST CANLI YAYIN

PYD'den 'İmralı' maskeli özerklik provokasyonu! Barzaniler teşvik etti, İsrail söyletti: "Türkiye Suriye'de işgalcidir"

Kamışlı - Haseke merkezli YPG ve PYD kıblesini şaşırdı. Daha önce "Suriye'nin bütünlüğüne bağlıyız" diyen elebaşları son zamanlarda Barzanilerin teşviği ve İsrail'in desteğiyle "adem-i merkeziyetçilik" istiyor. SDG elebaşı Abdi'den sonra sahneye PYD'li Xerib Hiso çıktı. İmralı'dan gelen 27 Şubat çağrısının "merkeziyetçilikten çıkış" anlamına geldiğini iddia eden Hiso açık açık özerklik istedi. Ayrıca Hiso, Türkiye'nin Suriye'de işgalci olduğunu söyleyerek İsrail ajandasına göre hareket etti. Nitekim YPG yıl sonuna kadar entegrasyon şartları yerine getirmezse "kılıç" kınından çıkacak.

Terörsüz Türkiye sürecinin nihai hedefi terörsüz bir bölge. Bu doğrultuda adımlar kararlılıkla atılırken Suriye'deki YPG sorunu içinden çıkılamaz bir boyut kazandı.

YPG, İsrail'in destek ve kışkırtmasıyla bir türlü 10 Mart mutabakatının yükümlülüklerini yerine getirmedi. Daha önce "Suriye'nin bütünlüğüne bağlıyız. Tek ordu, tek devlet" gibi açıklamalar yapan YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, SDG ve PYD yöneticileri şimdilerde "adem-i merkeziyetçilik" adı altında özerklik istiyor.

İSRAİL KIŞKIRTTI BARZANİLER TEŞVİK ETTİ

İmralı tutanaklarına göre PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat çağrısının Suriye ve Irak dahil örgütün tüm bileşenlerini kapsadığını söyledi. Buna rağmen SDG'liler İmralı'yı da takmıyor.

Barzanilerin teşviği İsrail'in desteğiyle Şam'daki otoriteyi tehdit ediyor.



PYD'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA

Son olarak PYD EŞ Başkanı Xerib Hiso, "Türkiye Suriye'de işgalcidir" diyerek özerklik istedi.

Suriye'nin yeniden inşası için Ankara ve Şam'ın ortak attığı adımlardan rahatsızlık duyan elebaşı Hiso, "Türkiye, 10 Mart Anlaşması'nın uygulanmasına engel oluyor ve Suriye'yi kendi sınırları gibi görüyor. Bu şekilde olmaz; sadece '10 Mart Anlaşması, 10 Mart Anlaşması' demek yetmez. Biz anlaşmayı Şam ile hayata geçireceğiz. Eğer Türkiye anlaşmada ısrar ediyorsa destek olsun; tehdit etmesin" dedi.





İMRALI NE DEDİ, PYD NE ANLADI? "ÖZERKLİK" PROVOKASYONU

İmralı'dan gelen 27 Şubat çağrısının "merkeziyetçilikten çıkış" anlamına geldiğini iddia eden Hiso, Suriye'de "adem-i merkeziyetçi" bir yapı olması gerektğini savundu. Nitekim Öcalan, hem 27 Şubat çağrısında hem de komisyon üyelerinin son İmralı ziyaretinde federal ve özerk bir yapının çözüm getirmeyeceğini savunmuştu. YPG ve PYD'nin Apo'ya rağmen "federal yapı" ve "özerklik" ısrarında olduğu, İmralı'yı maske olarak kullandığı görülüyor.

Suriye'nin kuzeyini işgal altında tutan Kamışlı - Haseke merkezli terör yapısının "Ankara-Şam" korkusu da katlanarak büyüyor. PYD elebaşı Xerib Hiso, "Türkiye Suriye topraklarından çekilmelidir" diyerek şart koşmaya kalktı.

Ankara'yı işgalcilikle suçladı.

TAKVİM AYLARCA YAZDI... ANKARA DOĞRULADI

Öte yandan YPG ve PYD, Suriye'de İsrail'in ajandasına uygun hareket edip "çözümsüzlük" olarak dayatıyor.

TAKVİM'in aylardır dikkat çektiği bu hakikat Ankara'nın da gündeminde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Burada tabii İsrail'in Suriye'deki hareketliliği ile 'Kasad'ın (SDG) açıkçası isteksizliği arasında bir ilişki var, bir orantı var. Bunu artık söylemek gerekiyor. Bu YPG'nin tek başına aldığı bir karar değil" dedi.




YPG - İSRAİL FLÖRTÜ İVMELENDİ

Bu durumu daha iyi algılamak için son günlerdeki YPG - İsrail flörtüne bakmak yeterli.

2 Aralık'ta MOSSAD, YPG için "Suriye'deki en büyük müttefikimiz" dedi. İsrail istihbarat servisi, YPG ile toplantı yaptıklarını duyurdu. 7 Aralık'ta YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, İsrail medyasında cilalandı.

The Jerusalem Post'a konuşan Abdi, adem-i merkeziyetçilik söylemi üzerinden kendisine destek veren Neçirvan Barzani'ye teşekkür edip "Daha fazlasını yapma imkanı var" diyerek çağrıda bulundu.

Abdi, "Suriye'de gücün merkezden uzaklaştırılması konusunda ABD'nin yardımına büyük ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. İsrail'in desteklediği ayrılıkçı Dürziler için "Onlar bizi destekliyor" deyip Tel Aviv'e mesaj gönderdi.

SDG ENTEGRE OLMAZSA "KILIÇ" KININDAN ÇIKACAK

Öte yandan Ankara'nın "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" uyarısı sahada hala geçerliliğini koruyor.

YPG yıl sonuna kadar adım atmazsa ve entegrasyon şartları yerine getirilmezse "kılıç" kınından çıkacak. Suriye ordusunun başlatacağı operasyonlara Ankara'nın da destek vermesi bekleniyor.

