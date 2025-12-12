Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Transferde dev düello
Son dakika Galatasaray haberleri arasında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, savunma hattı için Fenerbahçe'nin de ilgilendiği dünya yıldızı bir ismi transfer listesinin ilk sırasına aldı. İşte detaylar...
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ocak ayı transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da stoper bölgesine yapılacak takviyeye kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, savunmadaki rotasyon sorununu net bir hamleyle çözmek istediği öğrenildi.
RÜDIGER LİSTENİN ZİRVESİNDE
Brezilyalı gazeteci Pablo Oliviera'nın haberine göre Galatasaray, Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger'i transfer listesinin ilk sırasına ekledi. Alman stoperin, gelen tekliflere açık olduğu ve sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği ifade edildi.
FENERBAHÇE DE TAKİPTE
Real Madrid ile henüz yeni sözleşme imzalamayan 32 yaşındaki savunmacının durumu ezeli rakip Fenerbahçe'nin de dikkatini çekmiş durumda. İstanbul devlerinin yıldız oyuncu için devre arasında yarışa girebileceği öne sürüldü.
OCAK AYINDA SOMUT ADIM BEKLENİYOR
Galatasaray yönetiminin, ocak ayında Antonio Rüdiger için resmi adım atarak transferi sonuçlandırmak istediği ve savunma hattındaki eksikliği bu hamleyle gidermeyi hedeflediği belirtildi.