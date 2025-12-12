Odessa’da Türk kargo gemisine saldırı iddiası! Rusya mı vurdu?

Odessa'nın Çernomorsk limanında, Türk bir şirkete ait kargo gemisi Rus füze saldırısına uğradığı iddia edildi.

Odessa’da Türk kargo gemisine saldırı iddiası!

CENK RORO gemisinin kargo araçları taşıdığı belirtildi.

Rusya'nın Odesa'daki liman altyapısına İskender operasyonel-taktik füze sistemi kullanarak saldırı düzenlediği ve Türk şirketi Cenk Ro-Ro tarafından işletilen ve düzenli olarak Türkiye ile Ukrayna arasında sefer yapan CENK T adlı yolcu-yük feribotunu vurduğu iddia edildi.

Feribotun liman bölgesindeyken isabet aldığı belirtiliyor. CENK T'nin, Türkiye–Ukrayna hattında aktif olarak kullanılan ve Karadeniz boyunca yük ve yolcu taşıyan bir feribot olduğu belirtiliyor.