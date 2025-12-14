Avustralya'daki Bondi Plajı’na silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: İşte o saldırgan ve bölgeden kareler

SALDIRGAN BÖYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Avustralya'daki silahlı saldırıda yerel basına göre en az 10 ölü var. Görgü tanıklarına göre 50 ila 60 arasında silah sesi duyuldu.

Sydney plajında yaşanan olayda yoldan geçen kişi, silahlı saldırganlardan birini etkisiz hale getirdi.





Sosyal medyada paylaşılan videolarda, bir adamın arkadan koşarak saldırganın yanına gittiği ve silahını elinden aldığı görülüyor.Ayrıca üçüncü bir saldırganın teslim olduğu bildirildi.