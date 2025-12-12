PODCAST CANLI YAYIN

Odessa’da Türk kargo gemisine saldırı iddiası! Rusya mı vurdu?

Ukrayna'nın Odessa kentinde Çernomorsk limanında, Türk bir şirkete ait kargo gemisi Rus füze saldırısına uğradığı iddia edildi. Türkiye–Ukrayna hattında aktif olarak kullanılan ve Karadeniz boyunca yük ve yolcu taşıyan bir Türk feribotunun liman bölgesinde vurulduğu belirtildi.

CENK RORO gemisinin kargo araçları taşıdığı belirtildi.

Rusya'nın Odesa'daki liman altyapısına İskender operasyonel-taktik füze sistemi kullanarak saldırı düzenlediği ve Türk şirketi Cenk Ro-Ro tarafından işletilen ve düzenli olarak Türkiye ile Ukrayna arasında sefer yapan CENK T adlı yolcu-yük feribotunu vurduğu iddia edildi.

Feribotun liman bölgesindeyken isabet aldığı belirtiliyor. CENK T'nin, Türkiye–Ukrayna hattında aktif olarak kullanılan ve Karadeniz boyunca yük ve yolcu taşıyan bir feribot olduğu belirtiliyor.

Ukrayna'nın VIRAT'a saldırısıUkrayna'nın VIRAT'a saldırısı

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA KARADENİZ'DE SALDIRI

Geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'de Karios ve VIRAT adlı 2 tankerde patlama meydana geldi. Ukrayna saldırıyı üstlendi ve saldırı anını paylaştı. Kocaeli Kandıra açıklarında Mısır'dan Rusya'ya giden Gambiya bayraklı KAIROS adlı tankerde patlamayla birlikte yangın çıktı; 25 denizci tahliye edildi.

Ukraynanın saldırdığı gemilerde son durum! KAIROSdaki yangın söndürüldü!Ukraynanın saldırdığı gemilerde son durum! KAIROSdaki yangın söndürüldü!

