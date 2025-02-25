Buruk ve Mourinho yenilmekten çekindi: Oynanan futbol herkesi kahretti!

Süper Lig'deki dev derbide gülen olmadı: 0-0. 14'te Oğuz'un vuruşu ağlarla buluştu fakat Vincic, Muslera'ya faul yapıldığına hükmetti ve golü geçersiz saydı. 33'te Barış Alper'in ortasında Osimhen yerde kaldı.



Galatasaray penaltı bekledi ancak Vincic 'devam' dedi. 49'da Barış Alper'in sol kanattan yaptığı orta, kaleye doğru yöneldi ve İrfan Can topu son anda çıkardı. 62'de Abdülkerim'in ceza sahası içinde kaptırdığı topla hareketlenen Fred mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.



MUSLERA GOLE İZİN VERMEDİ

65'te Oğuz Aydın'ın orta şut karışımı vuruşunda Muslera son anda gole izin vermedi. 68'de Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda Djiku'nun kafa vuruşu Muslera'dan döndü. Kale önündeki Tadic'in dokunuşunda da Uruguaylı kaleci gole izin vermedi. Şampiyonluk düğümünü çözecek derbide Galatasaray ve Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibiyle 6 puanlık farkı korudu ve ikili averajı da aldı.



YUNUS AKGÜN KART CEZALISI

Sakatlığını atlatan Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, 6 maç sonra kadroya girdi. İkinci yarıda forma giyen milli oyuncu, 90+2. dakikada Fred ile yaşadığı gerginlik sonrası sarı kart gördü ve Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.



SÜPER MARIO

Gabonlu yıldız müthiş enerjisi ve savunma katkıları ile gecenin yıldızı olmayı başardı. Aslan'ın orta sahadaki yıldızlarından Mario Lemina, derbinin en iyi isimlerinden biri oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, sahada basmadık yer bırakmadı ve sertliğiyle Fenerbahçe orta sahasını yıldırdı. Gabonlu futbolcu, Fenerbahçeli futbolcularla girdiği birçok ikili mücadeleyi kazandı ve rakiplerine geçit vermedi. Lemina, "Bundan sonra 7 puan öndeyiz. Önümüze bakacağız. Tarih yazmak istedik ve elimizden geleni yaptık" dedi.



SAMİ YEN'DE GOLE HASRET

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı sahasında oynadığı son iki maçta da gol atamadı. Geçen sezon 1-0'lık yenilgi yaşayan Okan Buruk'un ekibi dün de 0-0'a razı oldu.



DERBİLERDE GALİBİYET YOK

Süper Lig'de 3. İstanbul derbisine çıkan Mourinho yine galibiyetle tanışamadı. Portekizli hoca, Galatasaray'a karşı 1 yenilgi 1 beraberlik, Beşiktaş'a karşı 1 yenilgi yaşadı.

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