Avustralya'daki Bondi Plajı’na silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: İşte o saldırgan ve bölgeden kareler
Son dakika haberi... ABD'deki üniversite saldırısı sonrası Avustralya'nın en büyük plajında silahlar patladı. Sydney bölgesinde Bondi Plajı’nda iki kişi çevreye yaylım ateşi açtı. Bölge polisi "Sığınaklara kaçın" duyurusu yaparken elim olayda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Plajı kana bulayan saldırganlar gözaltına alındı.
Avustralya'nın Sydney bölgesinde bulunan ve ülkenin en yoğun plajlarından biri olan Bondi Plajı'nda silahlı saldırı yapıldı.
Plaj yakınında siyah giyimli iki kişinin yaylım ateşi açtı. Kurşunların isabet ettiği çok sayıda kişi can verdi.Avustralya'da plajda saldırı
Saldırganlar gözaltına alınırken bölgede kayda geçen görüntüler kan dondurdu.
POLİS VE ACİL DURUM EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Bondi Plajı'ndaki durumun "şok edici ve üzücü" olduğunu, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
Albanese, bölge sakinlerine polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısı yaptı.
Polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği, "şüpheli cisimlerin" incelenmesi için özel ekiplerin sevk edildiği açıklandı.
ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTTI
Avustralyalı yetkililerin bildirdiğine göre saldırıda ölenlerin sayısı 12 yaralananların sayısı ise 29'a çıktı.
SALDIRGAN BÖYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Avustralya'daki silahlı saldırıda yerel basına göre en az 10 ölü var. Görgü tanıklarına göre 50 ila 60 arasında silah sesi duyuldu.
Sydney plajında yaşanan olayda yoldan geçen kişi, silahlı saldırganlardan birini etkisiz hale getirdi.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, bir adamın arkadan koşarak saldırganın yanına gittiği ve silahını elinden aldığı görülüyor.
Ayrıca üçüncü bir saldırganın teslim olduğu bildirildi.
SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI
Plaj yakınında siyah giyimli iki kişinin yaylım ateşi açtığı, çok sayıda kişinin vurulduğu öğrenildi.
Avustralya polisi saldırganların gözaltına alındığını açıkladı.
Öte yandan plaj saldırganının görüntüsü çıktı.
"HERKES SIĞINAK BULSUN"
Avustralya Sydney'deki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı yapıldı. Bölge polisi, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Olay yerinde bulunan herkes sığınak bulmalı" ifadelerini kullandı.