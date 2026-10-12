Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da, Filistinlileri hedef alan yeni bir provokasyon iddiası gündeme geldi. Ramallah'a bağlı el-Mugayyir köyü yakınlarında yüzü maskeli bir kişinin İsrailli yerleşimcilere ait hayvanlara madde verdiği ve hayvanların daha sonra telef olduğu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı. İsrailliler Filistinlilerin koyunlarını zehirledi Olay yerinde İsrail askerlerinin de bulunması dikkat çekerken, Filistinli kaynaklar hayvanların kasıtlı olarak zehirlendiğini, suçun Filistinlilerin üzerine atılarak yeni baskın ve saldırılara zemin hazırlanmak istendiğini öne sürdü. Fanatik İsrailli yerleşimci Elisha Yered'in paylaştığı video tartışmaları büyütürken, bazı İsrailli kullanıcılar da Filistinlilere yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Batı Şeria'da hayvanların zehirlendiği iddiasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) MASKELİ KİŞİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzünü maskeyle gizleyen bir kişinin hayvanlara bir madde verdiği anlar yer aldı. Hayvanların daha sonra telef olduğu görülürken, olay yerinde İsrail askerlerinin de bulunması dikkati çekti. Görüntülerin Ramallah'a bağlı el-Mugayyir köyünün doğu ovasında kaydedildiği belirtildi. Telef olan hayvanların ise köy yakınlarındaki yasa dışı bir Yahudi yerleşim yerinde yaşayan İsrailli yerleşimcilere ait olduğu aktarıldı.