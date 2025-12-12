PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Transferde dev düello

Son dakika Galatasaray haberleri arasında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, savunma hattı için Fenerbahçe'nin de ilgilendiği dünya yıldızı bir ismi transfer listesinin ilk sırasına aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Transferde dev düello

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ocak ayı transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da stoper bölgesine yapılacak takviyeye kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, savunmadaki rotasyon sorununu net bir hamleyle çözmek istediği öğrenildi.

Antonio Rüdiger (EPA)Antonio Rüdiger (EPA)

RÜDIGER LİSTENİN ZİRVESİNDE

Brezilyalı gazeteci Pablo Oliviera'nın haberine göre Galatasaray, Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger'i transfer listesinin ilk sırasına ekledi. Alman stoperin, gelen tekliflere açık olduğu ve sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği ifade edildi.

Antonio Rüdiger (EPA)Antonio Rüdiger (EPA)

FENERBAHÇE DE TAKİPTE

Real Madrid ile henüz yeni sözleşme imzalamayan 32 yaşındaki savunmacının durumu ezeli rakip Fenerbahçe'nin de dikkatini çekmiş durumda. İstanbul devlerinin yıldız oyuncu için devre arasında yarışa girebileceği öne sürüldü.

Antonio Rüdiger (AA)Antonio Rüdiger (AA)

OCAK AYINDA SOMUT ADIM BEKLENİYOR

Galatasaray yönetiminin, ocak ayında Antonio Rüdiger için resmi adım atarak transferi sonuçlandırmak istediği ve savunma hattındaki eksikliği bu hamleyle gidermeyi hedeflediği belirtildi.

Fenerbahçeden Beşiktaşa 8 numara çalımı! Anlaşma tamamFenerbahçeden Beşiktaşa 8 numara çalımı! Anlaşma tamam
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam
Galatasarayın orta sahasına general transferi! Dengeler değişebilirGalatasarayın orta sahasına general transferi! Dengeler değişebilir
Galatasaray'ın orta sahasına general transferi! Dengeler değişebilir

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi: Türkiye ev sahipliğine hazır
D&R
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Terörsüz Türkiye'de ikinci aşamaya geçildi
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
Epstein’ın eşyaları sessiz sedasız satılıyor! Sapkın heykeller, varaklı mobilyalar müzayedede
D&R
Galatasaray'ın orta sahasına general transferi! Dengeler değişebilir
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması! Liderlerle bir araya geldi
Takvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyor
İzmir Torbalı'da aile katliamında katil oğul çıktı: Suçu ölen kardeşinin üstüne attı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam
Trump konuşurken üzerine kapı çarptılar! Air Force One uçağında şaşkına çeviren anlar
"Mahzen"e girildi! Mehmet Akif Ersoy'un "Gece"cisi de gözaltında | Rezan Epözdemir ile nereden çıktılar?
Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt! "Tarafsızlığını kaybetti"
MSB'den SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna!
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ve Gazze çağrısı: "Uluslararası toplumun Filistin'e borcunu ödeme zamanı geldi"
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
Hayat Bilgisi’nin Gamze’si İpek Erdem’in son haline yorum yağdı: Eski güzellik geri gelmiş