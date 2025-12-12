Odessa’da Türk kargo gemisine saldırı iddiası! Rusya mı vurdu?
Ukrayna'nın Odessa kentinde Çernomorsk limanında, Türk bir şirkete ait kargo gemisi Rus füze saldırısına uğradığı iddia edildi. Türkiye–Ukrayna hattında aktif olarak kullanılan ve Karadeniz boyunca yük ve yolcu taşıyan bir Türk feribotunun liman bölgesinde vurulduğu belirtildi.
Odessa'nın Çernomorsk limanında, Türk bir şirkete ait kargo gemisi Rus füze saldırısına uğradığı iddia edildi.
RUSYA'DAN TÜRK GEMİSİNE SALDIRI İDDİASI
CENK RORO gemisinin kargo araçları taşıdığı belirtildi.
Rusya'nın Odesa'daki liman altyapısına İskender operasyonel-taktik füze sistemi kullanarak saldırı düzenlediği ve Türk şirketi Cenk Ro-Ro tarafından işletilen ve düzenli olarak Türkiye ile Ukrayna arasında sefer yapan CENK T adlı yolcu-yük feribotunu vurduğu iddia edildi.
Feribotun liman bölgesindeyken isabet aldığı belirtiliyor. CENK T'nin, Türkiye–Ukrayna hattında aktif olarak kullanılan ve Karadeniz boyunca yük ve yolcu taşıyan bir feribot olduğu belirtiliyor.
UKRAYNA'DAN RUSYA'YA KARADENİZ'DE SALDIRI
Geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'de Karios ve VIRAT adlı 2 tankerde patlama meydana geldi. Ukrayna saldırıyı üstlendi ve saldırı anını paylaştı. Kocaeli Kandıra açıklarında Mısır'dan Rusya'ya giden Gambiya bayraklı KAIROS adlı tankerde patlamayla birlikte yangın çıktı; 25 denizci tahliye edildi.