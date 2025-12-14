PODCAST CANLI YAYIN

Mehmet Akif Ersoy dosyasında yeni perde: Ünlülerin gittiği “Kütüphane”ye narkotik baskın

Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı soruşturma kapsamında, tanık ifadelerinde adı geçen Etiler’deki “Kütüphane” adlı eğlence mekânına narkotik ekipleri tarafından gece yarısı operasyon düzenlendi.

Görevden alınan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturma kapsamında dikkat çekici bir adım daha atıldı. Soruşturmada ifade veren bazı tanıkların, Ersoy ile birlikte Etiler'deki "Kütüphane" adlı eğlence mekanında uyuşturucu kullandıklarını öne sürmesinin ardından, söz konusu adrese narkotik ekipleri tarafından gece yarısı baskın düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, devam eden adli süreçte üç kişiyle birlikte tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Dosyada Ersoy'a yöneltilen suçlamalar arasında, kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanımına imkan sağladığı, eve gelen bazı kadınlara uyuşturucu temin ettiği ve bu ilişkiler üzerinden maddi ve sektörel menfaat elde edildiği iddiaları yer alıyor.

NARKOTİK KÖPEKLERİYLE ARAMA YAPILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, soruşturma dosyasında yer alan ifadelerin ardından Etiler'de sanat, iş ve cemiyet dünyasının sıkça tercih ettiği mekanlardan biri olan Kütüphane'ye narkotik polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Baskına çok sayıda polisin yanı sıra narkotik köpeklerinin de katıldığı öğrenildi.

KADIN SUNUCU KÜTÜPHANE'Yİ İŞARET ETTİ

Operasyonun, Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı dosyada ifade veren bir kadın sunucunun beyanlarıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Söz konusu tanığın ifadesinde, Ersoy ile birlikte Kütüphane Etiler'e gittiklerini ve bu mekanda uyuşturucu kullandıklarını iddia ettiği kaydedildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda dosyanın genişleyebileceği ifade ediliyor.

GİZEMİYLE BİLİNEN ETİLER KÜTÜPHANE

Soruşturma kapsamında gündeme gelen Etiler'deki "Kütüphane", İstanbul gece hayatının en kapalı ve en gizemli mekanlarından biri olarak biliniyor. "Speakeasy" konseptiyle işletilen mekanın tabelası bulunmuyor; giriş, kitap raflarıyla kaplı bir kütüphaneden sağlanıyor.

İçeride fotoğraf ve video çekimine kesinlikle izin verilmiyor. Telefonunu çıkaran müşterilere anında müdahale ediliyor, çekilen görüntülerin tamamen silindiği belirtiliyor. Bu nedenle mekana dair sosyal medyada paylaşılan tek kareler, girişteki kütüphane kapısının önünde çekilen fotoğraflarla sınırlı kalıyor.

Yaklaşık 50–60 metrekarelik, penceresiz ve sınırlı kapasiteye sahip olan Kütüphane'ye giriş ise rezervasyon ve referansla mümkün oluyor. Mekan, bu "ulaşılamazlık" algısı sayesinde kısa sürede iş, sanat ve cemiyet dünyasının en çok konuşulan adreslerinden biri haline geldi.

