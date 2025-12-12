Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Transferde dev düello

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ocak ayı transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray 'da stoper bölgesine yapılacak takviyeye kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, savunmadaki rotasyon sorununu net bir hamleyle çözmek istediği öğrenildi.

Brezilyalı gazeteci Pablo Oliviera'nın haberine göre Galatasaray , Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger 'i transfer listesinin ilk sırasına ekledi. Alman stoperin, gelen tekliflere açık olduğu ve sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği ifade edildi.

Antonio Rüdiger (EPA)

FENERBAHÇE DE TAKİPTE

Real Madrid ile henüz yeni sözleşme imzalamayan 32 yaşındaki savunmacının durumu ezeli rakip Fenerbahçe'nin de dikkatini çekmiş durumda. İstanbul devlerinin yıldız oyuncu için devre arasında yarışa girebileceği öne sürüldü.