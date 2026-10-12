İsrail basınındaki zehirleme iddialarının arkasından işgalci siyonistler çıktı!
İşgalci siyonist İsraillilerin Filistinlilere yönelik kirli provokasyonu görüntülere yansıdı. İşgal altındaki Batı Şeria'da yüzü maskeli bir kişinin İsrailli yerleşimcilere ait hayvanları zehirlediği öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Filistinli kaynaklar, hayvanların ölümünden Filistinlileri sorumlu tutarak yeni saldırılara bahane oluşturulmak istendiğini belirtti. Görüntüler İsrailli sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekerken, İsrail ordusu ve polisinden henüz açıklama yapılmadı.
Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da, Filistinlileri hedef alan yeni bir provokasyon iddiası gündeme geldi. Ramallah'a bağlı el-Mugayyir köyü yakınlarında yüzü maskeli bir kişinin İsrailli yerleşimcilere ait hayvanlara madde verdiği ve hayvanların daha sonra telef olduğu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı.İsrailliler Filistinlilerin koyunlarını zehirledi
Olay yerinde İsrail askerlerinin de bulunması dikkat çekerken, Filistinli kaynaklar hayvanların kasıtlı olarak zehirlendiğini, suçun Filistinlilerin üzerine atılarak yeni baskın ve saldırılara zemin hazırlanmak istendiğini öne sürdü. Fanatik İsrailli yerleşimci Elisha Yered'in paylaştığı video tartışmaları büyütürken, bazı İsrailli kullanıcılar da Filistinlilere yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.
MASKELİ KİŞİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzünü maskeyle gizleyen bir kişinin hayvanlara bir madde verdiği anlar yer aldı. Hayvanların daha sonra telef olduğu görülürken, olay yerinde İsrail askerlerinin de bulunması dikkati çekti.
Görüntülerin Ramallah'a bağlı el-Mugayyir köyünün doğu ovasında kaydedildiği belirtildi.
Telef olan hayvanların ise köy yakınlarındaki yasa dışı bir Yahudi yerleşim yerinde yaşayan İsrailli yerleşimcilere ait olduğu aktarıldı.
FİLİSTİNLİLERİ SUÇLAMAK İÇİN Mİ ZEHİRLEDİLER?
Filistinli kaynaklar, hayvanların zehirlenmesinin kasıtlı bir provokasyon olduğunu ileri sürdü.
İddiaya göre eylem, bölgedeki Filistinli halkı suçlamak ve hayvanların ölümünü bahane ederek Filistinlilere ve mülklerine yönelik yeni saldırılar düzenlemek amacıyla gerçekleştirildi.
Filistinli kaynaklar, söz konusu yöntemin İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarına gerekçe oluşturmak için başvurduğu uygulamalardan biri olduğunu savundu.
İSRAİLLİ YERLEŞİMCİNİN PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI
Görüntüler, Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli Elisha Yered'in sosyal medya hesabında yayımladığı ve çok sayıda telef olmuş hayvanın görüldüğü videoda yer aldı.
Sosyal medya kullanıcıları, Yered'in paylaşımıyla hayvanların ölümünden Filistinlileri sorumlu tutmaya çalıştığı yönünde yorumlarda bulundu.
İddialar yalnızca Filistinli kullanıcılar arasında değil, İsrailli sosyal medya kullanıcıları arasında da tartışmalara neden oldu.
İSRAİLLİ KULLANICILAR DA İDDİALARI SORGULADI
İsrail merkezli "HaSholel" (Yahudi Sesi) adlı haber sitesi, yılbaşından bu yana Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrailli yerleşimcilere ait hayvanların zehirlendiği yaklaşık 19 olayın kayıtlara geçtiğini öne sürdü.
Haberde, İsrail ordusunun olayların sorumlularını takibe aldığı iddia edildi.
Ancak haberin altına yorum yapan bazı İsrailli kullanıcılar, Filistinlilere yöneltilen suçlamalara şüpheyle yaklaştı.
Kullanıcılar, yayımlanan görüntülerin Filistinlileri suçlayan anlatıyı desteklemediği yönünde değerlendirmelerde bulundu.
Öte yandan olayla ilgili İsrail ordusu veya polisinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ZEYTİN HASADI DÖNEMİNDE SALDIRILAR ARTTI
Batı Şeria'daki zehirleme iddiasının, Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin hasadı dönemine denk gelmesi dikkati çekti.
Ekim ayı başında başlayan zeytin hasadı, binlerce Filistinli aile için temel geçim kaynağı oluşturuyor.
Ancak hasat dönemi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve İsrail ordusunun uyguladığı kısıtlamalar altında geçiyor.
45 BİNDEN FAZLA AĞAÇ KESİLDİ VEYA ZARAR GÖRDÜ
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti'nin verilerine göre, 2026 yılının ilk yarısında Batı Şeria'da 45 binden fazla ağaç İsrailli yerleşimciler ve İsrail güçleri tarafından kesildi veya zarar gördü.
Zarar gören ağaçların 26 binden fazlasını zeytin ağaçları oluşturdu.
BATI ŞERİA'DA 750 BİNİ AŞKIN İSRAİLLİ YERLEŞİMCİ
Resmi Filistin verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 194 Yahudi yerleşim yeri ve yaklaşık 400 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.
Bu bölgelerde Filistin topraklarını gasbeden 750 bini aşkın İsrailli yaşıyor.