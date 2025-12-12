Şarkıcı Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu: "Düşmedi itildi" | Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir bilgiye daha ulaşıldı. Bilirkişi raporunda, Güllü'nün ölümünün "normal bir düşme" ile değil, "itme veya fiziksel baskıyla düşürülme" yoluyla olduğu tespit edildi.



CAMDA KELEBEK VAR



Yalova Başsavcılığı, Güllü'nün sır dolu ölümünü dört koldan araştırdı. TÜBİTAK sesleri analiz etti. Çıkan sonuçlar adım adım cinayeti gösterdi. Buna göre Tuğyan, roman havasını açtı. Güllü müzik sesini duyunca odaya yöneldi.



O sırada Tuğyan annesine "Camda kelebek var. Alır mısın" dedi. Güllü "Bıktım sizden" diye karşılık verdi. İddiaya göre Tuğyan, "Öyle mi? O zaman hadi görüşürüz bay bay" diyerek annesini camdan itti. Sonra olayı kamufle etmek için çığlık atarak dışarıya çıktı.

Güllü’nün ölümündeki ses kayıtları ortaya çıktı