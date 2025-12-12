PODCAST CANLI YAYIN

Hakan Hatipoğlu’nun utandıran Bruce Willis anısı: Eşinizi öpebilir miyim?

Hakan Hatipoğlu, yıllar önce yarışmada eşi Gizem Hatipoğlu’na Bruce Willis’in gösterdiği ilgiyi ve sonrasında yaşananları anlatarak o an hissettiklerini ilk kez açıkladı. Hatipoğlu’nun açıklamaları hem şaşırttı hem de gülümsetti.

2011 yılında evlenen Hakan ve Gizem Hatipoğlu, Var Mısın Yok Musun yarışmasında tanıştıktan sonra hayatlarını birleştirmişti. O dönemde Bruce Willis'in eşi Emma Heming de yarışmanın final bölümünde yer alıyordu. Hakan Hatipoğlu, yarışmada yaşanan ilginç anları yıllar sonra paylaştı.

😲 Bruce Willis'in Sürpriz Hamlesi

Hatipoğlu, Bruce Willis'in eşi Gizem'e gösterdiği ilgiyi şöyle anlattı: "Bruce Willis geldi, sürekli Gizem'e bakıyordu. Bir anda 'Gözlerin ne kadar güzel' diyerek Gizem'i öptü. Ben o an delirdim."

🤔 Karşılık Verme Anı

Hakan Hatipoğlu, yaşananlara verdiği tepkiyi de paylaştı: "Ben de taktım, illa bir şey söyleyeceğim. Elimi kaldırdım ve 'Siz benim kız arkadaşımı öptünüz, ben de sizin eşinizi öpebilir miyim?' dedim. Düşününce bile utanıyorum"

🗣️ Bruce Willis'in Cevabı

Hatipoğlu, Bruce Willis'in kendisine dönerek net bir şekilde yanıt verdiğini söyledi: "Bruce Willis bana dönüp 'Hayır, o benim eşim. Gizem ise senin kız arkadaşın' dedi"

😂 Gülümseten Hatıra

O an yaşananlar, Hakan Hatipoğlu ve izleyenler için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda kaldı. Hatipoğlu'nun hem şaşırtıcı hem de mizahi bir deneyim olarak yıllar sonra anlatmasıyla tekrar gündeme geldi.

👨‍👩‍👧 Hatipoğlu Ailesi

24 Temmuz 2010 tarihinde Hakan Hatipoğlu ile evlendi. 19 ekim 2018 tarihinde Lila adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

🎂 Lila 7 Yaşında

Ünlü çift, geçen hafta kızları Lila'nın 7'nci yaşını kutladı. Sosyal medyada yaptıkları paylaşıma ise şu notu düştü: "Biriciğimiz Liloş'umuzun 7. yaşını kutladık. İyi ki doğdun hayatımızın en güzel rengi Lila. Sağlıkla, neşeyle, şansla, keyifle geçen nice güzel yılların olsun. Seni çok seviyoruz. Bugün bizlerle olan dostlarımıza ve ailemize çok teşekkür ederiz"

