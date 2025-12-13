PODCAST CANLI YAYIN

Güllü'nün eski patronundan bir iddia daha: "Tuğyan kiralık katil arıyordu! En az 10 kişi bu işin içinde"

Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın'dan yeni bir iddia daha geldi. Aydın, Tuğyan'ın uzun zamandır annesini öldürmek için kiralık katil aradığını iddia etti. Güllü'nün oğlu Tuğberk'in de ölümünde parmağı olduğunu öne süren Aydın; "Çiğdem, Tuğberk bey ve Tuğberk beyin nişanlısı hepsi bu işin içindedir. Burada en az 10 kişi bu işin içindedir bu işi planlamıştır." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Güllü'nün eski patronundan bir iddia daha: "Tuğyan kiralık katil arıyordu! En az 10 kişi bu işin içinde"

Yalova'da yaşadığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, Güllü'nün ölümüyle ilgili tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uzun zamandır kiralık katil aradığını iddia etti.

Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu, AATuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu, AA

"ŞAHİTLERİN HEPSİ KİRALIK KATİL ARADIĞINI SÖYLÜYOR"

Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili "Bu kadın bir katil. Bu kadını kimse savunmasın. Bu kadının en yüksek cezayı alması lazım. Bir anneyi öldürdü. Dosyada birçok şahit var. Bu şahitlerin hepsi annesini öldürmek için kiralık katil aradığını söylüyor. Ses kayıtları ve itiraf videoları var" dedi.

Güllünün kızı Tuğyan Ülkem Gülterin ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiasıGüllünün kızı Tuğyan Ülkem Gülterin ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası

Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı, DHATuğyan Ülkem Gülter tutuklandı, DHA

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Sultan Nur Ulu ise ev hapsi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tuğyan Ülkem Gülter, tutuklama kararının ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Kandıra Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüsü, DHAGüllü'nün ölmeden önceki son görüntüsü, DHA

"EN AZ 10 KİŞİ BU İŞİN İÇİNDEDİR"

Tuğyan'ın tutuklanmasının ardından Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın yeni bir açıklama daha yaptı. Ferdi Aydın açıklamasında "Biz, Güllü ablanın öldüğünü duyduk. Eşim 'Güllü abla ölmüş' dedi. Biz hazırlık yapmaya başladık, cenazeye gidecektik. Yolda giderken Güllü ablanın bana söylediği sözler aklıma geldi. 'Bana bir şey olursa, oğlumdan ve kızımdan bilin' sözleri. Bunlar katil, 'katillerle aynı safta namaz kılmayacağız' dedim geri döndük. Daha sonra ben bu olayın cinayet olduğunu medya aracılığıyla dile getirdim. Ben hala yine ısrarla söylüyorum ki Tuğyan ve Sultan bu işin içerisinde. Çiğdem, Tuğberk bey ve Tuğberk beyin nişanlısı hepsi bu işin içindedir. Burada en az 10 kişi bu işin içindedir bu işi planlamıştır. Hepsini şiddetle kınıyoruz ve hepsinin ceza almasını istiyoruz" dedi.

Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı, İHATuğyan Ülkem Gülter tutuklandı, İHA

"BU KADINI KİMSE SAVUNMASIN"

Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in psikolojik sıkıntıları olduğunu da söyleyerek, "Yasaklı madde kullanan, şiddet eğilimi olan ve çocuğunu döven bir kadın. Bunu defalarca söyledim. Kendisi dün tutuklandı. Bu kadın bir katil. Bu kadını kimse savunmasın. Bu kadının en yüksek cezayı alması lazım. Bir anneyi öldürdü. Bir annenin parçalanarak ölmesini sağladı. Dosyada birçok şahit var. Bu şahitlerin hepsi annesini öldürmek için kiralık katil aradığını söylüyor. Ses kayıtları ve itiraf videoları var. Tuğyan hanımın serbest bırakılacağını düşünmüyorum. Müebbet cezası alacağını düşünüyorum. Bize tehditler geldi ve aracımdan izleme cihazı çıktı. Biz bu konuya ve davaya inandık. Bu bir kadın cinayetidir. Güllü abla halka mal olmuş bir insandır. Olay yargıda, yargının en doğru kararı vereceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: Kızı itti | Tuğyan tutuklandı | Kaçı rotası deşifre olduGüllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: Kızı itti | Tuğyan tutuklandı | Kaçı rotası deşifre oldu

