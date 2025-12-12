PODCAST CANLI YAYIN

Şarkıcı Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu: "Düşmedi itildi" | Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Şarkıcı Güllü’nün ölümündeki sis perdesi aralandı. TÜBİTAK’ın çözdüğü ses kayıtlarına ulaşıldı. Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna da ulaşıldı. Raporda, Güllü’nün ölümünün “normal bir düşme” değil, “itme veya fiziksel baskıyla düşürülme” yoluyla olduğu vurgulandı. Bu tespit ses kayıtlarıyla örtüştü. İddiaya göre güllü'nün kızı annesini "Camda kelebek var. alır mısın?" diyerek pencereye yönlendirdi. Aşağıya itti. Arkasından da "bay bay" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu: "Düşmedi itildi" | Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir bilgiye daha ulaşıldı. Bilirkişi raporunda, Güllü'nün ölümünün "normal bir düşme" ile değil, "itme veya fiziksel baskıyla düşürülme" yoluyla olduğu tespit edildi.


CAMDA KELEBEK VAR

Yalova Başsavcılığı, Güllü'nün sır dolu ölümünü dört koldan araştırdı. TÜBİTAK sesleri analiz etti. Çıkan sonuçlar adım adım cinayeti gösterdi. Buna göre Tuğyan, roman havasını açtı. Güllü müzik sesini duyunca odaya yöneldi.

O sırada Tuğyan annesine "Camda kelebek var. Alır mısın" dedi. Güllü "Bıktım sizden" diye karşılık verdi. İddiaya göre Tuğyan, "Öyle mi? O zaman hadi görüşürüz bay bay" diyerek annesini camdan itti. Sonra olayı kamufle etmek için çığlık atarak dışarıya çıktı.

Güllü’nün ölümündeki ses kayıtları ortaya çıktı

GÜLLÜ 26 EYLÜL'DE HAYATINI KAYBETTİ

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşerek yaşamını yitirmişti.

Güllü'nün son anları kamerada (takvim.com.tr)Güllü'nün son anları kamerada (takvim.com.tr)

"SENİ ATACAĞIM"

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, önceki gün valizlerle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Olayın cinayet olduğu şüphesi, TÜBİTAK'ın olay gününe ait ses kayıtlarında yapılan incelemeyle netleşirken, Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü "Seni atacağım şimdi" diyerek aşağıya ittiği ve ardından "Hadi görüşürüz bay bay" dediği ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili yeni gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu da tamamlandı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter (Solda) ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu (Sağda) (AA)Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter (Solda) ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu (Sağda) (AA)

BİLİRKİŞİ RAPORUNU AYLAR SONRA CİNAYETİ AYDINLATAN EKİP HAZIRLADI

Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin bilirkişi raporunu, 24 Ocak 2023'te Yalova Altınova Ballıkaya mevkiinde Erdal Sözer'in eşi Semiha Sözer'i (33) planlı bir şekilde kayalıktan iterek öldürdüğü olayı çözen ekip hazırladı.

15 ay sonra cinayet aydınlanmıştı. (Takvim.com.tr)15 ay sonra cinayet aydınlanmıştı. (Takvim.com.tr)

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kritik bilirkişi raporunun dosyaya girmesiyle olayın seyri tamamen değişti.

"DOĞAL DÜŞME DEĞİL"

Ankara'dan gelen fizik mühendisleri, kriminal uzmanlar ve 3 boyutlu modelleme ekiplerinden oluşan bilirkişi heyetinin raporunda, Güllü'nün ölümünün "normal bir düşme" ile açıklanamayacağı, "itme veya fiziksel baskı ile düşürülme" ihtimalinin kuvvetli olduğu vurgulandı. Raporda, Güllü'nün düştüğü yön, beden açısı, ivme, temas noktaları ve darbe şiddetinin sıradan bir kayma ya da tökezlemeyle uyuşmadığı, fiziksel parametrelerin dışarıdan uygulanan bir güçle daha uyumlu olduğu kaydedildi. 3D modelleme ve çoklu simülasyon teknikleriyle yapılan incelemelerde harici müdahale izi bilimsel olarak desteklendi.

Şarkıcı Güllü (takvim.com.tr)Şarkıcı Güllü (takvim.com.tr)

PLANLI CİNAYET
Bilirkişi raporu, önceki gün Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınmasının da zeminini oluşturdu. TÜBİTAK'ın olay günü kaydedilen güvenlik kamerası kaydındaki sesler üzerinde yaptığı analizde Güllü'nün kızının "Seni atacağım şimdi", "Hadi görüşürüz bay bay" dediğinin belirlenmesi de Güllü'nün planlı bir cinayete kurban gittiği ihtimalini güçlendirmişti. Bu somut bulgular ışığında düğmeye basan savcılık, Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu hakkında teknik takip kararı almış ve uzun süre takip edilen ikili önceki gün yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı.

Şarkıcı Güllü'nün kızı ve arkadaşı valizleriyle kaçarken (İHA)Şarkıcı Güllü'nün kızı ve arkadaşı valizleriyle kaçarken (İHA)

GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTI

Soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı. Arif Ulu'nun çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı öğrenildi. Sabah'tan Abdurrahman şimşek'in haberine göre, Gülter ve Ulu ile İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan başka bir kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5 oldu.

Güllünün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyanın kan donduran planı: Atacağım şimdi seniGüllünün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyanın kan donduran planı: Atacağım şimdi seni
Güllü'nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan'ın kan donduran planı: "Atacağım şimdi seni"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu: "Düşmedi itildi" | Gözaltı sayısı 5'e yükseldi
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı bugün! Zamda üst sınır ne olacak?
D&R
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027'de tek haneye düşecek
Norveç'te Talisca şov! Brann - Fenerbahçe: 0-4 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 9 üniversitenin rektörü değişti
CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi! İBB'den İstanbul'a zam yağmuru: İSPARK, Kent Lokantası, mezarlık...
Bakan Güler'den PKK ve SDG'ye net uyarı: Terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz | Gazze mesajı: Türkiye sorumluluk almaya hazır
Milyoner'e damga vuran fedakar öğretmen... Tek öğrenci için 60 km yol gidiyor
Mehmet Akif Ersoy'un ifadesindeki yalan! "Televizyona çıkarmadım" dediği savunmasını yayın kayıtları çürüttü
Beyaz Saray’da 12 milyarder! Trump’a milyonlar yağdırdılar
Başkan Erdoğan'dan işverene asgari ücret mesajı: "Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"
Fenerbahçe'ye dev forvet! Youssef En-Nesyri sonrasında gol makinesi olacak
İmralı Heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de rapor safhası
Medyadaki safra taşı dökülüyor! Mehmet Akif Ersoy'dan "Rezan Epözdemir'le Barcelona'da görüştüm" itirafı | Kenan Tekdağ bu işin neresinde?
TIME yılın kişisini seçti! İki kapak 8 isim: İşte yapay zekanın mimarları
5. Finansın Geleceği Zirvesi Turkuvaz Medya'da! CB Yardımcısı Yılmaz Avrupa'da ilk 4 hedefini açıkladı
Mehmet Akif Ersoy'un sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5'inde taciz mesajı!
Aliye’nin minik Arda’sı büyüdü! Ayberk Koçar’ın son hali sosyal medyada gündem oldu